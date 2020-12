NBA-News: LeBron James plant Titelverteidigung mit "verjüngten" Los Angeles Lakers

LeBron James ist selbstbewusst, dass die Los Angeles Lakers ihren Titel in der Saison 2020/21 verteidigen können - auch weil sie unter anderem dank der Verpflichtung von Dennis Schröder jünger geworden sind

"Wir können den Titel verteidigen. Absolut!", betonte LeBron im Podcast "Road Trippin'" mit seinen ehemaligen Teamkollegen Richard Jefferson und Channing Frye am Dienstag. "Es startet in erster Linie mit der Gesundheit. Du musst ein bisschen Glück haben, wir müssen gesund bleiben."

Gleichzeitig lobte James aber auch die Offseason-Moves der Lakers, die unter anderem Dennis Schröder per Trade von den Oklahoma City Thunder holten oder Montrezl Harrell in der Free Agency von den Clippers loseisten. "Wir sind jünger geworden", fasste James zusammen. "Wir haben einen 27-jährigen Point Guard (Schröder, Anm. d. Red). Wir haben einen 27-jährigen Sixth Man of the Year in Trezz."

In Marc Gasol habe L.A. zudem einen Center verpflichtet mit enorm hohem Basketball-IQ, so LeBron. Gasol, der mit seinen 35 Jahren nicht direkt zur Verjüngungskur der Lakers passt, gewann 2013 den Award als Defensive Player of the Year und holte 2019 mit den Tornto Raptors die Championship. Alles in allem scheinen die Lakers in der Offseason noch besser geworden zu sein.

LeBron und Co. hatten nach dem Gewinn der Championship Mitte Oktober nur knapp eineinhalb Monate Zeit zur Regeneration, bevor Anfang Dezember der Start des Training Camps ansteht. Entsprechend dürfe man nicht viele Minuten vom King in der Preseason (ab 11. Dezember) erwarten, scherzte LeBron.

