NBA: Washington Wizards verzichten wohl auf Team-Option bei Moritz Wagner

Die Washington Wizards ziehen die Option für die kommende Saison bei Moritz Wagner wohl nicht. Der deutsche Nationalspieler wird damit zum Ende der laufenden Spielzeit Free Agent.

Das berichtet Fred Katz von The Athletic. Demnach haben sich sich die Wizards dazu entschieden, auf das vierte Vertragsjahr von Wagner zu verzichten. Gleiches gilt für Guard Jerome Robinson, beide werden nun im Sommer 2021 Free Agent.

Wagner wurde 2018 mit dem 25. Pick von den Los Angeles Lakers gedraftet, ein Jahr später tradeten die Kalifornier den Deutschen im Zuge des Deals für Anthony Davis zu den Wizards. In der Hauptstadt hatte Wagner einen guten Start, bevor er sich am Knöchel verletzte und mehrere Monate ausfiel. Über die Saison legte der 23-Jährige als Backup-Big in 18,6 Minuten 8,7 Punkte sowie 4,9 Rebounds bei 54,5 Prozent aus dem Feld auf.

In der laufenden Spielzeit ist der Deutsche jedoch bisher nur zu 6 Minuten Spielzeit gekommen, in den vergangenen beiden Partien wurde Wagner nicht mehr eingesetzt. Die Wizards hatten sich in der Offseason mit Robin Lopez verstärkt, der nun die Backup-Minuten hinter Starter Thomas Bryant erhält.

In dieser Saison kassiert Wagner noch 2,2 Millionen Dollar, durch das Verstreichen der Team-Option gehen dem gebürtigen Berliner weitere rund 3,9 Millionen durch die Lappen. Der Big Man wird somit am Ende der Spielzeit Unrestricted Free Agent und kann so bei jedem anderen Team unterschreiben.