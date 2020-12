NBA: Stephen Curry will Karriere bei den Golden State Warriors beenden - und bis 40 spielen

Stephen Curry ist inzwischen 32 Jahre alt, spielte in seiner Karriere aber bisher nur für die Golden State Warriors. Für den Point Guard soll das auch so bleiben, er will sogar mit 40 noch für die Dubs auf dem Feld stehen.

Laut Curry haben die Verhandlungen mit den Warriors über einen neuen Vertrag bereits begonnen. Der zweifache MVP unterschrieb 2017 für fünf Jahre und 201 Millionen Dollar und war damals der bestbezahlte Spieler der Liga. Erst James Harden (Houston Rockets) toppte dies später mit einer Verlängerung über 228 Millionen Dollar.

"Alles ist möglich", erklärte Curry zu der Frage, wie eine Verlängerung aussehen könnte. "Es geht mehr darum, wie sich die Dinge entwickeln. Das ist der Stand." Der Chefkoch fügte auch an, dass er immer die 16 NBA-Jahre seines Vaters Dell erreichen wolle, diese Spielzeit ist seine Zwölfte in der NBA.

Um das zu erreichen, will Curry vor allem auf seinen Körper hören. "Ich kann die Zukunft nicht voraussagen, aber ich will so lange es geht spielen. Hoffentlich bin ich dann in der Position zu bestimmen, bei welchem Team ich meine Karriere beenden kann. Ich hoffe, dass ich bis 40 durchhalten kann."

Stephen Curry: Für immer bei den Warriors?

Nach fünf Finals-Teilnahmen am Stück waren die Warriors in der vergangenen Saison das schlechteste Team der Liga, Curry absolvierte wegen einer gebrochenen Hand jedoch nur fünf Spiele. Trotz des Negativ-Trends sieht der 32-Jährige aber keinen Grund für eine Veränderung. "Es ist ein elitärer Klub von Spielern, die nur für ein Team gespielt und auch Erfolge gefeiert haben."

Curry wurde von den Golden State Warriors im Jahr 2009 an Position 7 gedraftet, seither gewann der Point Guard mit dem Team drei Meisterschaften (2015, 2017, 2018) und wurde zweimal MVP (2015, 2016). Lediglich die Trophäe des Finals-MVP blieb dem Guard bisweilen verwehrt.