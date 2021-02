NBA-News - Liga bestätigt Pläne für All-Star Game und Dunk Contest: "Ist das Richtige"

Die NBA hat am Donnerstag die Pläne für das All-Star Game bestätigt. Das Event wird am 7. März in Atlanta ausgetragen, auch der Slam Dunk Contest, Dreier-Wettbewerb und die Skills Challenge werden am All-Star-Sonntag stattfinden. Commissioner Adam Silver verteidigte die Pläne als die "richtige Entscheidung".

Das All-Star Game wird in der Nacht von Sonntag, den 7. März, auf Montag, den 8. März, um 2 Uhr deutscher Zeit beginnen. Der Dunk Contest wird in der Halbzeitpause stattfinden, ab 0.30 Uhr sollen im Vorfeld des All-Star Games der beste Dreierschütze der Liga sowie die Skills Challenge ausgespielt werden. Die Teilnehmer an den jeweiligen Wettbewerben sind noch nicht bekannt.

Für das All-Star Game übernimmt die NBA dasselbe Format wie im vergangenen Jahr, der Sieger des Spiels wird also erneut durch das sogenannte Final Target Score Ending ausgespielt. Zu Ehren des im vergangenen Jahr verstorbenen Kobe Bryants wird die Zielpunktzahl aus dem Score der ersten drei Viertel plus 24 Punkte (die Trikotnummer der Lakers-Legende) ermittelt.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden die All-Star-Festivitäten, die normalerweise ein ganzes Wochenende füllen, nur auf Sonntag komprimiert. Fans werden in der State Farm Arena in Atlanta nicht anwesend sein, abgesehen von etwa 1.000 Gäste von lokalen Historisch Afroamerikanischen Colleges und Hochschulen sowie Gäste der Spieler, die jeweils bis zu vier Vertraute mitbringen dürfen.

Zudem kündigte die NBA an, 2,5 Millionen Dollar an Historisch Afroamerikanische Colleges und Hochschulen sowie den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu spenden. Commissioner Adam Silver lobte Chris Paul, den Präsidenten der Spielergewerkschaft NBPA, für diese Idee.

