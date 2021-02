NBA - Brooklyn Nets überzeugen bei den Golden State Warriors: "So können wir Teams aus der Halle fegen"

Die Brooklyn Nets haben bei den Golden State Warriors die Muskeln spielen lassen und souverän mit 134:117 gewonnen. Kevin Durant hatte Spaß bei seiner ersten Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, auch weil die Nets endlich mal über 48 Minuten konzentriert spielten.

"Es war cool. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und die Stimmung war schon den ganzen Tag über gut", erklärte Durant, der 20 Punkte auflegte, nach dem Spiel. Die Warriors ehrten den zweifachen Finals-MVP zudem mit einem einminütigen Tribute-Video, welches noch einmal gespielt werden soll, wenn wieder Fans im Chase Center erlaubt sind.

Durant fand dies eine tolle Geste. "Ich denke täglich an diese Moment. Meine Zeit in Golden State hat so viel Spaß gemacht und ich habe hier so viel über Basketball gelernt", gab KD weiter an.

Sein Wissen bringt der Forward aber nun für die Nets ein und die machten bei den Dubs nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Partien endlich mal wieder ein gutes Spiel. James Harden legte als Spielmacher 19 Zähler und 16 Assists auf, Kyrie Irving war als neuer Shooting Guard mit 23 Punkten Topscorer.

"Sie sind alle so talentiert und lieben das Spiel", freute sich Coach Steve Nash. "Wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns, vor allem in der Defensive, aber ich denke, dass wir in dieser Hinsicht heute einen Schritt nach vorne gemacht haben."

Golden State Warriors sehen Nets als Favoriten im Osten

Inwieweit die Defense einen Einfluss auf das schlechte Shooting der Warriors (9/34 von Downtown) nahm, sei mal dahingestellt, doch Brooklyn verschlief mal nicht den Start und feierte einen ihrer seltenen Blowout-Siege. "Wenn wir Defense spielen, können wir Teams auch mal aus der Halle fegen", freute sich der nominelle Center Bruce Brown, der gerade einmal 1,93 Meter groß ist.

Der eigentliche Fünfer war aber Durant, der dies auch bei den Warriors hin und wieder tat. Warriors-Star Draymond Green nannte die Nets danach das beste Team im Osten und auch Coach Steve Kerr sieht dies ähnlich. "Wenn du keinen guten Plan hast, wie du sie attackierst, dann hast du ein großes Problem, weil sie mit ihrem Talent dich einfach überrollen."

Die Nets stehen mit einer Bilanz von 16-12 weiter auf Platz drei im Osten, durch die Patzer der Philadelphia 76ers beträgt der Rückstand auf die Spitze aber nur noch 2,5 Spiele. Für Brooklyn war das Spiel in Golden State der Beginn eines Westküstentrips, nun stehen Auswärtsspiele in Phoenix, Sacramento und gegen beide L.A.-Teams an.