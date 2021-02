NBA-News: Kevin Durant fehlt den Brooklyn Nets im Kracher gegen Los Angeles Lakers

Die Brooklyn Nets müssen im Topspiel bei den Los Angeles Lakers in der Nacht auf Freitag (ab 4 Uhr live auf DAZN) auf Kevin Durant verzichten. Fragezeichen stehen zudem hinter Kyrie Irving.

Durant hat die vergangenen beiden Partien der Nets gegen die Kings und die Suns aufgrund von Oberschenkelproblemen verpasst, auch zum Spiel gegen die Lakers wird er nicht rechtzeitig fit. Damit muss der 32-Jährige zum dritten Mal in Folge pausieren.

Durant begleitet sein Team auf dem Fünf-Spiele-Auswärtstrip, der mit einem Sieg gegen sein Ex-Team, die Golden State Warriors, startete und nun in L.A. mit Duellen gegen die Lakers und Clippers enden wird. Ob KD in der Nacht auf Montag gegen die Clippers einsatzbereit sein wird, ist derzeit noch offen. Die Nets hatten die Verletzung ihres Superstars als "milde Zerrung" im linken Oberschenkel angegeben.

Offen ist aktuell auch, ob Kyrie Irving gegen die Lakers wieder aufs Parkett zurückkehren kann. Der Guard war zuletzt gegen Phoenix aufgrund von Rückenproblemen zum Zuschauen verdammt, im offiziellen Injury Report der Nets ist er für das Spiel gegen die Lakers aber immerhin als "wahrscheinlich" gelistet.

Die neue Big Three der Nets um Durant, Irving und James Harden stand bisher nur in sieben Spielen gemeinsam auf dem Parkett. Ohne seine beiden Star-Kollegen drehte "The Beard" zuletzt gegen die Suns mit 38 Punkten und 11 Assists stark auf.