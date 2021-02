NBA-Gerüchte - Denken die Toronto Raptors über Trade von Franchise-Star Kyle Lowry nach?

Im Front Office der Toronto Raptors gibt es offenbar einzelne Verantwortliche, die einen Trade von Franchise-Star Kyle Lowry in Betracht ziehen. Das berichtet Jake Fischer von Bleacher Report.

Dem Bericht zufolge glaube "ein Teil" der Raptors-Verantwortlichen, dass es an der Zeit sei, sich vom Fan-Liebling zu trennen und eine neue Ära in Toronto einzuleiten. Ein rivalisierender Executive aus der Western Conference wird mit den Worten zitiert: "Wahrscheinlich ist es an der Zeit, dass jeder seiner Wege geht."

Die Raptors haben einen enttäuschenden Saisonstart hinter sich, mit elf Siegen und 13 Niederlagen steht der Champion von 2019 derzeit auf Platz acht im Osten. Zuletzt zeigte die Formkurve der Kanadier aber nach oben, in den vergangenen fünf Spielen gelangen vier Siege.

Der Vertrag von Lowry (30 Mio. Dollar für 2020/21) läuft nach der aktuellen Saison aus, im Sommer wird der 34-Jährige Unrestricted Free Agent. Womöglich könnte sich Toronto schon vor der Trade Deadline am 25. März von Lowry trennen, um einen Gegenwert einzustreichen und einen Umbruch um Pascal Siakam und Fred VanVleet einzuleiten.

Trotz der Gerüchte erscheint es derzeit aber eher unwahrscheinlich, dass sich die Raptors wirklich vom Fanliebling und unangefochtenen Franchise-Star trennen. Anstatt einen Umbruch einzuleiten, könnte die Franchise vor der Trade Deadline womöglich weitere Verstärkung für den Kader an Land ziehen, zuletzt kursierten Gerüchte über ein angebliches Interesse an Andre Drummond.

In der aktuellen Saison legt Lowry im Schnitt 17,0 Punkte, 6,7 Assists und 5,7 Rebounds bei 42,6 Prozent aus dem Feld auf. Bereits in der Vergangenheit sollen die Raptors über einen Trade des Point Guards nachgedacht haben, laut Bleacher Report auch im vergangenen Jahr und sogar 2019, bevor das Team den Titel holte.