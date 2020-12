NBA-News - Michael Porter Jr. will größere Rolle bei den Denver Nuggets: "Ich will einer der besten Spieler sein"

Michael Porter Jr. ist bereit, in seinem zweiten Jahr in der NBA eine größere Rolle bei den Denver Nuggets zu übernehmen. Seiner Ansicht nach hat er das Potenzial, sich 2020/21 als dritten Star hinter Nikola Jokic und Jamal Murray zu etablieren.

"Ja, das kann ich", sagte Porter Jr. gewohnt selbstbewusst auf die Frage, ob er kommende Saison der zweit- oder drittbeste Scorer des Teams werden kann. "Ich will einer der besten Spieler sein. Und ich will den besten Spieler des Gegners verteidigen und ich will, dass der beste Spieler des anderen Teams mich verteidigt."

Die Nuggets haben in der Offseason in Jerami Grant und Torrey Craig zwei starke Flügelspieler verloren, MPJ könnte so womöglich in die Rolle des Starters schlüpfen. Aufgrund von Rückenproblemen hatte der 22-Jährige die komplette Saison 2018/19 verpasst, in der vergangenen Spielzeit zeigte er als Rookie Licht und Schatten.

Nach dem Restart drehte er in den Seeding Games aber ordentlich auf und wurde sogar ins All-Seeding Games Second Team gewählt. In den Playoffs durfte MPJ dreimal von Beginn an ran, präsentierte sich aber inkonstant und beschwerte sich über das Offensiv-System seines Coaches. In Spiel 5 der zweiten Runde gegen die Clippers versenkte er aber auch einige Würfe und half den Nuggets so, einen 1-3-Rückstand zum zweiten Mal in der Postseason noch umzudrehen.

Aus dieser Erfahrung habe Porter Jr. einiges mitgenommen, so der Small Forward: "Ich habe vergangenes Jahr irgendwie alles gesehen. Wir haben gegen LeBron in den Playoffs gespielt, ich habe gegen Kawhi, Paul George und all die besten Spieler auf meiner Position gespielt. Ich habe also etwas mehr Erfahrung, die ich in meinem ersten Jahr nicht hatte."

Michael Porter Jr: Potenzial zum "All-League Spieler"

Seine Entwicklung wolle er nun in seinem zweiten vollen Jahr in der NBA fortsetzen und einen "wirklich großen Sprung" machen. "Ich habe sehr hart in allen Bereichen gearbeitet, in denen ich in den Playoffs gemerkt habe, dass ich besser werden muss", sagte Porter Jr. Eine der großen Schwächen des Scorers ist bisher noch die Verteidigung.

Nuggets-Coach Michael Malone hielt sich derweil noch bedeckt, wer kommende Saison die Starting Five um Jamal Murray und Nikola Jokic komplementieren wird. Unter anderem hat auch Will Barton, der in der Bubble verletzt ausfiel, Ansprüche angemeldet. Coach Malone fand gleichzeitig aber lobende Worte für Porter Jr.: "Er hat sich in den 19 Playoff-Spielen wirklich gezeigt. Ich glaube, er hat eine Chance, ein All-League Spieler zu sein und ich freue mich darauf, was er dieses Jahr zeigen wird."