NBA - Boston Celtics am Tiefpunkt nach kollektivem Totalausfall gegen Washington Wizards? "Die Mentalität jedes Einzelnen ist gefragt"

Die Boston Celtics zeigten am Sonntagmittag amerikanischer Zeit kaum Motivation und gingen mit 91:104 gegen die Washington Wizards unter, das Ergebnis schmeichelt dem Spielverlauf sogar noch. Boston schien ohne seinen Anführer Marcus Smart nie die richtige Einstellung zu finden, um eine Chance zu haben. Hier findet Ihr die Highlights des Spiels im Video!

"Es könnte sein, dass wir am Tiefpunkt angelangt sind", gab Jaylen Brown nach dem Spiel zu und stellte eine Forderung an seine Mannschaftskollegen: "Die Mentalität jedes Einzelnen ist gefragt. Wenn wir mit der Einstellung herangehen, dass wir am Tiefpunkt sind, werden wir auch so spielen. Wir waren heute nicht sehr gut."

Seit dem Ausfall ihres emotionalen Anführers Marcus Smart haben die Celtics nur drei ihrer acht Spiele gewonnen und stehen nach knapp einem Drittel der Saison bei einer ausgeglichenen Bilanz im schwachen Osten. Smart könnte im Laufe des Februars von seiner Wadenverletzung zurückkehren.

Auch Celtics-Coach Brad Stevens betonte, dass die Mannschaft in der aktuellen Form nicht viele Spiele gewinnen kann. "Wir müssen gut spielen, um zu gewinnen. Wenn wir nicht gut spielen und nicht auf die kleinen Dinge achten, haben wir keine Chance."

Bradley Beal kehrt stark zurück nach kurzer Auszeit

Bradley Beal hatte den Wizards am Freitagabend in der Niederlagen gegen die New York Nicks gefehlt, meldete sich gegen die Celtics aber mit 35 Punkten bei 10 von 18 Treffern aus dem Feld zurück.

"Es war eine mentale und körperliche Auszeit", erklärte der Topscorer der Liga anschließend und fügte an: "Mein Körper war etwas ermüdet. Es tut immer gut, mal einen Moment vom Spiel wegzukommen."

"Ich übe immer sehr viel Druck auf mich selbst aus und versuche so gut wie möglich zu sein, um jedes Spiel zu gewinnen" fuhr Beal fort: "Ich habe einfach eine kurze Pause gebraucht. Man kann nicht alles alleine machen."