NBA-News - Emotionaler Karl-Anthony Towns nach Auftaktsieg der Wolves: "Der alte Karl wieder niemals wiederkommen"

Nach mehreren Schicksalsschlägen in den vergangenen Monaten und unter anderem dem Tod seiner Mutter hat Karl-Anthony Towns sehr emotional auf den Auftaktsieg der Minnesota Timberwolves reagiert. Der alte KAT sei mit dem Tod seiner Mutter ebenfalls gestorben, so der 25-Jährige.

"Das bedeutet mir eine Menge", sagte Towns, nachdem die Wolves mit 111:101 gegen die Detroit Pistons gewonnen hatten. Der Center war dabei mit 22 Punkten zweitbester Scorer seines Teams, dazu sammelte er 11 Rebounds und 7 Assists. Allein 7 Zähler sammelte er im entscheidenden vierten Viertel, das Minnesota mit 31:16 für sich entschied. So drehten die Hausherren die Partie.

Im Anschluss erhielt Towns, der am 13. April seine Mutter aufgrund von Komplikationen nach einer COVID-19-Infektion sowie im Sommer weitere Familienmitglieder verlor, den Spielball. Diesen werde er seinem Vater schenken und ihn neben seiner Mutter im Haus der Familie aufbewahren.

"Ich bin einfach glücklich, dass ich das für sie gewinnen konnte", sagte Towns. "Ich habe ihr gesagt, dass ich diesen Sieg und diesen Ball für sie holen werde. Ich bin einfach glücklich, dass mir das gelungen ist." Das Spiel sei für ihn sehr schwer gewesen, so der 25-Jährige, seit dem Tod seiner Mutter sei er ein ganz neuer Mensch.

"Ich erkenne mich in den meisten Spielen aus den vergangenen Jahren und wie ich mich damals gefühlt habe, gar nicht mehr wieder. Wenn ich ehrlich sein darf, sind die mir auch ziemlich egal", sagte Towns.

"Ich weiß nur noch, was seit dem 13. April passiert ist", erklärte der Big Man. "Ihr seht mich vielleicht lächeln und so, aber der Karl ist am 13. April gestorben. Er wird niemals zurückkommen. Ich erinnere mich nicht an diesen Mann. Ihr sprecht mit meinem Körper, meine Seele wurde vor langer Zeit getötet."

Der 25-Jährige wuchs mit einer sehr engen Beziehung zu seiner Familie und besonders seiner Mutter, Jacqueline Cruz-Towns, auf. Nach dem Tod der 59-Jährigen bezeichnete Towns 2020 als das härteste Jahr seines Lebens. Dennoch kündigte er an, weiterhin alles für die Timberwolves geben zu wollen: "Ich werde für sie lächeln, obwohl ich innerlich überhaupt nicht lächle. Ich schulde ihnen das als ihr Anführer und als Teamkollege."