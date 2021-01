NBA: Kyrie Irving droht Ärger wegen Geburtstagsfeier - Liga ermittelt gegen Nets-Star

Es droht Ärger für Kyrie Irving. Der Point Guard der Brooklyn Nets fehlten die vergangenen vier Spiele aus persönlichen Gründen, nun tauchte ein Video auf, welches den Star auf einer Geburtstagsfeier zeigt. Die NBA ermittelt und auch Nets-GM Sean Marks meldete sich zu Wort.

Die Nets hatten sich zunächst bedeckt gehalten, warum sich Irving seit einigen Tagen nicht beim Team befand und verwiesen immer wieder auf die Privatsphäre ihres Guards. Nun tauchten aber am Montagabend Videos auf, die Irving tanzend auf der Geburtsfeier seiner Schwester zeigen. Sollten diese Videos tatsächlich in den vergangenen Tagen gedreht worden sein, droht Irving eine Strafe, da dies vermutlich gegen das Corona-Protokoll verstößt.

Dort heißt es, dass Spieler nicht in Bars oder Clubs zugegen sein dürfen, außerdem ist es Spielern untersagt, an Treffen teilzunehmen, bei denen mindestens 15 Personen anwesend sind.

Auf die Berichte von ESPN und The Athletic reagierten wenig später auch die Nets, GM Sean Marks veröffentlichte folgendes Statement: "Wir wissen von einem Video, welches Kyrie Irving auf einer Familienfeier zeigt. Wir prüfen die Umstände mit Kyrie und der NBA, um diese mit dem Corona-Protokoll abzugleichen. Kyrie wird die Chance bekommen, sich zu äußern, wenn er dazu bereit ist."

Kyrie Irving droht hohe Geldstrafe

Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) ist es unwahrscheinlich, dass Kyrie in der Nacht auf Donnerstag gegen die New York Knicks oder in der Nacht auf Sonntag gegen die Orlando Magic auflaufen wird.

Sollte das Video tatsächlich in den vergangenen Tagen entstanden sein, dürfte dem 28-Jährigen eine hohe Geldstrafe drohen. Rockets-Star James Harden musste für seinen Besuch auf einer Weihnachtsfeier bereits 50.000 Dollar zahlen, allerdings verpasste der All-Star deswegen kein einziges Spiel. Irving könnte dagegen jedes verpasste Spiel rund 400.000 Dollar kosten.

Mit dabei war der Guard bisher in sieben Partien, in denen er durchaus überzeugen konnte. Der Spielmacher legt bisher im Schnitt 27,1 Punkte und 6,1 Assists bei 42,6 Prozent aus der Distanz auf.