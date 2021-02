NBA Power Ranking im Februar: Ein neues Team thront an der Spitze

Rund ein Drittel der NBA-Saison liegt mittlerweile hinter den meisten Teams - höchste Zeit also für ein neues Power Ranking! Wie ist der Höhenflug der Utah Jazz zu bewerten und wo sortieren sich die enttäuschenden Dallas Mavericks ein?

Die Statistiken in diesem Artikel kommen von nba.com/stats, Cleaning the Glass und basketball-reference.com. Das "Offensiv-Rating" bezeichnet die Anzahl der erzielten Punkte pro 100 Ballbesitze, "Defensiv-Rating" die Anzahl der kassierten Punkte pro 100 Ballbesitze. "Net-Rating" rechnet beides gegeneinander auf.

Hier geht's zum letzten Ranking.

Von Platz 21 auf 30: Cleveland Cavaliers (10-19)

Net-Rating: -9,1 (Platz 30)

Nach dem überraschend guten Saisonstart kommen die Cavs mehr und mehr auf dem Boden der Tatsachen an. Von den vergangenen zehn Spielen wurde bloß noch eins gewonnen, das schlechteste Net-Rating der NBA wird tendenziell immer schlechter. Über die vergangenen beiden Wochen hatten die Cavs nach gutem Defensiv-Start die mit Abstand schlechteste Defense der Liga. Collin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro und Jarrett Allen könnten das Fundament eines guten Teams bilden. Allerdings eben noch nicht in dieser Saison. Wird ein Abnehmer für Drummond gefunden?

NBA - Trade-Szenarien für Andre Drummond: Wer schnappt sich den Ex-All-Star auf dem Wühltisch? © getty 1/17 Andre Drummond wird nicht mehr für die Cavs auflaufen. Darauf sollen sich Team und Spieler geeinigt haben. Ein Trade wird gesucht. Wer könnte interessiert sein, wie könnte ein Deal aussehen? Wir prüfen die Optionen für den besten Rebounder der NBA. © getty 2/17 Zunächst die Parameter. Drummond wird im Sommer Unrestricted Free Agent, bekommt aber für die Saison satte 28,8 Millionen Dollar, was es nicht leicht machen dürfte, ihn zu traden. © getty 3/17 Über die Saison legt der Big Man rund 17 Punkte und 13 Rebounds auf. Allerdings: Auch Detroit bekam im Vorjahr nur einen Zweitrundenpick sowie die auslaufenden Verträge von Brandon Knight und John Henson für den früheren All-Star von Cleveland. © getty 4/17 TORONTO RAPTORS: Die heißeste Spur führt wohl zu den Raptors, die dringend einen Center benötigen. Sowohl Alex Len (schon entlassen) als auch Aron Baynes konnten hier nicht überzeugen. Chris Boucher spielt zwar stark, ist aber kein echter Fünfer. © getty 5/17 Wie jedes Team müssten die Raptors rund 23 Millionen nach Cleveland schicken. Mit Baynes (7,0 Mio.), Norman Powell (10,8) und zum Beispiel Patrick McCaw (4,0) wäre das durchaus möglich. Laut Shams Charania soll es bereits Gespräche gegeben haben. © getty 6/17 BROOKLYN: Interesse wird auch den Nets nachgesagt. Der Contender hat in DeAndre Jordan nur einen echten Center und ist weiter auf der Suche nach Verstärkung im Frontcourt. Drummond wäre hier wohl die große Lösung. © getty 7/17 Durch den Harden-Trade können die Nets aber nicht mehr viel anbieten. Ein Trade für Drummond funktioniert nur, wenn DeAndre Jordan (10,3 Mio.) und der verletzte Spencer Dinwiddie (11,4) im Deal sind. © getty 8/17 SAN ANTONIO: Sinn könnten auch die Spurs ergeben. Diese könnten LaMarcus Aldridge (24,0 Mio.) und zum Beispiel einen Zweitrundenpick senden. Ein Big-Men-Duo aus Drummond und Jakob Pöltl wäre gar keine so schlechte Idee. © getty 9/17 BOSTON: Die Celtics werden nun schon seit Jahren mit Drummond in Verbindung gebracht, doch ein Trade wäre trotz der verfügbaren Trade-Exception über 28,5 Mio. aus dem Hayward-Trade kompliziert, da Drummond knapp nicht reinpasst. © getty 10/17 Möglich wäre es aber, wenn die Celtics davor einen anderen Deal einfädeln. So könnte Boston zum Beispiel Chicago anrufen, um den Vertrag von Otto Porter Jr. (28,4 Mio.) aufzunehmen. Im Gegenzug könnte Boston Tristan Thompson und Romeo Langford anbieten. © getty 11/17 Danach könnten die Celtics Porter weiter nach Cleveland für Drummond traden. Die Frage ist, ob die NBA so etwas erlauben würde, aber dies wäre ein Weg, den Center via Trade nach Beantown zu holen. © getty 12/17 DALLAS: Die Mavs waren auch schon im Vorjahr als Drummond-Abnehmer im Spiel. Die Gehälter für den Center hätte Dallas mit Dwight Powell (11,0 Mio.), James Johnson (15,7) oder auch Tim Hardaway (18,9). Doch ist Drummond zwei dieser drei Spieler wert? © getty 13/17 Realistisch betracht wäre Drummond wohl nur eine Option, wenn er nach der Deadline noch zu haben ist. Dann ist er ein Buyout-Kandidat. Die Deadline, um solche Spieler zu verpflichten, damit sie in den Playoffs spielen können, ist der 9. April. © getty 14/17 Hier wäre aber die Konkurrenz groß. Brooklyn wäre natürlich auch hier ein Kandidat, dafür müssten sie (wie auch Dallas) aber erst einmal einen anderern Spieler entlassen. © getty 15/17 Laut Charania gibt es aber noch andere Teams, die Interesse hätten, wenn Drummond ausgezahlt wird. Portland soll nach der neuerlichen Nurkic-Verletzung ein Thema sein. Im Moment haben die Blazers nur Enes Kanter und Harry Giles. © getty 16/17 Eine fast schon traditionelle Destination für Buyout-Spieler sind die Los Angeles Lakers. Mit Anthony Davis, Marc Gasol und Montrezl Harrell haben die Lakers zwar drei Bigs, doch ein Drummond würde LeBron und Co. noch mehr Flexibilität geben. © getty 17/17 Letztlich scheint ein Buyout die wahrscheinlichste Variante, wenn nicht doch Toronto einen Deal macht. Kein Team wird viel für Drummond abgeben wollen, da sie ihn im Sommer entweder bezahlen oder sofort wieder ziehen lassen müssten.

