NBA - Die All-Star-Reservisten der SPOX-Redaktion: Wohin nur mit all den All-Stars?

Im Voting der Fans, Spieler und Medienvertreter wurden die zehn Starter für das All-Star Game 2021 bestimmt, doch wer wird noch beim Show-Event dabei sein? Die Reservisten für das Spektakel in Atlanta werden traditionell von den 30 Head Coaches der Association gewählt, in der Nacht auf Dienstag werden die Ergebnisse verkündet. Vorher kürt die SPOX-Redaktion ihre Reservisten-Picks.

Genau wie in den Vorjahren geben die Coaches ihre Stimmen für jede Conference für zwei Backcourt- und drei Frontcourt-Spieler ab. Insgesamt gibt es zwölf Kaderplätze pro Team, also insgesamt 24 All-Stars, die letzten beiden Spots jeder Conference sind Wildcards - die Position spielt also keine Rolle.

All-Star Game 2021: Eastern Conference

Zur Erinnerung: Die fünf All-Star-Starter aus der Eastern Conference sind Bradley Beal (Washington Wizards) und Kyrie Irving (Brooklyn Nets) im Backcourt sowie Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) und Joel Embiid (Philadelphia 76ers) im Frontcourt.

In dieser Konstellation werden sie aber ziemlich sicher nicht auflaufen. Statt ein Duell Ost gegen West wird es erneut einen All-Star-Draft geben, in dem die beiden Spieler, die die meisten Stimmen der Fans erhielten, zwei Teams zusammenstellen. Als Teamkapitäne werden Durant und LeBron James fungieren, der Draft findet am 4. März statt. Nun aber zu den All-Star-Reservisten 2021.

All-Star Game 2021: Eastern Conference Reserve Backcourt

James Harden (Brooklyn Nets)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Keine Frage, James Harden hat sich mit seinen lustlosen Auftritten zu Saisonbeginn im Rockets-Trikot nicht mit Ruhm bekleckert. Freunde gemacht hat er sich damit erst recht keine, zumindest in großen Teilen der Basketball-Welt abseits eines einzelnen Stadtteils von New York. Ein Grund, ihn vom All-Star-Stimmzettel zu verbannen, sollte das aber nicht sein. Harden gehört zweifelsohne zu den 24 besten Spielern dieser Saison.

Als primärer Spielmacher der Nets führt The Beard die Liga bei den Assists an, zusätzlich versenkt er - begünstigt durch einige starke Auftritte in den vergangenen Tagen - insgesamt 41 Prozent seiner Dreier im Nets-Trikot. Seine Produktion und sein Impact auf die beste Offense der Association garantieren ihm einen Platz im All-Star Game, unabhängig der anfänglichen Querelen in Houston.

Neben Harden schafft es Jaylen Brown zu seinem All-Star-Debüt als Reservist im Ost-Backcourt. Große Diskussionen sollte es um diese Personalie nicht geben. Bereits in der vergangenen Saison war er zumindest im All-Star-Gespräch, 2020/21 hat der Celtics-Star in allen Belangen nochmals einen Schritt nach vorne gemacht.

Das gilt sowohl für seine Rolle als Scorer (von 20,3 Punkte vergangene Saison auf 25,5) als auch als Ballhandler (2,1 Assists auf 3,9), zudem schraubte der 24-Jährige seine Effizienz nach oben trotz deutlich mehr Wurfversuchen pro Partie (48,1 Prozent FG bei 15,6 Versuchen vergangene Saison auf 49,7 Prozent FG bei 19,4 Versuchen) - normalerweise entwickeln sich die Quoten bei jungen Scorern in die andere Richtung, wenn sie häufiger gen Korb ballern. Zusätzlich ist er einer der besten Two-Way-Player der Liga. Bei Brown gibt es diese Saison keine zwei Meinungen.

Die Saisonstatistiken von James Harden und Jaylen Brown

Spieler Spiele / Minuten Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% James Harden 26 / 37,8 24,9 7,3 11,1 48,3 38,8 Jaylen Brown 28 / 33,7 25,5 5,5 3,9 49,7 40,9