NBA Free Agency: Der Kader der Los Angeles Lakers für 2020/21 - Nur einer fehlt noch © getty 1/27 Die Los Angeles Lakers gehörten zu den aggressivsten Teams der Offseason und haben ihren Kader an vielen Stellen verändert. Wie sieht die Rotation jetzt aus? SPOX macht den Check. © getty 2/27 GUARDS: LeBron James | Alter: 35 | Stats 19/20: 25,3 Punkte, 7,8 Rebounds, 10,2 Assists | Gehalt: 39,22 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 3/27 Firmiert der King auch nächste Saison als Point Guard? Sei’s drum, LeBron ist LeBron – und immer noch der beste Spieler der NBA. Obacht: Nächsten Sommer kann er aus seinem Vertrag aussteigen. © getty 4/27 Dennis Schröder | Alter: 27 | Stats 19/20: 18,9 Punkte, 4 Assists | Gehalt: 15,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 5/27 Neben LeBron wird Schröder kommende Saison der wichtigste Playmaker der Lakers sein. Sein Tempo wird dringend benötigt, auch als Scorer ist er Gold wert. Bleibt der Wurf so stabil wie in OKC? © getty 6/27 Alex Caruso | Alter: 26 | Stats 19/20: 5,5 Punkte, 1,9 Assists | Gehalt: 2,75 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 7/27 Der Publikumsliebling ist vor allem aufgrund seiner Defense wichtig. Caruso wird motiviert sein, schließlich ist auch bei ihm im Sommer 2021 ein neuer Vertrag fällig. © getty 8/27 WINGS: Kentavious Caldwell-Pope | Alter: 27 | Stats 19/20: 9,3 Punkte, 38,5 Prozent Dreier | Gehalt: 12 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 9/27 Die starken Playoffs wurden für KCP mit einem neuen Vertrag (3 Jahre, knapp 39 Mio. Dollar) vergoldet. Jetzt ist er der Spieler mit dem längsten Vertrag bei den Lakers – und der wichtigste 3-and-D-Spieler. © getty 10/27 Wesley Matthews | Alter: 34 | Stats 19/20: 7,4 Punkte, 36,4 Prozent Dreier | Gehalt: 3,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 11/27 Der einstige Iron Man ist der günstige Ersatz für Danny Green. Trifft den Dreier ähnlich gut, ist defensiv mehr als solide. Für den Preis eine weitere starke Verpflichtung. © getty 12/27 Kyle Kuzma | Alter: 25 | Stats 19/20: 12,8 Punkte, 4,5 Rebounds | Gehalt: 3,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 13/27 Auch für Kuzma wird die Saison wichtig, denn danach steht ein neuer Deal an. Fand vergangene Saison nie komplett seine Rolle. Ändert sich das mit der neuen Zusammensetzung des Kaders? © imago images / Icon SMI 14/27 Alfonzo McKinnie | Alter: 28 | Stats 19/20: 4,6 Punkte, 2,8 Rebounds | Gehalt: 1,76 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 15/27 McKinnie kam im McGee-Trade aus Cleveland, noch ist nicht klar, ob die Lakers wirklich mit ihm planen. Für einige Minuten Garbage Time kann man den Swingman aber natürlich reinwerfen, zumal er kaum etwas verdient. © getty 16/27 Talen Horton-Tucker | Alter: 19 | Stats 19/20: 5,7 Punkte (in 6 Spielen) | Gehalt: 1,52 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 17/27 Der blutjunge Guard sah etwas überraschend in den Playoffs gegen Houston zweimal Minuten und sah dabei gut aus. Nach den Abgängen von Green und Bradley winkt ihm diesmal vielleicht etwas mehr Spielzeit, Potenzial ist da. © getty 18/27 BIGS: Anthony Davis | Alter: 27 | Stats 19/20: 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 2,3 Blocks | Vertrag ist noch nicht unterschrieben © getty 19/27 Davis ist hier ein Platzhalter, denn es geht nur um die Vertragslänge. Wird es ein 1+1? In jedem Fall wird der One-Two-Punch zwischen ihm und LeBron auch in der kommenden Saison schwer zu toppen sein. © imago images / Agencia EFE 20/27 Marc Gasol | Alter: 35 | Stats 19/20: 7,5 Punkte, 6,3 Rebounds | Gehalt: 2,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 21/27 Der Spanier ist zurück bei dem Team, das ihn 2007 ursprünglich draftete. Ein mit allen Wassern gewaschener Veteran, der vor allem die Defense verstärken wird. © getty 22/27 Montrezl Harrell | Alter: 26 | Stats 19/20: 18,6 Punkte, 7,1 Rebounds | Gehalt: 9,26 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 23/27 Harrell wechselte innerhalb von Los Angeles die Seiten und wird nun bei den Lakers Scoring von der Bank liefern. Die wichtigste Frage: Welche Rolle spielt er in den Playoffs, wenn seine Defense eher zum Problem werden kann? © getty 24/27 Markieff Morris | Alter: 31 | Stats 19/20 (für LAL): 5,3 Punkte, 3,2 Rebounds | Gehalt: 1,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 25/27 Unter dem Radar war auch die Verlängerung von Morris sehr wichtig für die Lakers, denn der Veteran gibt als Backup genau das, was sie brauchen – vor allem, wenn der Dreier so fällt wie in den Playoffs. Einen Ersatz hätte man wohl nicht gefunden. © getty 26/27 Jordan Bell | Alter: 25 | Stats 19/20: 3,2 Punkte, 2,8 Rebounds | Gehalt: 1,76 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 27/27 Auch Bell kam im McGee-Trade, der frühere Warrior könnte zeitnah noch wieder entlassen werden. Bedarf für ihn haben die Lakers wohl eigentlich nicht, die großen Positionen sind bestens aufgestellt.

"Preseason, darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich gehe auf die 36 zu, kümmert euch nicht um die Preseason", sagte der viermalige Champion. Der Saisonstart ist für den 22. Dezember geplant, wahrscheinlich werden die Lakers als Titelverteidiger die Saison eröffnen. Im Rahmen der Christmas Games geht es dann laut Adrian Wojnarowski (ESPN) gegen die Dallas Mavericks.