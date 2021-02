NBA News: Bradley Beal will bei den Washington Wizards bleiben und Dirk Nowitzki nacheifern

Bradley Beal von den Washington Wizards hat intern erneut beteuert, dass er bei den Washington Wizards bleiben will, wie The Athletic berichtet. Dass dies immer wieder in Frage gestellt wird, geht dem Topscorer der Liga aber offenbar gehörig auf die Nerven.

Beal hat trotz der schwierigen sportlichen Lage der Wizards, die bei einer enttäuschenden 4-13-Bilanz stehen, immer wieder betont, dass er in Washington etwas aufbauen möchte. Die Wizards wiederum haben ebenfalls kein Interesse daran, den 27-Jährigen zu traden. Trotzdem halten sich immer wieder Gerüchte um seine Person.

Dieser Umstand "frustriert und verwirrt" Beal, wie es in Berufung auf Quellen heißt, die Beal privat nahestehen. Nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler dafür kritisiert wurden, dass sie ihr Team gewechselt haben, habe Beal das Gefühl, an ihm werde herumgemäkelt, weil er das Gegenteil tue. Dieses Gefühl habe er auch schon gehabt, als er 2019 seinen Vertrag vorzeitig verlängerte.

Beal legt in der laufenden Saison 35 Punkte im Schnitt auf, auch bei der jüngsten Pleite Washingtons gegen Portland war er mit 37 Zählern abermals Topscorer. Das schlechte sportliche Abschneiden der Wizards bringt ihn bisher aber nicht davon ab, dass es mit diesem Team funktionieren soll. Beal steht auch in der 21/22er Saison bei den Wizards unter Vertrag.

Bradley Beal will Dirk Nowitzki nacheifern

Rivalisierende Teams gehen offenbar bereits davon aus, dass es in dieser Saison keine Möglichkeit geben wird, für den Star zu traden. Theoretisch ist das noch bis zum 25. März möglich. Ein Rivale wurde anonym zitiert: "Sie sagen, was sie immer gesagt haben. Sie wollen in Washington etwas um Beal herum aufbauen."

Diese Idee imponiert offenbar auch Beal. Mehrfach hat er in der Vergangenheit betont, wie sehr ihn der Titel der 2011er Dallas Mavericks beeindruckt hat - genau wie Dirk Nowitzki in Dallas will auch er am liebsten seine gesamte Karriere bei einem Team verbringen. "Ich hasse diese Superteams", sagte Beal schon im Februar 2019. "Nehmt euch einfach euer eigenes Team und versucht mit dem zu gewinnen, was ihr habt."

Nowitzki hatte in Dallas in seiner 13. Saison die erste Meisterschaft gewonnen und zuvor etliche Höhen und Tiefen erlebt. Eine Talfahrt wie die aktuelle der Wizards erlebte der beste deutsche Basketballer der Geschichte indes nie; während seiner besten Jahre erreichten die Mavs zwölfmal in Serie die Playoffs. Washington hat diese in den vergangenen beiden Jahren jeweils verpasst - und auch aktuell sieht es nicht gut aus.