NBA - Die Starter für das All-Star Game 2021: Doncic sticht Lillard aus! © getty 1/30 Das Voting ist vorbei - die 10 Starter für das All-Star Game 2021 wurden bekannt gegeben. Luka Doncic sticht dabei Damian Lillard aus und ist zum zweiten Mal in Folge als All-Star Starter dabei. Auch die beiden Kapitäne stehen fest. © getty 2/30 LeBron James erhielt im Westen die meisten Stimmen der Fans, im Osten wurde diese Ehre Kevin Durant zuteil. Die beiden Superstars werden somit als Kapitäne fungieren und ihre Teams in einem All-Star Draft zusammenstellen. © getty 3/30 Das heißt, sie dürfen aus dem Pool der verbleibenden acht Starter ihr Team zusammenwählen, unabhängig von den Conferences. Da LeBron mehr Stimmen bekommen hat als KD, darf er anfangen. Der Draft findet am 4. März statt. © getty 4/30 Die Reservisten hingegen werden von den Head Coaches bestimmt, das Fan-Voting spielt hier keine Rolle mehr. Das Ergebnis wird in der kommenden Woche veröffentlicht. © getty 5/30 Ein Deutscher hat es nicht unter die zehn Starter für das All-Star-Game 2021 geschafft. Dennis Schröder erhielt insgesamt 126.621 Stimmen von den Fans (Platz 18) und eine von den Spielern (Platz 44). Das reicht für Rang 22 im West-Backcourt. © getty 6/30 Maxi Kleber erhielt dagegen sogar sechs Stimmen von den Spielern (Platz 24), dafür deutlich weniger Fan-Stimmen (17.698, Platz 43). Genau wie bei DS17 gab es keine Stimme von den Journalisten, im West-Frontcourt liegt er auf Platz 35. © getty 7/30 Daniel Theis beendete das All-Star Voting auf dem 34. Platz im Ost-Fontcourt, er erhielt immerhin zwei Stimmen von den Spielern (Platz 42) und 41.324 Stimmen von den Fans (36). © getty 8/30 Auch für Moritz Wagner gab es immerhin zwei Stimmen von den Spielern (Platz 42), doch im Fan-Voting landete der Deutsche nur auf Platz 77 (3.599 Stimmen) und damit insgesamt auf Rang 65. © getty 9/30 Isaac Bonga landete mit ebenfalls zwei Spieler-Stimmen (Platz 30) und 3.075 Fan-Stimmen (Platz 58) unter allen Guards in der Eastern Conference auf Platz 46. © getty 10/30 Isaiah Hartenstein ging derweil bei den Spieler-Stimmen leer aus, knackte aber immerhin die 1.000-Stimmen-Marke unter den Fans (1.159, Platz 105). Damit erreichte er Platz 111 im West-Frontcourt. © getty 11/30 Und das sind die zehn Starter für das All-Star Game! EASTERN CONFERENCE GUARDS: BRADLEY BEAL (Washington Wizards) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 12/30 Die Statistiken von Bradley Beal 2020/21: 32,8 Punkte, 5,2 Rebounds und 4,7 Assists bei 47,3 Prozent FG und 33,7 Prozent Dreier in 35,3 Minuten (24 Spiele). © getty 13/30 KYRIE IRVING (Brooklyn Nets) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 4 im Medien-Voting © getty 14/30 Die Statistiken von Kyrie Irving 2020/21: 28,3 Punkte, 4,6 Rebounds und 5,7 Assists bei 53,4 Prozent FG und 44,2 Prozent Dreier in 35,3 Minuten (20 Spiele) © getty 15/30 EASTERN CONFERENCE FORWARDS: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 16/30 Die Statistiken von Giannis Antetokounmpo 2020/21: 28,2 Punkte, 11,4 Rebounds und 5,8 Assists bei 56,3 Prozent FG und 29,0 Prozent Dreier in 33,6 Minuten (27 Spiele) © getty 17/30 KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 3 im Medien-Voting © getty 18/30 Die Statistiken von Kevin Durant 2020/21: 29,0 Punkte, 7,3 Rebounds und 5,3 Assists bei 52,4 Prozent FG und 43,4 Prozent Dreier in 35,8 Minuten (19 Spiele) © getty 19/30 JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting © getty 20/30 Die Statistiken von Joel Embiid 2020/21: 29,7 Punkte, 10,8 Rebounds und 3,1 Assists bei 54,0 Prozent FG und 39,7 Prozent Dreier in 32,5 Minuten (23 Spiele) © getty 21/30 WESTERN CONFERENCE GUARDS: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 22/30 Die Statistiken von Stephen Curry 2020/21: 30,0 Punkte, 5,3 Rebounds und 6,0 Assists bei 49,2 Prozent FG und 42,5 Prozent Dreier in 34,0 Minuten (29 Spiele) © getty 23/30 LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 3 im Medien-Voting © getty 24/30 Die Statistiken von Luka Doncic 2020/21: 29,1 Punkte, 8,6 Rebounds und 9,4 Assists bei 47,5 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 35,3 Minuten (27 Spiele) © getty 25/30 WESTERN CONFERENCE FORWARDS: LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 26/30 Die Statistiken von LeBron James 2020/21: 25,7 Punkte, 8,2 Rebounds und 7,9 Assists bei 50,4 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier (29 Spiele) © getty 27/30 KAWHI LEONARD (L.A. Clippers) - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 4 im Player-Voting, Platz 3 im Medien-Voting © getty 28/30 Die Statistiken von Kawhi Leonard 2020/21: 26,7 Punkte, 5,9 Rebounds und 5,0 Assists bei 51,3 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 34,4 Minuten (23 Spiele) © getty 29/30 NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting © getty 30/30 Die Statistiken von Nikola Jokic 2020/21: 27,4 Punkte, 11,1 Rebounds und 8,6 Assists bei 57,0 Prozent FG und 40,2 Prozent Dreier in 35,9 Minuten (28 Spiele)

