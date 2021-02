NBA All-Star Game 2021: Termin, Datum, Ort, Teilnehmer und Livestream

Ursprünglich wurde das NBA All-Star Game für die Saison 2020/21 aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt, nun soll das beliebte Event aber doch steigen. Bei SPOX erfahrt Ihr, wann und wo das All-Star Game stattfindet und wie Ihr das Spiel im Livestream sehen könnt.

NBA All-Star Game 2021: Datum, Termin, Ort

Vorweg: Offiziell ist die Austragung des All-Star Games noch keine beschlossene Sache. Doch übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich die NBA bereits mit der Spielergewerkschaft NBPA auf einen Rahmen für das Event geeinigt. Alle Details sollen noch im Laufe der Woche geklärt werden.

So soll das All-Star Game am Sonntag, den 7. März 2021, stattfinden, zu deutscher Zeit also in der Nacht auf Montag, den 8. März. Austragungsort wird die State Farm Arena in Atlanta sein. Dort tragen die Atlanta Hawks ihre Heimspiele aus, unter normalen Umständen vor knapp 17.000 Fans. Ob - und wenn ja, wie viele - Fans beim All-Star Game zugelassen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ursprünglich war Indianapolis als Austragungsort für das All-Star Game 2021 vorgesehen, doch vor dem Start der neuen Saison hatte die NBA das Event aufgrund der weiterhin grassierenden Coronavirus-Pandemie abgesagt. Indianapolis wird dafür 2024 das All-Star Game austragen dürfen.

Anfang Februar führte die Liga dann Gespräche mit der NBPA, das All-Star Game nun doch in einer stark abgespeckten Variante stattfinden zu lassen. Da die NBA im Spielplan für die Saison 2020/21 zwischen dem 5. und 10. März ohnehin eine Pause veranschlagt hat, wird das All-Star Game nun in diesem Zeitraum stattfinden.

NBA All-Star Game 2021: Der Modus und das Programm

Ein komplettes All-Star Wochenende wie in der Vergangenheit wird es dieses Jahr nicht geben. Vor allem die zahlreichen Fan-Events finden Pandemie-bedingt nicht statt. Neben dem eigentlichen All-Star Game soll es aber dennoch einen Slam Dunk Contest, einen Dreier-Wettbewerb und eine Skills Competition geben.

Der genaue Programmablauf ist bisher noch nicht bekannt, offenbar ist der Dunk Contest aber für die Halbzeitpause des eigentlichen All-Star Games geplant. Der Dreier-Shootout und die Skills Competition könnten wohl im Vorfeld des Spiels stattfinden. Sicher ist, dass alle All-Star-Wettbewerbe am Sonntag, den 7. März, ausgetragen werden. Die teilnehmenden Spieler werden wohl am Samstagabend in Privatfliegern eingeflogen und sollen am Sonntag direkt nach dem Spiel wieder abreisen.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als die beiden Spieler mit den meisten Stimmen im All-Star Voting (LeBron James und Giannis Antetokounmpo) ihre Teams selbst drafteten, wird das All-Star Game 2021 klassisch als Eastern Conference gegen Western Conference ausgespielt werden. In welchem Modus das Spiel stattfindet, also ob zum Beispiel der Modus aus dem Vorjahr mit einer Zielpunktzahl im letzten Viertel zurückkehrt, ist derzeit noch offen.

NBA, All-Star: Die Starter 2020

Western Conference Eastern Conference LeBron James (Kapitän) Giannis Antetokounmpo (Kapitän) James Harden Trae Young Luka Doncic Kemba Walker Anthony Davis Pascal Siakam Kawhi Leonard Joel Embiid

NBA, All-Star: Die Reservisten 2020

Western Conference Eastern Conference Rudy Gobert Bam Adebayo Brandon Ingram Jimmy Butler Nikola Jokic Kyle Lowry Damian Lillard Khris Middleton Donovan Mitchell Domantas Sabonis Chris Paul Ben Simmons Russell Westbrook Jayson Tatum

NBA - Das All-Star Game im TV und Livestream

Eine Übertragung des All-Star Games im Free-TV wird es nicht geben. Die Übertragungsrechte liegen stattdessen bei DAZN. Der Sportstreaming-Dienst zeigt nicht nur bis zu 182 Spiele der Regular Season sowie ausgewählte Playoff-Partien und die kompletten Conference Finals und Finals, sondern auch das All-Star Game.

Das "Netflix des Sports" bekommt Ihr bereits für 11,99 Euro im Monat, mit dem Jahres-Abo (119,99 Euro) spart Ihr Geld. Mit dem Gratis-Probemonat könnt Ihr das Angebot kostenlos testen. Hier entlang!

NBA All-Star Game 2021: Die Teilnehmer

Noch bis zum 17. Februar können die Fans abstimmen, wer beim All-Star Game dabei sein soll. Jeder Fan hat dabei die Möglichkeit, einmal pro Tag für seine Favoriten (jeweils zwei Backcourt- und drei Frontcourt-Spieler aus jeder Conference) abzustimmen, beispielsweise auf nba.com, in der NBA App oder auf Twitter. Alle Infos zum Ablauf des All-Star Votings findet Ihr hier.

Die Fans haben allerdings nur Einfluss auf die Starter des All-Star Games. Welche Superstars am 7. März von Beginn an auflaufen dürfen, setzt sich aus dem Fan-Voting (50 Prozent), einem Medien-Voting (25 Prozent) und einer Abstimmung unter den Spielern (25 Prozent) zusammen. Nach den Zwischenergebnissen führt LeBron James von den Los Angeles Lakers das Fan-Voting an, auch Mavs-Star Luka Doncic hat gute Chancen, im All-Star Game 2021 zu starten.

Die Ergebnisse der jeweiligen Votings und damit die Starter des All-Star Games werden am 18. Februar bekanntgegeben. Die Reservisten, gewählt von den 30 Head Coaches der NBA, werden eine Woche später am 23. Februar veröffentlicht.

All-Star Game: Sind LeBron James & Co. trotz ihrer Kritik dabei?

Unter den Spielern kam die Ankündigung, das All-Star Game nun doch und trotz der Coronavirus-Pandemie auszutragen, nicht besonders gut an. Der prominenteste Name, der sich gegen die Austragung aussprach, war LeBron James. Zahlreiche weitere Stars wie Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard oder James Harden schlugen in die gleiche Kerbe.

"Ich habe null Energie und null Begeisterung für ein All-Star Game in dieser Saison", sagte LeBron Anfang Februar. Eigentlich habe er sich auf eine Auszeit mit der Familie und eine Pause in einer ansonsten stressigen Saison gefreut, die Pläne der NBA seien dagegen ein "Schlag ins Gesicht".

"Ich weiß noch nicht einmal, warum wir ein All-Star Game haben", führte der Star der Los Angeles Lakers weitere aus. "Wir sind weiterhin inmitten einer Pandemie und müssen uns um all das kümmern, was gerade passiert. Und dann bringen wir die gesamte Liga in eine Stadt, die immer noch offen ist. Ich bin nicht sehr glücklich damit, aber das liegt nicht in meinen Händen."

Gleichzeitig kündigte LeBron aber an, beim All-Star Game 2021 anzutreten, sollte das Spiel tatsächlich stattfinden und er zum All-Star gewählt wird, wovon auszugehen ist. "Ich werde körperlich anwesend sein, aber nicht mental", sagte James. Auch die weiteren Stars gaben an, trotz ihrer Kritik am All-Star Game 2021 teilzunehmen.