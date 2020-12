NBA-News - Knicks-Coach Tom Thibodeau über Suche nach einem Star: "Müssen aggressiv sein"

Nach der Verlängerung von Giannis Antetokounmpo bei den Milwaukee Bucks hat die Free Agency 2021 einen prominenten Namen verloren. Ein Team, das im kommenden Sommer eine Menge Cap Space haben wird, sind die New York Knicks. Deren Head Coach Tom Thibodeau fordert eine aggressive Vorgehensweise, um einen Star nach New York zu locken.

In einem Video-Call mit Journalisten erklärte Coach Thibs am Dienstag, es sei "entscheidend" für ein NBA-Team, einen Star in seinen Reihen zu haben. "Wenn du dir jedes Team in der NBA anschaust, vor allem die Playoff-Teams ... Es gibt verschiedene Wege, um an einen Star zu kommen", erklärte Thibodeau.

"Manchmal passiert das durch die eigene Entwicklung der Spieler", so der 62-Jährige. "Manchmal passiert es durch einen Trade und manchmal durch die Free Agency. Aber du musst sehr aggressiv sein und diese Möglichkeiten suchen. Das passiert nicht einfach so durch Zufall. Du musst es erzwingen."

In der vergangenen Offseason präsentierten sich die Knicks um den neuen Teampräsidenten Leon Rose sehr zurückhaltend. Die Traditionsfranchise aus dem Big Apple war bei keinem der großen Namen ernsthaft im Gespräch, stattdessen bewahrte man sich eine Menge finanzielle Flexibilität für den Sommer 2021.

Nach den vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Giannis oder Paul George bei den Clippers und dem neuen langfristigen Kontrakt von Anthony Davis sowie LeBron James bei den Los Angeles Lakers ist die Free Agency 2021 aber nicht mehr so hochkarätig besetzt wie noch vor ein paar Wochen vermutet wurde.

Die Knicks haben in der Offseason 2021 in der Theorie Platz für zwei Max-Verträge, wenn unter anderem Victor Oladipo, Rudy Gobert oder womöglich Chris Paul und Kawhi Leonard, sollten sie aus ihren jeweiligen Verträgen aussteigen, auf dem Markt sind. Zudem hoffen die Knicks, dass sich die jungen Talente wie R.J. Barrett oder Obi Toppin zu Stars entwickeln.