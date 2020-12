NBA: Dennis Schröder will LeBron James und Anthony Davis mit seinem Speed bei den Los Angeles Lakers helfen

Dennis Schröder will mit den Los Angeles Lakers in der kommenden Saison seinen ersten Titel gewinnen. Der Deutsche sprach nun über seine ersten Eindrücke in Kalifornien sowie das Zusammenspiel mit LeBron James, Anthony Davis und auch Montrezl Harrell.

"Ich versuche, meinen Teamkollegen zu helfen", sagte Schröder nach seiner zweiten Trainingseinheit mit dem Team. "Was immer nötig ist - ob ich auf dem Boden rutschen, einen Rebound holen, den Ball klauen oder auf der Bank chillen muss. Was immer nötig ist."

Schröder war vor wenigen Wochen via Trade von den Oklahoma City Thunder für Danny Green zu den Lakers gekommen, nun dürfte Schröder erstmals gute Chancen auf einen Ring in der NBA haben. "Mit LeBron James und Anthony Davis auf dem Feld? Da können wir hoch und runter rennen", freute sich Schröder, der hier auch seine Stärken einbringen will. "Die Lakers haben das letztes Jahr schon gut gemacht, aber ich denke, mit meiner Geschwindigkeit kann ich da helfen."

Womöglich wird Schröder auch viel Zeit mit Sixth Man of the Year Montrezl Harrell verbringen, der bei den Clippers mit Lou Williams ein grandioses Pick'n'Roll-Duo bildete. "Ich habe viele Clippers-Spiele gesehen und auch schon mit Lou Williams gesprochen. Er war mein Mentor in Atlanta", verriet Schröder, der auch schon mit Harrell kommuniziert hat.

LeBron James freut sich auf Dennis Schröder

"Ich habe ihm schon gesagt, was wir als One-Two-Punch sehr gefährlich sein werden. Wir üben das schon im Training und das wird im Spiel eine gute Pick'n'Roll-Option sein", plauderte der deutsche Nationalspieler aus dem Nähkästchen.

Erfreut zeigte sich übrigens auch LeBron James über Schröder, aber auch die anderen neuen Mitspieler wie Wesley Matthews, Harrell und Marc Gasol "Wir freuen uns, dass sie da sind. Wir arbeiten jetzt an den Mechanismen. Ich finde es gut, was wir in der Offseason gemacht haben."

Laut LeBron können sie alle ihren Anteil daran haben, wenn die Lakers auf die Jagd für einen weiteren Titel gehen. "Wir haben Leute geholt, die das Spiel richtig spielen. (...) Dennis hat schon viele Playoff-Spiele auf dem Buckel und ist fast Sixth Man of the Year geworden. Sie sind hungrig, etwas zu erreichen."