"Harter Tag": Dallas Mavericks trennen sich offiziell von Publikumsliebling J.J. Barea

Die Dallas Mavericks haben die Trennung von J.J. Barea offiziell gemacht - dem letzten Spieler im Kader, der 2011 an der Seite von Dirk Nowitzki den NBA-Titel gewann. "Ich hatte eine tolle Zeit in Dallas", sagte der Puerto-Ricaner Barea, "aber es ist ein harter Tag."

Die Mavs hatten dem 36-jährigen Barea erst vergangenen Monat einen neuen Einjahresvertrag über 2,6 Millionen Dollar gegeben. Einem Medienbericht zufolge war der Plan jedoch schon damals, Barea vor Saisonstart wieder zu entlassen, da die Mavs sonst 16 garantierte Verträge und damit einen zu viel gehabt hätten.

"Es ist mein Ende als Spieler in Dallas", sagte der 1,78 m kleine Barea rückblickend., "aber ich habe nur gute Erinnerungen." Er spielte von 2006 bis 2011 für die Mavericks, nach dem Titelgewinn wechselte der Point Guard zu den Minnesota Timberwolves und kehrte 2014 nach Dallas zurück. Nur vier Profis haben mehr Spiele als Barea (637) für Dallas absolviert, die Nummer eins in dieser Liste ist Nowitzki (1522).

"Wir hatten eine unglaubliche Zeit mit J.J.", erklärte Donnie Nelson, President of Basketball Operations in Dallas. "Er war in vielerlei Hinsicht für viele Jahre Herz und Seele des Teams." Die Trennung habe sich aufgrund der Verjüngung des Teams und den Ersatzspielern im Backcourt abgezeichnet: "Wir wollten unsere Wertschätzung für ihn und die tollen Leistungen in seiner Karriere ausdrücken, deshalb haben wir ihn als 16. Spieler im Kader zurückgebracht - eine Art Dankeschön."

Barea, der sich im Januar 2019 die Achillessehne gerissen und in der vergangenen Saison gerade mal 7,7 Minuten Einsatzzeit pro Spiel bekommen hatte, will seine Karriere in der NBA fortsetzen. Danach würde er aber gern zu den Mavericks zurückkehren: "Ich will auf dem höchsten Level coachen und weiß, dass ich sehr gut sein werde, gerade hier in Dallas. Ich will dieses Jahr noch spielen, dann für meine Familie und die Kinder eine Pause machen, aber ich will dem Sport erhalten bleiben."

Barea war ein Schlüsselspieler in den NBA-Finals 2011: Nach einem 1-2-Rückstand gegen die favorisierten Miami Heat rückte er überraschend neben Hall-of-Famer Jason Kidd in die Starting Five. Dallas gewann die nächsten drei Spiele, Barea kam dabei im Schnitt auf 13,3 Punkte und 4,7 Assists. "J.J. war ein wichtiges Puzzleteil in unserem Championship Run", betonte Nelson. "Sein Meisterring hätte ein bisschen größer sein sollen, weil sein Kämpferherz unvergleichlich ist. Wir werden es vermissen."

Barea setzte sich zudem immer wieder für seine Heimat Puerto Rico ein und nutzte nach Hurricane Maria unter anderem das Teamflugzeug der Mavericks, um dringend benötigte Versorgungsgüter auf die kleine Insel zu bringen. "J.J. ist eine Mavericks-Legende", betonte Team-Besitzer Marc Cuban gegenüber ESPN. "Was er auf dem Court leistete, ist aber nur ein kleiner Teil von ihm. Der Titel ist groß, aber was er für Puerto Rico und Menschen in Not tut, wird immer noch größer sein."