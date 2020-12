NBA-News: Mehreren Spielern der Houston Rockets droht angeblich einwöchige Quarantäne

Die Houston Rockets haben einen weiteren Corona-Fall zu vermelden. Nach einem positiven COVID-19-Test bei einem Mitglied des Rockets-Staffs droht mehreren Spielern, die mit dieser Person womöglich in Kontakt standen, eine einwöchige Quarantäne. Vor wenigen Tagen musste bereits der Saisonauftakt der Rockets gegen die Thunder abgesagt werden.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, werden derzeit die möglichen Kontakte der positiv getesteten Person untersucht, womöglich könnte Eric Gordon betroffen sein. Dem Bericht zufolge drohe mehreren Rockets-Spielern - darunter John Wall, DeMarcus Cousins und weitere - eine einwöchige Quarantäne.

Vor wenigen Tagen wurden drei Spieler der Rockets positiv auf das Coronavirus getestet, vier weitere Spieler mussten sich bereits in Quarantäne begeben. Darunter befanden sich bereits Wall und Cousins, die sich laut Adrian Wojnarowski (ESPN) gemeinsam mit dem später positiv getesteten Kenyon Martin Jr. in einer Wohnung aufhielten, um sich die Haare schneiden zu lassen.

Infolgedessen wurde der Saisonauftakt der Rockets gegen die Oklahoma City Thunder am Mittwoch kurzfristig abgesagt. Das nächste Spiel der Texaner soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfinden, derzeit ist aber noch unklar, ob die Partie wie geplant ausgetragen werden kann.

Wojs Quellen zufolge steht bis dahin immerhin James Harden wieder zur Verfügung. Nachdem The Beard mit einem Clubbesuch gegen die COVID-19-Richtlinien der NBA verstoßen hatte und 50.000 Dollar Strafe zahlen musste, muss der Guard an vier aufeinanderfolgenden Tagen negative Corona-Tests vorweisen. Wird er bis einschließlich Freitag negativ getestet, so könnte er laut Woj für die Partie freigegeben werden.

Trotz der Corona-Fälle in der NBA hat die Liga in einem Memo an die 30 Teams daran erinnert, dass es nach den Richtlinien der Gesundheitsbehörden und der Priorisierung innerhalb der Bevölkerung verboten ist, Impfstoffe gegen das Coronavirus für das komplette Team zu besorgen. Commissioner Adam Silver hatte zuletzt betont, dass die NBA sich nicht "vordrängeln" werde.