All-Star Game 2021: Eastern Conference Reserve Frontcourt

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Bam Adebayo (Miami Heat)

So viel schon einmal vorweg: Im Ost-Frontcourt ist das All-Star-Rennen unfassbar eng. Am wenigsten Zündstoff verspricht die Personalie Jayson Tatum. Obwohl er von einer COVID-19-Infektion geschwächt wurde, legt der 22-Jährige Karrierebestwerte bei den Punkten, Assists und Rebounds auf. Gegenüber seiner All-Star-Saison 19/20 hat er sich noch einmal gesteigert, was die Produktion betrifft - seine Effizienz ist auf einem fast identischen Niveau, auch wenn der Februar etwas schwächer war. Dennoch ist Tatum ein sicherer All-Star.

Mehr Fragezeichen gibt es auf den weiteren Frontcourt-Positionen. Hier gibt es einige Bewerber, zu denen wir später noch kommen. Unsere Entscheidung fiel aber auf Khris Middleton und Bam Adebayo.

Warum Middleton? Da wäre zunächst einmal die Sache mit der Effizienz. Vergangene Saison fehlten dem 29-Jährigen ganze drei Treffer (nicht pro Spiel, sondern insgesamt!), um sich im elitären 50/40/90-Klub zu verewigen. In dieser Saison startet er einen neuen Versuch und scheitert bisher nur an der Freiwurfquote - die aber dennoch bei starken 89,5 Prozent liegt.

Ganz nebenbei verteilt er so viele Vorlagen (5,7) wie noch nie zuvor in seiner Karriere und verteidigt Abend für Abend die besten Flügelscorer des Gegners. Das große Scheinwerferlicht wird dem Bucks-Forward wohl nie zuteil, das ändert aber nichts daran, dass er ein verdienter All-Star ist.

© getty Im SPOX-All-Star-Team sind sowohl Bam Adebayo (r.) als auch Khris Middleton vertreten.

Die Bucks laufen allerdings den Erwartungen etwas hinterher, von der Dominanz der vergangenen Jahre ist aktuell nicht viel zu sehen. Als enttäuschend muss auch der Saisonstart der Miami Heat bezeichnet werden, dennoch schafft es Adebayo in die SPOX-All-Stars. Rein vom Sportlichen sind sowohl er als auch Jimmy Butler trotz der negativen Bilanz (13-17) der Heat und aktuell Platz zehn im Osten heiße Anwärter auf einen Kaderplatz - Butler fällt allerdings raus, da er nur 18 von 30 Spielen absolviert hat. Das ist dann doch etwas wenig.

An dem Star-Duo liegt die Talfahrt des amtierenden Ost-Champions in den ersten Saisonmonaten aber sicherlich nicht, Bam kämpft mit Karrierebestwerten im Scoring und bei den Wurfquoten sowie hervorragender Defense für Besserung. Seine Vielseitigkeit an beiden Enden des Courts sowie sein verbesserter Jumper sichern ihm die zweite All-Star-Teilnahme in Folge.

Die Saisonstatistiken von Jayson Tatum, Khris Middleton und Bam Adebayo

Spieler Spiele / Minuten Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Jayson Tatum 25 / 35,5 26,0 7,1 4,6 44,8 39,0 Khris Middleton 31 / 33,2 20,2 6,0 5,7 50,5 43,1 Bam Adebayo 28 / 33,8 19,6 9,4 5,5 56,6 33,3

All-Star Game 2021: Eastern Conference Reserve Wildcards

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Die erste Wildcard geht an Zach LaVine. Bradley Beal hat es mit elitärem Scoring, kaum Defense und nicht vorhandenem Teamerfolg zum Starter geschafft, warum sollte dann LaVine mit nicht ganz so elitärem, aber immer noch hervorragendem Scoring, ebenfalls kaum Defense und immerhin mehr Teamerfolg nicht zumindest als Wildcard dabei sein?

