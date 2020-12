NBA News - Giannis Antetokounmpo über neuen Vertrag: "Nicht darauf konzentriert"

Seit Monaten wird über die Zukunft von Giannis Antetokounmpo spekuliert, der noch bis zum 21. Dezember eine Vertragsverlängerung unterzeichnen könnte. Beim Medientermin am Mittwoch ließ sich der Superstar der Milwaukee Bucks allerdings nicht in die Karten schauen.

"Ich bin nicht darauf konzentriert", sagte der 26-Jährige. "Ich weiß, dass sich mein Agent Alex [Saratsis] und Jon Horst [General Manager der Bucks] darauf konzentrieren, aber ich will mich nur auf mich selbst konzentrieren - wie kann ich besser werden, wie kann ich meinen Teammates helfen, wie können wir für den Start der Preseason am Samstag bereit sein?"

Antetokounmpo hat aufgrund der "Rose Rule" als zweimaliger MVP die Möglichkeit, den bisher größten Vertrag der NBA-Geschichte zu unterzeichnen: Als Supermax stünden ihm 228 Millionen Dollar über fünf Jahre zu. Andernfalls könnte er im Sommer 2021 Free Agent werden. "Es ist wahrscheinlich eine der großen Entscheidungen meines Lebens", sagte der Grieche.

Die Bucks wiesen in den vergangenen beiden Saisons jeweils die beste Bilanz der Liga auf, für einen Titel hat es bisher jedoch nicht gereicht. 2019 verloren sie in den Conference Finals, in der vergangenen Spielzeit war schon in Runde zwei gegen die Miami Heat Endstation. Die Offseason verbrachten die Bucks also damit, ihren Kader zu verstärken - auch für Giannis.

Giannis Antetokounmpo schwärmt von Jrue Holiday

"All die Jungs, die wir geholt haben, können dem Team helfen", sagte Antetokounmpo über die Neuzugänge Jrue Holiday, Torrey Craig, D.J. Augustin, Bryn Forbes und Bobby Portis. "Sie können verteidigen. Aber es ist eine große Sache, Holiday im Team zu haben. Er ist ein toller Leader, ein toller Mensch, er kann verteidigen, er kann scoren. Er wird uns eine Härte geben, die wir brauchen."

Antetokounmpo hatte erst am Sonntag seinen 26. Geburtstag gefeiert. Bei den Gruppen-Workouts erhielt er Geschenke von seinen Mitspielern: Stifte. "Am Anfang habe ich es nicht verstanden. Dann habe ich realisiert, dass sie wollten, dass ich einen Vertrag unterschreibe. Ich habe beim ersten, zweiten, dritten Mal gelacht, dann wurde es etwas langweilig. Ich habe jetzt 20 Stifte in meinem Spind", erklärte Antetokounmpo.

Nun bleibt unklar, ob der Greek Freak vor dem Start der Saison noch einen Vertrag unterschreibt oder ob einer der kleinsten Märkte der Liga weiterhin den Atem anhalten muss. Sein erstes Ziel hat er am Mittwoch erneut klar formuliert: "Es gibt niemanden, der mehr als ich eine Meisterschaft gewinnen will - das kann ich garantieren", so Antetokounmpo.

Eine "Championship-or-Bust Situation" sei es in Milwaukee allerdings nicht.