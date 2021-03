NBA: Stephen Curry glänzt bei Comeback gegen Bulls - Dallas Mavericks siegen ohne Probleme

Stephen Curry hat gegen die Chicago Bulls ein eindrucksvolles Comeback gegeben und dabei geholfen, dass die Warriors nach vier Pleiten in Folge wieder siegen. Auch die Dallas Mavericks sind zurück in der Erfolgsspur. Brooklyn zittert gegen Minnesota lange, gleiches gilt für New Orleans in Boston.

Die Pelicans retten eine hohe Führung in Boston über die Zeit, Evan Fourniers Debüt misslingt komplett.

Washington Wizards (17-29) - Indiana Pacers (21-24) 132:124 (BOXSCORE)

Russell Westbrook überragte mit 35 Punkten, 14 Rebounds und 21 Assists. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht

Boston Celtics (23-24) - New Orleans Pelicans (21-25) 109:115 (BOXSCORE)

Die Pelicans gelten nun seit einer ganzen Weile als Spezialisten, wenn es darum geht, am Ende große Führungen zu verspielen, und auch gegen die Celtics drohte dieses Schicksal. Brandon Ingram (25 Punkte, 9 Assists) hatte aber 33 Sekunden vor dem Ende die richtige Antwort und stellte auf 112:107, letztlich die Entscheidung, weil Jayson Tatum auf der Gegenseite nicht antworten konnte. Marcus Smart (15) wurde danach des Courts verwiesen, nachdem er sich über einen ausgeblieben Pfiff zu sehr echauffiert hatte.

Noch knapp sechs Minuten vor Schluss führten die Gäste komfortabel mit 106:89, bevor Tatum mit 12 Punkten die Schlussoffensive einläutete - jedoch zu spät. Ohne Jaylen Brown (Hüfte) fehlte Boston der letzte Punch, Tatum erzielte zwar 34 Punkte (12/25 FG, 9 Rebounds), in den Abschnitten zwei und drei tauchte der All-Star jedoch fast komplett ab (4, 1/5 FG).

Moritz Wagner sah vier Minuten in der ersten Halbzeit und verbuchte dabei 1 Punkt, 2 Rebounds und 1 Assists, der Berliner stand bei seinem Heimdebüt jedoch im Schatten von Luke Kornet, der in den ersten 24 Minuten 10 Punkte erzielte. Sein Celtics-Debüt gab auch Evan Fournier, dieses wird der Franzose aber sicherlich gerne verdrängen. Der Shooting Guard vergab in 32 Minuten alle seine zehn Versuche aus dem Feld und blieb ohne Punkte. Ein schlechteres Debüt lieferte in der NBA-Geschichte nur Antawn Jamison im Jahr 2010 für die Cleveland Cavaliers (0/12 FG).

Positiv waren zudem Kemba Walker (23) und Payton Pritchard (11), gegen den Dreierhagel der Gäste waren aber auch sie machtlos. New Orleans versenkte alleine in Halbzeit eins elf von 17 Triples, am Ende waren es immerhin 16/31. Das verschaffte Räume für Zion Williamson (28, 11/22 FG, 8 Rebounds, 4 Steals), der sich auch auf die Produktion von Nickeil Alexander-Walker (17) und Josh Hart (15, 15 Rebounds) verlassen konnte.

Ein Kuriosum hatte die Partie auch noch zu bieten. Erst einer der merkwürdigsten Jump Balls der Saison und dann diese Aktion von Smart. Ja, auch das ist irgendwie Basketball.

New York Knicks (24-23) - Miami Heat (23-24) 88:98 (BOXSCORE)