NBA-News: Mehrere Top-Stars versuchten wohl, Giannis Antetokounmpo zu rekrutieren

Giannis Antetokounmpo hat einen Rekord-Vertrag bei den Milwaukee Bucks unterschrieben und damit alle Gerüchte um seine Zukunft mit einem Schlag ausradiert. Zuvor versuchten angeblich aber mehrere Top-Stars aus der Liga, den Griechen zu rekrutieren.

Das berichten Brian Windhorst und Kevin Arnovitz von ESPN. Demnach habe Antetokounmpo dem Bucks-Management mehrere Textnachrichten von Stars rivalisierender Teams gezeigt, die versuchten, den zweimaligen MVP abzuwerben. Von wem genau diese Rekrutierungsversuche stammten, ist nicht bekannt.

Laut The Athletic habe Giannis mehrere Wochen über die Entscheidung, vorzeitig für fünf Jahre und 228,2 Millionen Dollar bei den Bucks zu verlängern, gegrübelt. Dem Bericht zufolge gab es mehrere Meetings zwischen dem 26-Jährigen, seinen Beratern und den Verantwortlichen sowie Besitzern der Milwaukee Bucks.

Dabei habe Giannis verdeutlicht, dass es ihm in erster Linie ums Gewinnen gehe. In den Meetings ging es deshalb angeblich vor allem um die Kaderplanung der Bucks. Dabei soll Giannis laut ESPN unter anderem Bogdan Bogdanovic, Bradley Beal oder auch Victor Oladipo als potenzielle Verstärkung vorgeschlagen haben. Gleichzeitig habe er selbst versucht, beispielsweise Bogdanovic von einem Wechsel nach Milwaukee zu überzeugen. Ein Sign-and-Trade-Deal mit den Kings platze aber, Bogdanovic wechselte zu den Hawks.

Dennoch konnte Milwaukee Antetokounmpo offenbar überzeugen. Am vergangenen Montag wurden schließlich die Details des Deals ausgearbeitet, der Giannis inklusive des letzten Jahres seines aktuellen Vertrags insgesamt 256 Mio. Dollar über die nächsten sechs Jahre garantiert.

Nach Informationen von Bleacher Report haben sich Giannis' Vertreter in dem Verhandlungsprozess von einem Finanzberater beraten lassen. Dabei ging es wohl in erster Linie darum, das Angebot der Bucks mit potenziellen zukünftigen Angeboten aus Texas und Florida zu vergleichen. In beiden Bundesstaaten werden keine Einkommensteuer erhoben, die Dallas Mavericks und Miami Heat galten als Interessenten im Poker um Antetokounmpo.

