NBA: James Harden entschuldigt sich für Drama vor Trade von den Houston Rockets

James Harden hat sich in einem Interview für seinen schmutzigen Abgang aus Houston entschuldigt. Der Nets-Star dankte noch einmal explizit den Rockets und sprach von schweren Monaten in Texas.

"Ich entschuldige mich dafür, wie das abgelaufen ist, aber ich vermute, dass dies notwendig war, um das bekommen, was ich wollte", sagte Harden in einem Interview mit Rachel Nichols von ESPN. "Ich möchte mich auch bei Houston bedanken. Sie hätten mich nicht nach Brooklyn traden müssen, sondern irgendwo hin. Aber sie sind aufrechte Leute."

Allerdings habe Harden diese Zeit auch enorm geschlaucht. "Dieses Drama, wie auch immer man das nennen will, diese ganze Negativität. Ich mag Negativität nicht, das macht dich mürbe."

Harden hatte vor der aktuellen Spielzeit nach acht Jahren in Houston einen Trade gefordert und fiel dann eher durch negative Schlagzeilen auf. Seine Partyausflüge während der Pandemie und sein verspätetes Erscheinen zum Trainingsauftakt sorgten für Unmut in der NBA. Die Aussagen nach einer peinlichen Pleite gegen die Los Angeles Lakers ("einfach nicht gut genug") brachten dann das Faß zum Überlaufen und einen Tag später wurde Harden nach Brooklyn getradet.

James Harden: "Werde immer negativ wahrgenommen"

"Ich glaube, dass es viel einfacher, viel glatter hätte ablaufen können, aber nun kann man es auch nicht mehr ändern", sagte Harden rückblickend über den Trade. Nun ist der frühere MVP seit knapp einem Monat in Brooklyn und hält sich bisher auffällig zurück in Sachen Scoring, was ihm viele nicht zugetraut hätten.

"Ich werde immer irgendwie negativ wahrgenommen", wunderte sich Harden über diese Stimmen. "In Houston musste ich regelmäßig 40 Punkte machen, damit wir eine Chance hatten, um das Spiel zu gewinnen", sagte Harden, der auch zugab, dass an ihm gezehrt habe. Bei den Nets legt er bisher lediglich 23,3 Punkte pro Spiel auf, so wenige wie zuletzt in OKC. Stattdessen führt der Shooting Guard die Liga mit 11 Dimes im Schnitt bei den Assists an.