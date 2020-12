NBA: John Wall und DeMarcus Cousins sauer über Quarantäne-Regeln der NBA

John Wall und DeMarcus Cousins werden in der Nacht auf Donnerstag endlich ihr Debüt für die Houston Rockets geben können. Die beiden Ex-All-Stars befanden sich zuletzt eine Woche in Quarantäne, obwohl sie nie positiv getestet wurden. Das sorgte bei beiden für Unmut.

"Ich war richtig sauer, ich will das auch gar nicht vortäuschen. Ich war außer mir", sagte Wall nach seinem ersten Training mit dem Team nach seiner Quarantäne. Wall und auch Cousins mussten sich vor einer Woche in Isolation begeben, nachdem sie sich zusammen mit Kenyon Martin Jr. in einer Wohnung aufhielten, um sich die Haare schneiden zu lassen. Martin wurde in der Folge positiv getestet, Wall und Cousins steckten sich dagegen nicht an.

Dennoch mussten die beiden Ex-All-Stars gemäß Protokoll der NBA für sieben Tage in Quarantäne. "Ich habe nichts falsch gemacht", wunderte sich Wall. "Ich habe mir in meiner Wohnung nur die Haare schneiden lassen. Ein Kollege war positiv am nächsten Tag, ich hatte vier oder fünf negative Tests."

Wall führte auch aus, dass er für seinen Haarschnitt extra einen Frisur bestellt hatte, der ebenfalls negativ getestet wurde. "Das war sehr frustrierend. Ich wollte nach meinem Workout zum Shootaround und dann wurde mir gesagt, dass ich nach Hause in Quarantäne muss. Ich konnte es nicht glauben."

Cousins flüchtete sich dagegen zunächst in Irone und sprach von einer tollen Zeit, die er daheim hatte. Der Center gab dann an, dass es enorm schwer gewesen sei, in der eigenen Wohnung nur rumzusitzen. "Es ist für jeden schwer, aber das gilt besonders für Sportler.", sagte Boogie weiter.

Durch den positiven Corona-Befund von Martin musste noch weitere Spieler in Quarantäne, weswegen die Rockets keine für das Auftaktspiel gegen OKC keine acht Akteure stellen konnten. Eine Absage war die Folge, die Partien gegen Portland und Denver konnten dagegen mit neun Spielern bestritten werden, beiden Spiele gingen jedoch verloren.