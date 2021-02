NBA-News - Warriors-Star Stephen Curry über das MVP-Rennen: "Mein Spiel spricht für sich"

Stephen Curry hat die Golden State Warriors mit 40 Punkten und 10 Dreiern zum 111:105-Sieg gegen die Orlando Magic geführt und im Anschluss über seine Rolle im MVP-Rennen gesprochen. Viel Lob kam zudem von Warriors-Coach Steve Kerr - und vom Gegner.

"Mein Spiel spricht für sich", antwortete Curry auf die Frage, ob er seinen Namen am Ende der Saison in den Diskussionen um den MVP-Award sehe. Der 32-Jährige wurde bereits 2015 und 2016 mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet, seine Statistiken in der aktuellen Saison sind im Vergleich auf einem ähnlichen Niveau. In den vergangenen acht Partien lief er mit im Schnitt 35,3 Punkten und 53/101 Dreiern besonders heiß.

"15/16 und 14/15, in diesen Jahren war es die gleiche Diskussion. Das ist offensichtlich eine großartige Auszeichnung und in diesen Diskussionen zu sein, nach all dem, was wir in den vergangenen beiden Jahren durchgemacht haben, bedeutet etwas", sagte Curry. "Mein Job ist es, auf dem Level zu sein, das ich von mir erwarte. Und normalerweise bedeutet das, dass du am Ende der Saison oben stehst."

Gleichzeitig betonte Curry, dass er sich von der MVP-Diskussion nicht ablenken lassen möchte. "Wenn ich meinen Job erledige, dann werde ich am Ende der Saison [in dieser Diskussion] sein und es wird sich von selbst klären", so der Point Guard. Gegen Curry als MVP spricht derzeit die Bilanz der Warriors, das Team liegt mit 14 Siegen und 12 Niederlagen nur auf Platz acht im Westen. Zu den MVP-Favoriten gehören aktuell eher Joel Embiid, Nikola Jokic oder LeBron James.

Dennoch beeindruckt Curry mit seinen Leistungen - auch die Gegner. "Ich habe ihm gesagt, dass er großartig aussieht", erklärte Magic-Coach Steve Clifford. "Er sieht schnell aus, gesund. Er sieht aus, als ob er liebt, was er tut. Er spielt genauso gut oder noch besser als in der Vergangenheit."

Warriors-Coach Kerr über Stephen Curry: "Ist für ihn Routine"

Auch Warriors-Coach Steve Kerr zeigte sich von der 40-Punkte-Performance seines Schützlings mit 10 Dreiern gegen Orlando beeindruckt. "Das ist für ihn Routine, das ist das verrückte daran", sagte Kerr. "Man erwartet es fast schon. Diese Dreier, die er trifft, wenn er sich einfach freidribbelt oder nur mit ein paar Zentimeter Platz ... Er steigt hoch und man erwartet, dass jeder einzelne reingeht. Das ist einfach verrückt."

Auf die Frage, ob Curry in die MVP-Debatte gehört, sagte der Dubs-Coach: "Ich denke schon. Wie könnte er nicht in diese Diskussion gehören? Er spielt wie ein Außerirdischer." Gegen die Magic versenkte Curry insgesamt 14 seiner 26 Würfe und 10/19 von Downtown. Über die gesamte Saison trifft er 42,9 Prozent seiner Dreier und legt im Schnitt 29,6 Punkte, 5,9 Assists und 5,6 Rebounds auf.