NBA Christmas Games heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übertragung und Termine

Das Festmahl ist angerichtet: Am heutigen Freitag, den 25. Dezember, feiert die NBA den ersten Weihnachtsfeiertag mit einem Highlight nach dem anderen. Die Christmas Games liefern Euch mehr als 13 Stunden Basketball der Extra-Klasse. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr den NBA-Feiertag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Alle Christmas Games live und exklusiv auf DAZN - sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat und seid live mit dabei!

NBA Christmas Games heute live: Termine

Jedes Jahr nehmen die Christmas Games im Spielplan der NBA einen ganz besonderen Stellenwert ein. Auch 2020 warten am ersten Weihnachtsfeiertag fünf Kracher auf Euch. Mit unter anderem LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Stephen Curry und Kevin Durant sind die größten Stars der besten Basketballliga der Welt allesamt dabei.

Los geht es am heutigen Freitag, den 25. Dezember, um 18 Uhr deutscher Zeit. Direkt im Anschluss an jede Partie ist der Tip-Off der nächsten geplant, so könnt Ihr 13 Stunden lang durchgehend Basketball der Spitzenklasse genießen.

Hier findet Ihr eine Übersicht mit allen Christmas Games:

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 25.12/18 Uhr Miami Heat New Orleans Pelicans DAZN 25.12/20.30 Uhr Milwaukee Bucks Golden State Warriors DAZN 25.12/23 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets DAZN 26.12/2 Uhr Los Angeles Lakers Dallas Mavericks DAZN 26.12/4.30 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers DAZN

NBA Christmas Games heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der NBA Christmas Games im TV wird es nicht geben. Basketball-Fans kommen dafür bei DAZN voll auf ihre Kosten. Der Sportstreaming-Dienst zeigt alle fünf Partien am ersten Weihnachtsfeiertag im Livestream!

Das "Netflix des Sports" hat sich auch für die Saison 2020/21 die Übertragungsrechte an der NBA gesichert und zeigt bis zu 182 Spiele in der regulären Saison, ausgewählte Playoff-Partien sowie die kompletten Conference Finals und Finals live und auf Abruf - und das sogar mit deutschem Kommentar.

Die Übertragung startet ab 18 Uhr, folgende DAZN-Duos führen Euch an den Mikrofonen durch den Abend und die Nacht:

Heat vs. Pelicans: Lukas Schönmüller (Kommentator) und Alex Vogel (Experte)

Lukas Schönmüller (Kommentator) und Alex Vogel (Experte) Bucks vs. Warriors: Alex Schlüter (Kommentator) und Dre Voigt (Experte)

Alex Schlüter (Kommentator) und Dre Voigt (Experte) Celtics vs. Nets: Freddy Harder (Kommentator) und Alex Vogel (Experte)

Freddy Harder (Kommentator) und Alex Vogel (Experte) Lakers vs. Mavs: Alex Schlüter (Kommentator) und Dre Voigt (Experte)

Alex Schlüter (Kommentator) und Dre Voigt (Experte) Nuggets vs. Clippers: Freddy Harder (Kommentator) und Alex Vogel (Experte)

NBA Christmas Games im Livestream auf DAZN: So geht's

Ihr habt noch kein DAZN-Abo, wollt aber dennoch keine Sekunde der NBA Christmas Games verpassen? Kein Problem, denn mit dem Gratis-Probemonat seid Ihr heute sogar kostenlos dabei! Und nicht nur heute, Neukunden können das komplette DAZN-Programm vier Wochen lang kostenlos testen.

Dabei bekommt Ihr nicht nur die NBA, sondern auch die NFL, MLB und NHL geboten. Fußball-Fans werden mit ausgewählten Spielen aus der Bundesliga, der Champions League sowie der kompletten Europa League oder der Serie A, LaLiga und Ligue 1 glücklich. Zusätzlich findet Ihr noch viele weitere Top-Events aus der Welt des Sports, beispielsweise Darts, Wintersport, UFC oder Motorsport, live auf DAZN.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet Euch der Streaming-Dienst 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo. Holt Euch jetzt den Probemonat und schaut die Christmas Games im kostenlosen Livestream.

NBA Christmas Games im Liveticker auf SPOX

Wer heute Abend mit der Familie am Esstisch Platz nehmen muss und womöglich ein paar Minuten der Christmas Games verpasst, der ist beim Liveticker von SPOX gut aufgehoben. Wir begleiten für Euch pünktlich ab 18 Uhr alle Spiele des Abends und sind auch die komplette Nacht über an Eurer Seite. Hier geht's lang.

© getty

NBA Christmas Games: LeBron vs. Luka, Lakers vs. Mavs

Das Highlight der diesjährigen Christmas Games ist ohne Zweifel das Duell zwischen den Los Angeles Lakers und den Dallas Mavericks, das zur US-amerikanischen Primetime läuft und bei uns um 2 Uhr nachts beginnen wird. Kann Luka Doncic den amtierenden Champion ärgern?

Der Saisonauftakt der Mavs lief gegen die Phoenix Suns noch nicht rund, auch die Lakers mussten im ersten Spiel gegen die Clippers eine Pleite hinnehmen. Entsprechend werden beide Teams am Christmas Day sicherlich keine Geschenke verteilen, sondern mit viel Einsatz und Leidenschaft um den ersten Saisonsieg kämpfen.

Auch die restlichen Partien der Christmas Games versprechen eine Menge Spannung und vor allem hochklassigen Basketball. Eine Vorschau zu allen heutigen Spielen findet Ihr hier.