NBA: LeBron James spricht über Verlängerung und den überraschend frühen Saisonstart

LeBron James verlängerte erst kürzlich etwas überraschend seinen Vertrag bei den Los Angeles Lakers um zwei Jahre bis 2023. Der King sprach nun über seine Beweggründe und die Herausforderungen der anstehenden Saison.

"Das Beste daran ist, dass ich Free Agent werde, wenn mein ältester Sohn die High School beendet", sagte James in einer Video-Konferenz. "Danach habe ich viele Optionen und werde sehen, was ich dann machen werde. Ich kann mich dann um meine Familie kümmern, für meinen Sohn da sein oder einfach weiterspielen. Wir werden sehen."

James unterschrieb in der vergangenen Woche für zwei weitere Jahre und rund 85 Millionen Dollar bei den Lakers, womit er bei seinem Vertragsende 20 Saisons in der NBA auf dem Buckel hätte. Im gleichen Jahr beendet Sohn Bronny James seine Schulzeit und könnte womöglich ebenfalls in die NBA kommen, wenn bis dahin die Altersgrenze gesenkt wird, worüber schon länger diskutiert wird.

LeBron James: Erstes Vater-Sohn-Duo auf dem Feld?

Schon während der Finals 2018 hatte James darüber gesprochen, dass es ein Traum für ihn wäre, mit seinem Sohn zeitgleich auf dem Feld zu stehen. "Das wäre die größte Leistung meines Lebens", sagte LeBron damals, auch wenn er offen ließ, ob er mit oder gegen Bronny spielen würde.

James wäre dann 38 Jahre alt, will aber jetzt noch nicht darüber spekulieren, wie es für ihn nach dem Sommer 2023 für ihn weitergeht. "Ich habe Glück, dass ich in der Lage war, mich 18-mal auf eine Saison vorzubereiten. Das darf ich nicht als selbstverständlich ansehen."

LeBron James musste Urlaub umbuchen

Die neue Saison wird hingegen eine komplett neue Herausforderung für James, der mit den Lakers erst im Oktober die Meisterschaft gewann und entsprechend wenig Verschnaufpause hatte. "Im Moment tut mir alles weh und wir haben erst den zweiten Tag der Vorbereitung", gab James zu, der aber auch sagte, dass es nichts Ernstes sei.

Dennoch war für James auch eine Überraschung, dass die Saison nun doch bereits am 22. Dezember starten wird. Der 35-Jährige ging stattdessen von einem Start Mitte Januar aus und hatte schon andere Pläne gemacht. "Ich hatte einen Urlaub mit meiner Familie gebucht, aber daraus ist nichts geworden. Ich musste einige Dinge in meiner Planung ändern."