NBA: Zion Williamson spielt in der anstehenden Saison ohne Minutenlimit

Zion Williamson spielte in der vergangenen Saison bei den New Orleans Pelicans beständig mit einem Minutenlimit. Der frühere Top-Pick gab an, dass sich dies ändern werde. Gleichzeitig sprach der Forward darüber, wie schwer es für ihn in der vergangenen Saison wirklich war.

"Ich habe mit Coach Stan Van Gundy gesprochen und soweit ich das verstanden habe, gibt es für mich, was die Minuten betrifft, keine Restriktionen", verriet Williamson bei einer virtuellen Medienrunde. Auch Van Gundy äußerte sich und erklärte, dass Zion den ersten Fitness-Test ohne Probleme bestanden hätte.

Williamson hatte in seiner Rookie-Saison immer wieder Schwierigkeiten mit seiner Kondition und wirkte nicht austrainiert, nachdem der die erste Hälfte der Saison wegen einer Knieverletzung komplett verpasste. Die Pelicans setzten ihren neuen Star deswegen im Schnitt nur knapp 28 Minuten pro Spiel ein, was diesen merklich frustrierte.

"Diesmal wird es anders sein", merkte Williamson an und gab zu, dass er sich seine Rookie-Saison anders vorgestellt habe. "Du machst Reha, dann kommst du auf das Feld und darfst immer nur drei, vier Minuten am Stück spielen (...). Ich habe da versucht, das Beste aus der Situation und machen und ich denke, das ist mir auch gelungen. In der neuen Saison wird das aber alles ganz anders", kündigte der Top-Pick von 2019 an.

Die Pelicans verpassten mit einer Bilanz von 30-42 letztlich deutlich die Playoffs, ein Umstand, den Williamson ändern möchte. "Verlieren macht keinen Spaß, auch wenn es dir hilft besser zu werden", sagte Zion. "Wir müssen uns nun daran erinnern, was wir durchgemacht haben und dies in positive Energie umwandeln."