NBA Spielplan: Christmas Games wohl fix - Dallas Mavericks treffen auf LeBron James und die Los Angeles Lakers

Auch 2020 wird es an Weihnachten einige Kracher im NBA-Spielplan geben. Das Highlight der Christmas Games ist offenbar das Duell zwischen den Dallas Mavericks um Luka Doncic und den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James. Auch die restlichen Spiele haben es wohl in sich.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN mit Verweis auf anonyme Quellen. Demnach wird Doncic in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember sein Christmas-Games-Debüt feiern - und das ausgerechnet gegen den amtierenden Champion mit LeBron und Neu-Laker Dennis Schröder. Tip-Off der Partie ist für 2 Uhr deutscher Zeit geplant.

Den Auftakt der NBA Christmas Games bestreiten dem Bericht zufolge die New Orleans Pelicans mit Zion Williamson gegen den letztjährigen Finals-Teilnehmer Miami Heat (18 Uhr deutscher Zeit). Die Pels durften bereits vergangenes Jahr an Weihnachten ran, damals musste Zion aber verletzt passen.

Im Anschluss geben Stephen Curry und Co. ihr Comeback bei den Christmas Games. Um 20.30 Uhr deutscher Zeit sind die Warriors bei den Milwaukee Bucks um MVP Giannis Antetokounmpo zu Gast, gefolgt von dem Duell zwischen den Brooklyn Nets und Boston Celtics (23 Uhr deutscher Zeit). Die Nets gehen mit hohen Erwartungen in die Saison, schließlich gehen Kevin Durant und Kyrie Irving in ihre erste gemeinsame Spielzeit. An Weihnachten geht es dann gegen Irvings Ex-Team.

Den Abschluss der Christmas Games 2020 bestreiten die L.A. Clippers, die bei den Denver Nuggets zu Gast sein werden (4.30 Uhr deutscher Zeit). Damit kommt es zur Neuauflage der zweiten Playoff-Runde 2020, als die Nuggets Kawhi Leonard und Co. schockten und einen 1-3-Rückstand noch drehten. Anschließend musste Clippers-Coach Doc Rivers gehen. Mit Neuzugang Serge Ibaka wollen die Clippers nun erneut einen Angriff auf den Titel starten.

Wenige Tage vor Weihnachten soll die neue Saison in der besten Basketballliga der Welt beginnen. Derzeit ist die Saisoneröffnung für den 22. Dezember geplant, wer zum Auftakt aufeinandertreffen wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.

NBA: Die Christmas Games im Überblick