NBA: Vierter Sieg für Dallas Mavericks am Stück - Luka Doncic macht "Kissenschlacht" in der Defense vergessen

Die Dallas Mavericks nähern sich mit dem vierten Sieg in Folge (143:130 gegen New Orleans) den Playoff-Plätzen. Defensiv liegt zwar weiter einiges im Argen, doch Luka Doncic und Kristaps Porzingis blühen zusammen auf. Hier geht es zu den Highlights.

In dieser Saison haben die Dallas Mavericks ein neues Ritual eingeführt. Nach jedem Spiel erhält der Spieler, der nach Meinung des Coaching Staffs am besten in der Defense war, einen Championship-Gürtel wie man es aus dem Boxen kennt. Wer diesen nach dem Spektakel gegen New Orleans erhält, das ließ Coach Rick Carlisle offen.

"Das war definitiv keine leichte Entscheidung", sagte Carlisle, dessen Team nun fünf der vergangenen sechs Spiele gewonnen hat und inzwischen auf Platz zehn im Westen steht, ein Rang, der für das Play-In-Turnier reichen würde.

Viele solcher Spiele wird Dallas mit dieser Verteidigung jedoch nicht gewinnen, New Orleans machte es an diesem Abend, an welche die Rekorde nur so purzelten, aber noch schlechter. "Es war eine Kissenschlacht in der Defense", befand Carlisle und dem stimmte auch Pelicans-Coach Stan Van Gundy zu. "Wir haben fürchterlich verteidigt, das war einfach nur lächerlich."

Kristaps Porzingis lässt es Logo-Dreier regnen

Die Mavs trafen 58 Prozent ihrer Würfe, versenkten einen historischen Team-Bestwert von 25 Dreiern (bei 45 Versuchen) und Luka Doncic stellte mit 46 Punkten einen Karrierebestwert auf. Hinzu kamen auch noch 12 Assists, wodurch Doncic nun einer von vier Spielern (die anderen sind Trae Young, Isiah Thomas und Michael Jordan) ist, der mit 21 Jahren mindestens 45 und 10 aufgelegt hat.

Gut drauf war endlich auch Co-Star Kristaps Porzingis, der 36 Zähler zum Erfolg beisteuerte und gleich 8 Dreier durch die Reuse brachte. Der Lette war brandheiß und stand bei drei Treffern mit seinem Füßen sogar auf dem Mavs-Logo. "Heute war einer der Tage, an dem für Luka und mich einfach alles funktioniert hat", sagte Porzingis im Anschluss. "Wir werden das nicht immer so hinkriegen, aber wir sind auf dem richtigen Weg."

Zusammen erzielten die beiden 82 Punkte, nur drei andere Mavs-Duos erzielten zusammen in einem Spiel mehr Punkte. Dank dieser Scoring-Explosion überlebte Dallas auch eine überragende Vorstellung von Zion Williamson, der mit 36 Zählern ebenfalls einen neuen Karrierebestwert aufstellte und in der Zone alle seine 14 Würfe traf. In den vergangenen 25 Jahren gelang dieses Kunststück nur Hakeem Olajuwon im Jahr 1998.

Williamson: Gibt keine Defense für Doncic

"Es war fast schon lächerlich", bewertete Carlisle die Vorstellung von Williamson. "Es ist unglaublich, was er auf einem Basketball-Feld machen kann." Am Ende hatten aber die Mavs die Nase vorne, auch weil Doncic im Schlussabschnitt noch einmal 14 Zähler und 4 Assists auflegte.

Das musste auch Williamson neidlos anerkennen. "Es gibt keine Defense für ihn, wenn er so heiß ist. Das war einfach ein großartiger Spieler, der schwere Würfe getroffen hat", analysierte der Nr.1-Pick von 2019 Doncics Offense.

Für die Mavs geht es nun in der Nacht auf Montag gegen Portland weiter, die zuletzt trotz großer Verletzungssorgen drei Spiele in Serie gewannen und mit einer Bilanz von 15-10 auf Platz fünf im Westen rangieren.

