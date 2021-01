NBA - All-Star Voting 2021: Datum, Zeitraum, Ablauf, Spieler, Modus

Am 28. Januar beginnt das Voting für die NBA All-Star Teams 2021. Wir geben Euch alle Infos über Datum, Zeitraum, Ablauf, Spieler und Modus der Abstimmung.

NBA, alle Infos zum All-Star Voting 2021: Datum, Zeitraum

Das Voting für die NBA All-Star Teams 2021 beginnt am 28. Januar (Donnerstag) um 18 Uhr deutscher Zeit. Ab diesem Zeitpunkt haben Fans aus aller Welt die Chance, ihre Lieblingsspieler in die All-Star Teams 2021 zu wählen.

Der Zeitraum für das Abgeben der Stimmen beträgt drei Wochen, Voting-Schluss ist am 17. Februar (Mittwoch) um 5.59 Uhr deutscher Zeit.

Insgesamt werden zweimal die Zwischenstände des Votings bekannt gegeben, dies erfolgt am 4. Februar sowie am 11. Februar.

Die Starter für das potenzielle All-Star Game werden am 18. Februar bekannt gegeben, die Reservisten folgen am 23. Februar.

NBA, All-Star Voting 2021: Die wichtigsten Daten in der Übersicht

Datum Ereignis Beginn des NBA All-Star Votings 28. Januar, 18 Uhr Erstes Update des Fan-Votings 4. Februar Zweites Update des Fan-Votings 11. Februar Ende des NBA All-Star Votings 17. Februar, 5.59 Uhr Bekanntgabe des All-Star Starter 18. Februar Bekanntgabe des All-Star Reservisten 23. Februar

NBA, All-Star Voting 2021: Ablauf, Spieler, Modus

Jeder Fan hat ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, jeden Tag einmal (alle 24 Stunden) seine Stimme abzugeben. Jeder aktuelle NBA-Spieler steht dabei zur Auswahl, zur Abgabe der Stimmen gibt es verschiedene Möglichkeiten:

NBA.com/voting.NBA.com : Auf der offiziellen Webseite der Association kann man täglich einen kompletten Stimmzettel ausfüllen. Dabei wählt man jeweils zwei Backcourt- und drei Frontcourt-Spieler aus jeder Conference. Dies ist sowohl am Desktop sowie via mobile möglich.

: Auf der offiziellen Webseite der Association kann man täglich einen kompletten Stimmzettel ausfüllen. Dabei wählt man jeweils zwei Backcourt- und drei Frontcourt-Spieler aus jeder Conference. Dies ist sowohl am Desktop sowie via mobile möglich. NBA App : Für iOS- und Android-Geräte gibt es zudem die NBA App, auf der Ihr die Stimmzettel ebenfalls abgeben und hochladen könnt.

: Für iOS- und Android-Geräte gibt es zudem die NBA App, auf der Ihr die Stimmzettel ebenfalls abgeben und hochladen könnt. Twitter: Auch auf Twitter könnt Ihr in diesem Jahr abstimmen, dort könnt Ihr pro Tag für bis zu zehn Spieler voten. Dafür müsste Ihr einen Tweet absetzen, retweeten oder auf einen Tweet antworten mit dem Hashtag, bestehend aus dem Vor- und Nachnamen eines Spielers (#VornameNachname) oder dem Twitter-Nutzernamen sowie dem Hashtag #NBAAllStar. Jeder Tweet darf dabei nur einen Spielernamen oder Twitter-Nutzernamen des Spielers beinhalten.

NBA, All-Star Teams 2021: Zusammensetzung der Stimmen

Um die endgültigen All-Star Starter und Reservisten zu ermitteln, werden die Voting-Ergebnisse der Fans mit denen der Spieler und der Medienvertreter zusammengerechnet.

50 Prozent des Votings besteht dabei aus den Fan-Stimmen und je 25 Prozent aus den Stimmen von Spielern und Medien.

Nachdem alle Stimmen ausgezählt sind, werden die Spieler nach Position (Backcourt und Frontcourt) und Conference (Western und Eastern Conference) in den drei Kategorien Fan-, Spieler- und Medien-Voting gerankt. Daraus ergibt sich für jeden Spieler ein durchschnittlicher Score.

Die zwei Guards und die drei Frontcourt-Spieler mit dem höchsten Score aus jeder Conference werden zum All-Star Starter gewählt. Bei Gleichstand entscheidet das Ergebnis des Fan-Votings.

Für die All-Star Reservisten sind die Votings dahingegen nicht relevant, sie werden traditionell durch die Coaches der 30 Teams bestimmt.

NBA, All-Star Voting 2021: Gibt es ein All-Star Game?

Die NBA und die Spielergewerkschaft diskutieren derzeit wohl noch, trotz der Coronavirus-Pandemie ein All-Star Game im März auszutragen, um die Einnahmen an wohltätige Zwecke zu spenden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte das Event in sehr abgespeckter Form am 7. März in Atlanta steigen.

Eigentlich sollte das All-Star Weekend in dieser Saison in Indianapolis stattfinden, aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Event aber abgesagt. Indianapolis wird dafür im Jahr 2024 das All-Star-Weekend ausrichten.

Dennoch ist im Spielplan eine "All-Star"-Pause zwischen dem 5. und 10. März vorgesehen, in diesem Zeitraum könnte das Spiel dann steigen.

Sonstige Bestandteile des All-Star Weekends wie Slam Dunk Contest, Dreier-Contest oder die sonst üblichen Fan-Events werden aller Voraussicht nach aber nicht stattfinden.

NBA, All-Star: Die Starter 2020

Western Conference Eastern Conference LeBron James (Kapitän) Giannis Antetokounmpo (Kapitän) James Harden Trae Young Luka Doncic Kemba Walker Anthony Davis Pascal Siakam Kawhi Leonard Joel Embiid