Von Platz 29 auf 29: Minnesota Timberwolves (7-22)

Net-Rating: -6,9 (29)

Die Tendenz zeigte bei den Wolves zuletzt vorsichtig in die richtige Richtung: Nach etlichen Blowouts zum Saisonstart wurde zuletzt meistens immerhin knapp verloren, auch wenn Siege nach wie vor rar sind. Nr.1-Pick Anthony Edwards hat einen gewissen Anteil daran, ebenso wie Malik Beasley, der seine guten Leistungen nach dem Trade vergangene Saison bestätigen kann (21 Punkte, 5 Rebounds). Offensiv belegt Minnesota nur Platz 27, allerdings hat Karl-Anthony Towns auch erst neun Spiele absolviert. Nun fällt D'Angelo Russell lange aus - es riecht mal wieder nach einer verlorenen Saison.

Von Platz 20 auf 28: Orlando Magic (11-18)

Net-Rating: -6,1 (27)

Die vielen Ausfälle haben die Magic erwartungsgemäß schwer getroffen, die momentan in Michael Carter-Williams beispielsweise nur einen gesunden Point Guard im Kader haben. Die dritttschwächste Offense der NBA verwundert also nicht, obwohl Nikola Vucevic alles versucht und erneut eine All-Star-würdige Saison spielt (23 Punkte, 12 Rebounds im Schnitt). Die Defense zeigte sich zuletzt verbessert, trotzdem wurden nur 5 der letzten 21 Spiele gewonnen. Der Trend geht in die falsche Richtung und die Frage, was Richtung Deadline mit den Veteranen passiert, ist mal wieder relevant.

Von Platz 30 auf 27: Detroit Pistons (8-20)

Net-Rating: -3,7 (23)

Man kann den Pistons nicht vorwerfen, dass sie Spiele abschenken; zuletzt wurden innerhalb einer Woche BKN, BOS und NOP geschlagen, selbst die Lakers wurden in zwei Overtimes gezwungen. Wenn man bedenkt, dass Derrick Rose getradet wurde und Blake Griffin nicht mehr beim Team weilt, ist das durchaus beeindruckend, auch wenn keiner die Pistons als gutes Team bezeichnen würde. Der Rebuild ist im vollen Gange, auch wenn das wohl niemand Jerami Grant (43 Punkte?!) mitgeteilt hat. Noch ein Lichtblick: Saddiq Bey! Im Februar trifft der Rookie 51 Prozent von der Dreierlinie ...