NBA - Die Starter für das All-Star Game 2021: Doncic sticht Lillard aus! © getty 1/30 Das Voting ist vorbei - die 10 Starter für das All-Star Game 2021 wurden bekannt gegeben. Luka Doncic sticht dabei Damian Lillard aus und ist zum zweiten Mal in Folge als All-Star Starter dabei. Auch die beiden Kapitäne stehen fest. © getty 2/30 LeBron James erhielt im Westen die meisten Stimmen der Fans, im Osten wurde diese Ehre Kevin Durant zuteil. Die beiden Superstars werden somit als Kapitäne fungieren und ihre Teams in einem All-Star Draft zusammenstellen. © getty 3/30 Das heißt, sie dürfen aus dem Pool der verbleibenden acht Starter ihr Team zusammenwählen, unabhängig von den Conferences. Da LeBron mehr Stimmen bekommen hat als KD, darf er anfangen. Der Draft findet am 4. März statt. © getty 4/30 Die Reservisten hingegen werden von den Head Coaches bestimmt, das Fan-Voting spielt hier keine Rolle mehr. Das Ergebnis wird in der kommenden Woche veröffentlicht. © getty 5/30 Ein Deutscher hat es nicht unter die zehn Starter für das All-Star-Game 2021 geschafft. Dennis Schröder erhielt insgesamt 126.621 Stimmen von den Fans (Platz 18) und eine von den Spielern (Platz 44). Das reicht für Rang 22 im West-Backcourt. © getty 6/30 Maxi Kleber erhielt dagegen sogar sechs Stimmen von den Spielern (Platz 24), dafür deutlich weniger Fan-Stimmen (17.698, Platz 43). Genau wie bei DS17 gab es keine Stimme von den Journalisten, im West-Frontcourt liegt er auf Platz 35. © getty 7/30 Daniel Theis beendete das All-Star Voting auf dem 34. Platz im Ost-Fontcourt, er erhielt immerhin zwei Stimmen von den Spielern (Platz 42) und 41.324 Stimmen von den Fans (36). © getty 8/30 Auch für Moritz Wagner gab es immerhin zwei Stimmen von den Spielern (Platz 42), doch im Fan-Voting landete der Deutsche nur auf Platz 77 (3.599 Stimmen) und damit insgesamt auf Rang 65. © getty 9/30 Isaac Bonga landete mit ebenfalls zwei Spieler-Stimmen (Platz 30) und 3.075 Fan-Stimmen (Platz 58) unter allen Guards in der Eastern Conference auf Platz 46. © getty 10/30 Isaiah Hartenstein ging derweil bei den Spieler-Stimmen leer aus, knackte aber immerhin die 1.000-Stimmen-Marke unter den Fans (1.159, Platz 105). Damit erreichte er Platz 111 im West-Frontcourt. © getty 11/30 Und das sind die zehn Starter für das All-Star Game! EASTERN CONFERENCE GUARDS: BRADLEY BEAL (Washington Wizards) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 12/30 Die Statistiken von Bradley Beal 2020/21: 32,8 Punkte, 5,2 Rebounds und 4,7 Assists bei 47,3 Prozent FG und 33,7 Prozent Dreier in 35,3 Minuten (24 Spiele). © getty 13/30 KYRIE IRVING (Brooklyn Nets) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 4 im Medien-Voting © getty 14/30 Die Statistiken von Kyrie Irving 2020/21: 28,3 Punkte, 4,6 Rebounds und 5,7 Assists bei 53,4 Prozent FG und 44,2 Prozent Dreier in 35,3 Minuten (20 Spiele) © getty 15/30 EASTERN CONFERENCE FORWARDS: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 16/30 Die Statistiken von Giannis Antetokounmpo 2020/21: 28,2 Punkte, 11,4 Rebounds und 5,8 Assists bei 56,3 Prozent FG und 29,0 Prozent Dreier in 33,6 Minuten (27 Spiele) © getty 17/30 KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 3 im Medien-Voting © getty 18/30 Die Statistiken von Kevin Durant 2020/21: 29,0 Punkte, 7,3 Rebounds und 5,3 Assists bei 52,4 Prozent FG und 43,4 Prozent Dreier in 35,8 Minuten (19 Spiele) © getty 19/30 JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting © getty 20/30 Die Statistiken von Joel Embiid 2020/21: 29,7 Punkte, 10,8 Rebounds und 3,1 Assists bei 54,0 Prozent FG und 39,7 Prozent Dreier in 32,5 Minuten (23 Spiele) © getty 21/30 WESTERN CONFERENCE GUARDS: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 22/30 Die Statistiken von Stephen Curry 2020/21: 30,0 Punkte, 5,3 Rebounds und 6,0 Assists bei 49,2 Prozent FG und 42,5 Prozent Dreier in 34,0 Minuten (29 Spiele) © getty 23/30 LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 3 im Medien-Voting © getty 24/30 Die Statistiken von Luka Doncic 2020/21: 29,1 Punkte, 8,6 Rebounds und 9,4 Assists bei 47,5 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 35,3 Minuten (27 Spiele) © getty 25/30 WESTERN CONFERENCE FORWARDS: LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 26/30 Die Statistiken von LeBron James 2020/21: 25,7 Punkte, 8,2 Rebounds und 7,9 Assists bei 50,4 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier (29 Spiele) © getty 27/30 KAWHI LEONARD (L.A. Clippers) - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 4 im Player-Voting, Platz 3 im Medien-Voting © getty 28/30 Die Statistiken von Kawhi Leonard 2020/21: 26,7 Punkte, 5,9 Rebounds und 5,0 Assists bei 51,3 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 34,4 Minuten (23 Spiele) © getty 29/30 NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting © getty 30/30 Die Statistiken von Nikola Jokic 2020/21: 27,4 Punkte, 11,1 Rebounds und 8,6 Assists bei 57,0 Prozent FG und 40,2 Prozent Dreier in 35,9 Minuten (28 Spiele)

NBA All-Star Game: Silver reagiert auf Kritik der Spieler

Zuletzt äußerten mehrere Star-Spieler, darunter LeBron James, der angab "null Energie und null Begeisterung" für ein All-Star Game während der Pandemie zu haben, Kritik an den Plänen der NBA. Silver verteidigte die Entscheidung: "Das All-Star Game in Atlanta wird unsere jährliche Tradition fortsetzen, das Spiel und die besten Spieler der Welt vor einem globalen Publikum zu feiern."

Bei ESPN führte der Commissioner weiter aus: "Ich höre denjenigen natürlich zu, die denken, dass es keine gute Idee ist. Das ist bei nahezu allen Dingen der Fall, die wir während dieser Pandemie gemacht haben. Keine Entscheidung kommt ohne Unsicherheit und ohne Risiko. Diese gehört dazu, aber mein Job ist es, alle Interesse auszubalancieren und am Ende fühlt es sich als das Richtige an."

Die NBA wird in Atlanta eine "Mini-Bubble" errichten, um die Spieler zu schützen. Bradley Beal, der von den Fans, Spielern und Medienvertretern als einer der zehn Starter für das All-Star Game gewählt wurde, kündigte an, dass die Spieler trotz ihrer Kritik spielen werden. LeBron und Kevin Durant werden ihre Teams, die am 4. März in einem All-Star Draft zusammengestellt werden, als Teamkapitäne aufs Feld führen.