Der 25-Jährige sammelte in den vergangenen Wochen fleißig Argumente, warum er es verdient hat, erstmals im All-Star Game anzutreten. Ein kleines Stat-Nugget von ESPN Stats & Info: In den vergangenen acht Spielen hat LaVine 281 Zähler aufs Scoreboard gebracht. Der einzige andere Bulls-Spieler mit so vielen Punkten in solch einer Spanne ist ein gewisser Michael Jordan.

Das spricht für die Scoring-Qualitäten, die der Guard in dieser Saison sogar mit beeindruckender Effizienz abruft. Klar, LaVine fehlt es an Defense und in Sachen Playmaking gibt es ebenfalls Luft nach oben, dennoch waren seine Argumente fürs All-Star Game nie besser. Zusätzlicher Vorteil seiner Nominierung: Wenn er schon mal in Atlanta ist, sehen wir LaVine vielleicht im All-Star Game, im Dreier-Wettbewerb und im Dunk Contest. Das wäre doch mal was.

Spoiler Alert: Ben Simmons werden wir nicht im Dreier-Wettbewerb sehen. Und auch seine Teilnahme am All-Star Game ist alles andere als gesichert. Zu stark ist die Konkurrenz in diesem Jahr im Osten. Und zu übersichtlich sind die nackten Zahlen beim Australier, vor allem im Scoring, wo der 24-Jährige auch in seiner vierten Saison in der NBA nicht konstant überzeugt.

Zuletzt zauberte er gegen die Jazz zwar eine 42-Punkte-Performance aus dem Hut (ohne den pausierenden Joel Embiid), über die gesamte Saison gesehen waren aber auch einige zurückhaltende Offensiv-Leistungen dabei. Was für Simmons spricht ist einerseits seine Defense, am hinteren Ende gehört er zu dem Besten, was diese Liga zu bieten hat. Auch als Playmaker und Passer hat er nicht nachgelassen, daher bekommt er unseren Zuschlag.

Die Saisonstatistiken von Zach LaVine und Ben Simmons

Spieler Spiele / Minuten Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Zach LaVine 29 / 35,7 28,9 5,4 5,1 51,8 42,9 Ben Simmons 26 / 33,6 15,7 8,3 7,9 57,2 16,7

All-Star Game 2021: Die Snubs im Osten

Trae Young (Atlanta Hawks)

Jerami Grant (Detroit Pistons)

Gordon Hayward (Charlotte Hornets)

Julius Randle (New York Knicks)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Tobias Harris (Philadelphia 76ers)

Nikola Vucevic (Orlando Magic)

Diese Liste könnte gut und gerne noch ein wenig fortgesetzt werden. Dan Feldman von NBC Sports filterte 42 Namen aus der Eastern Conference heraus, die allein auf Grundlage ihrer Statistiken und dem Vergleich mit All-Stars der vergangenen Jahre eine Einladung nach Atlanta verdient gehabt hätten (plus 35 im Westen, also 77 insgesamt).

Die individuellen Statistiken werden natürlich begünstigt von der allgemeinen Explosion der offensiven Produktion und dem ligaweit schnelleren Spiel - und einige Namen auf Feldmans Liste sind schon sehr erzwungen -, es ist aber nicht abzustreiten, dass es dieses Jahr eine Menge All-Star-Kandidaten und entsprechend viele Snubs gibt. Julius Randle zum Beispiel führt mit den Knicks eins der Überraschungsteams der Saison an - und das mit Zahlen, die über eine volle Saison in der Liga-Historie nur Larry Bird auflegte (mindestens 23 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists und 40 Prozent Dreierquote).

Gordon Hayward erinnert in Charlotte an alte Jazz-Tage, Nikola Vucevic wehrt sich im Alleingang gegen das Verletzungschaos bei den Magic, Jerami Grant macht sich einen Namen als Nummer eins in Detroit und Trae Young hat zum Beispiel LaVine hervorragende Playmaking-Qualitäten voraus, punktet aber nicht auf einem ganz so hohen Niveau. Kurzum: Es ist schlicht und einfach kein Platz für alle im All-Star Team.