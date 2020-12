NBA-News: Boston Celtics trauern um K.C. Jones

Die Boston Celtics, gemeinsam mit den Los Angeles Lakers Rekordmeister der NBA, trauern um ihren ehemaligen Meisterspieler und -trainer KC Jones. Der Olympiasieger von Melbourne 1956 starb am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 88 Jahren.

Mit den Boston Celtics gewann Jones als Spieler von 1959 bis 1966 achtmal in Folge den Titel. Nach seinem Rücktritt im Jahr 1967 wurde seine Trikotnummer 25 von den Celtics nicht mehr vergeben. 1984 und 1986 holte Jones als Cheftrainer mit Boston den Titel und stand zudem 1985 und 1987 im Finale. 1989 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.

K.C. war die netteste Person, die ich jemals getroffen habe. Es war eine solche Ehre, für ihn zu spielen", sagte Celtics-Legende Larry Bird. "K.C. hat demonstriert, dass man ein ehrgezeiger Wettkämpfer und dennoch ein Gentleman in jedem Sinn des Wortes sein kann", erklärten die Celtics in einem Statement.

Die Celtics hielten am Freitag eine Schweigeminute vor dem Spiel gegen die Nets. Jones ist einer von nur acht Spielern, die neben dem College- und NBA-Titel auch Olympia-Gold gewannen. Dazu gehören außerdem Bill Russell, Michael Jordan, Magic Johnson, Jerry Lucas, Quinn Buckner, Clyde Lovellette and Anthony Davis.