Von Platz 22 auf 26: OKC Thunder (11-17)

Net-Rating: -6,2 (28)

Sind die Thunder zu gut für Sam Prestis Pläne? Die Bilanz deutet das an, obwohl das Net-Rating dafür spricht, dass OKC etwas besser dasteht als sein eigentliches Niveau. Die Defense ist stark, über die vergangenen beiden Wochen belegte OKC sogar Platz 7 und verschaffte sich damit immer eine Siegchance. Die Offense hingegen ist, den großartigen Shai Gilgeous-Alexander (noch besser als im Vorjahr) ausgenommen, wirklich nicht von großer individueller Qualität gesegnet. Rookie-Coach Mark Daigneault fand bisher einen Weg, das mit hoher Pace und vielen Dreiern zu kompensieren.

Von Platz 24 auf 25: Washington Wizards (9-17)

Net-Rating: -5,1 (25)

Hat es bei den Wizards endlich geklickt? Scott Brooks machte kürzlich Moritz Wagner und Garrison Mathews zu Startern, prompt wurden drei Spiele in Folge gewonnen - das ist die längste Wizards-Serie seit 2018. Wichtig war dabei wohl vor allem, dass Davis Bertans die Spinnweben endlich entfernt und in den vergangenen beiden Spielen 51 Punkte bei 14/17 von der Dreierlinie erzielt hat. Washington braucht den Latvian Laser, um die Offense endlich wieder mehr wie in der Vorsaison aussehen zu lassen. Defensiv machten die Wizards zuletzt ohnehin recht brauchbare Fortschritte.

Von Platz 28 auf 24: Sacramento Kings (12-15)

Net-Rating: -5,4 (26)

Ähnlich wie in der Vorsaison reiht sich bei den Kings an jede positive Phase gleich wieder ein Dämpfer. Auch die Defense hat zeitweise mal ein Zwischenhoch, nur um dann doch wieder einzubrechen, über die Saison gesehen belegen die Kings recht eindeutig den letzten Platz (117,8). Offensiv sieht es da schon besser aus, was vor allem am starken Guard-Play von De'Aaron Fox und Rookie Tyrese Haliburton liegt (auch Harrison Barnes spielt eine starke Saison). Solange die Defense so porös ist, werden die Kings aber schwerlich jemals Konstanz in ihre Performance bekommen.

Von Platz 19 auf 23: Houston Rockets (11-17)

Net-Rating: -1,5 (21)

Nach dem Harden-Trade entwickelten die Rockets quasi im Vorbeigehen eine neue defensive Identität und belegen hier über die Saison gesehen einen beeindruckenden vierten Platz, auch wenn der Trend zuletzt in die falsche Richtung ging. Offensiv hingegen gibt es größere Probleme - zumal der Kader nun von Verletzungen dezimiert wurde. Christian Wood fehlt an allen Ecken und Enden, Victor Oladipo stand zuletzt auch längst nicht immer zur Verfügung. Houston hat zuletzt sieben Spiele in Folge verloren und könnte beim nächsten Ranking schon wieder deutlich tiefer stehen.

Von Platz 13 auf 22: Miami Heat (11-16)

Net-Rating: -3,6 (Platz 23)

Es gab diverse verständliche Gründe dafür, warum der amtierende Ost-Champion langsam in die Saison gestartet ist. Mittlerweile ist jedoch der Punkt erreicht, an dem man sich fragen muss: Wann wird der Schalter denn mal umgelegt? Ein 4-Game-Winning-Streak schien die Wende zu bringen, nun wurde aber doch schon wieder dreimal in Serie verloren (und die Siege kamen alle gegen eher schwache Teams). Etwas erschreckend: Von zwölf Spielen gegen Teams mit einem Winning Record haben die Heat bisher ein einziges gewonnen. Zu viele Niederlagen werden aktuell zu Blowouts.

Von Platz 26 auf 21: Chicago Bulls (12-15)

Net-Rating: -1,2 (Platz 20)

Die Bulls spielen weiter eine wechselhafte Saison, das ist angesichts der vielen Ausfälle und der Personalsituation allerdings auch nicht verwunderlich - ebenso wenig wie die Tatsache, dass der eher nicht für sein Playmaking berühmte Backcourt die zweithöchste Turnover-Rate der Liga verantwortet. Trotzdem spielt Zach LaVine eine beeindruckende Saison und auch Coby White zeigt zumindest Ansätze. Erfreulich: In den vergangenen beiden Wochen entwickelte sich Chicagos Defense in die richtige Richtung (Platz 6 in diesem Zeitraum). Lässt sich darauf aufbauen?