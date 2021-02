NBA-News: Golden State Warriors müssen vorerst ohne James Wiseman auskommen

Die Golden State Warriors müssen vorerst auf ihren Top-Rookie James Wiseman verzichten. Der Center zog sich beim Sieg gegen die Pistons in der Nacht auf Montag eine Verstauchung im linken Handgelenk zu. Eine MRT-Untersuchung bestätigte die Diagnose.

Der 19-Jährige soll in sieben bis zehn Tagen neu untersucht werden und trägt derzeit zum Schutz des Handgelenks eine Manschette. "Das ist schade, aber zumindest ist es nichts Schlimmeres und er sollte in ungefähr zehn Tagen wieder zurück sein", erklärte Head Coach Steve Kerr.

Kerr sei momentan noch nicht sicher, wie er seine Rotation aufgrund des Wiseman-Ausfalls anpassen werde, mit Marquese Chriss fehlt ein weiterer Big Man langfristig. Im Starting Lineup wurde Wiseman in der vergangenen Woche ohnehin schon durch Kevon Looney ersetzt, sodass sich diesbezüglich nichts ändern werde.

"Eric Paschall wird seine Minuten bekommen und ansonsten müssen wir mal sehen. Wir können dort mit Draymond Green spielen und auch Juan Toscano-Anderson wird aktiv sein und reingeworfen." Wiseman, Nummer-zwei-Pick im vergangenen Draft, deutete in der noch jungen Saison sein Potenzial bereits mehrfach an, in durchschnittlich 21 Minuten steht er bei 12,2 Punkten, 6,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 62,3 Prozent aus dem Feld und 40,9 Prozent aus der Distanz (nur 1,1 Versuche pro Spiel).