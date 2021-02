NBA News: Brooklyn Nets wollen offenbar Spencer Dinwiddie für Tiefe traden - Detroit interessiert

Die Brooklyn Nets sind offenbar weiterhin nicht fertig mit ihrem Kader für die laufende Spielzeit. Für mehr Tiefe soll nun einem Bericht zufolge der verletzte Guard Spencer Dinwiddie getradet werden.

Wie ESPN-Reporter Marc J. Spears bei "The Jump" sagte, bieten die Nets den 27-Jährigen derzeit auf dem Trade-Markt an. Dafür soll mehr Tiefe zurückkommen, Brooklyn fehlt rund um seine Superstars Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving vor allem defensiv noch eine gewisse Qualität.

Dinwiddie hat sich in den vergangenen Jahren bei den Nets vom Reservisten zum 20-Punkte-Scorer hochgearbeitet. Auch zu Beginn der laufenden Spielzeit sollte er eigentlich eine große Rolle einnehmen, der zweite Kreuzbandriss seiner Karriere hat dies aber verhindert. Die Franchise hatte zuletzt betont, dass er in dieser Saison wohl nicht mehr spielen wird.

Wer nun für ihn traden würde, täte das also mit einem Auge auf die Zukunft. Dinwiddie verfügt für die kommende Saison noch über eine Spieler-Option in Höhe von 12,3 Millionen Dollar. Sollte er gesund sein, wäre es aber auch möglich, dass das neue Team ihm im kommenden Sommer einen neuen, längerfristigen Deal vorlegt.

Ein Team, das in der Vergangenheit bereits Interesse an Dinwiddie gezeigt hat, sind laut SNY die Detroit Pistons. Detroit hat in Killian Hayes zwar erst 2020 einen neuen Point Guard hoch gedraftet, Dinwiddie hat allerdings auch in Brooklyn schon in einigen Lineups mit mehreren Guards gute Leistungen gezeigt.

Dinwiddie verbrachte die ersten beiden Jahre seiner NBA-Karriere ebenfalls in Detroit. Bis zum 25. März haben Teams die Möglichkeit, Spieler zu traden.

Spencer Dinwiddie: Seine Statistiken 19/20