NBA-News - C.J. McCollum lobt James Harden: "Verdammt gut im Basketball Spielen"

James Harden hat nach wochenlangen Schlagzeilen abseits des Feldes beim verspäteten Saisonauftakt der Houston Rockets auch sportlich auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Niederlage in Portland zeigte er eine starke Leistung und erhielt ein dickes Lob vom Gegner, auch wenn er den entscheidenden Fehler beging.

"Ich habe einfach versucht, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Als ich in die Zone kam, haben sie einen guten Job gemacht, mit ihren Händen meine Wege zu blockieren", blickte Harden auf die letzte Szene des Spiels zurück, als Robert Covington seinen Pass abfing. "Ich werde den Film anschauen und besser werden."

Ansonsten waren Harden die Auswirkungen der vergangenen Tage und Wochen, geprägt von Trade-Forderungen, Partys und einer Zwangsquarantäne, nur selten anzumerken. 44 Punkte (12/22 FG) und 17 Assists waren am Ende hinter seinem Namen notiert. Auch er selbst zeigte sich mit seinem Auftritt weitestgehend zufrieden: "Es war in Ordnung. Zu viele Turnover, aber abgesehen davon war es für das erste Spiel mit über 40 Minuten ziemlich solide. Die Kondition hätte etwas besser sein können."

Nachdem der Saisonauftakt gegen die Thunder in der Nacht auf Donnerstag abgesagt werden musste, weil Houston nach mehreren Coronafällen keine acht Spieler mehr zur Verfügung standen, fehlten auch gegen Portland sechs Akteure, unter anderem John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Gordon und Ben McLemore. Auch deshalb war der neue Rockets-Coach Stephen Silas "stolz auf die Art und Weise, wie die Gruppe unter diesen Umständen gekämpft hat".

Harden zeigte, dass er trotz der jüngsten Querelen weiter alles für die Rockets geben will. Neben seinem gewohnt elitären Scoring bewies er ein gutes Zusammenspiel mit Center Christian Wood, den sieben von Hardens Assists fanden. Woods untermauerte bei seinem Debüt die Vorschusslorbeeren und legte 31 Punkte und 13 Rebounds auf.

McCollum lobt Harden: "Verdammt gut im Basketball Spielen"

Für einen Sieg reichte es dennoch nicht, weil bei den Blazers neben einem soliden Damian Lillard (32 Punkte) C.J. McCollum einen Sahnetag erwischte. Wie Harden kam der Guard auf 44 Punkte bei einer effizienten Shooting-Leistung (17/30 FG, 9/16 Dreier), darunter der entscheidende Dreier in der Overtime mit 6,9 Sekunden auf der Uhr.

"Er hat Feuer gefangen", sagte Harden über seinen Kontrahenten. Dieser gab das Lob umgehend zurück und kam zur Erkenntnis: "Er ist ziemlich gut. Unabhängig davon, was er in seiner Freizeit macht, ist er verdammt gut im Basketball Spielen."

Die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg haben die Rockets in der Nacht auf Dienstag gegen die Denver Nuggets, dann erneut ohne Cousins, Wall und Gordon. Diese müssen sich bis Mittwoch in Quarantäne aufhalten. Sollten die weiteren Tests negativ ausfallen, darf das Trio ab dann wieder an Team-Aktivitäten teilnehmen und könnte eine Option für das Spiel am Donnerstag gegen Sacramento sein.