NBA Christmas Games heute im Liveticker: Alle Spiele, alle Ergebnisse und Livestream

Die NBA Christmas Games stehen vor der Tür! Am heutigen Freitag wartet ab 18 Uhr ein Kracher nach dem anderen auf uns, darunter Heat vs. Pelicans, Bucks vs. Warriors oder Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Christmas Games im Liveticker: Vor Beginn

Im offiziellen Injury Report der Lakers wird LeBron James als "wahrscheinlich" gelistet, gleiches gilt im Übrigen auch für Anthony Davis. Der Big plagt sich aktuell mit Problemen an der rechten Wade herum. Beide werden sich das Christmas Game gegen die Mavs aber wohl nicht entgehen lassen.

Auch für Mavs-Coach Rick Carlisle sind die Christmas Games etwas ganz Besonderes. "Es ist eine Ehre und ein Privileg", sagte der 61-Jährige. "Wir haben heute darüber mit dem Team gesprochen. Und dass wir das Spiel zur Primetime haben, ist noch ein größeres Privileg." Der Grund für diese Entscheidung der Spielplanmacher ist simpel: Mit LeBron trifft der größte NBA-Superstar der Gegenwart auf den möglichen Star der Zukunft in Person von Luka Doncic.

LeBron betonte vor dem Duell mit den Mavs (ab 2 Uhr live auf DAZN) den enormen Stellenwert der Christmas Games. "Die Leute haben ihre Geschenke ausgepackt, jeder freut sich", sagte der 35-Jährige. "Und dann hier im Staples Center zu sein - ich hatte sowohl als Gegner als auch als Laker bereits die Möglichkeit, an Weihnachten hier zu spielen. Das ist einfach ein wunderbares Gefühl."

LeBron James hat sich für die Christmas Games fit gemeldet. "Ich werde bereit sein am Christmas Day", sagte der King am Donnerstag. "Ich habe noch nie ein Christmas Game verpasst und ich plane nicht, das morgige Spiel zu verpassen." James hatte sich bei der 109:116-Pleite zum Saisonauftakt gegen die Clippers am linken Knöchel verletzt und die finalen acht Minuten der Partie ausgesetzt.

Herzlich willkommen zum Liveticker zu den NBA Christmas Games. Los geht es heute ab 18 Uhr mit der ersten Partie Heat vs. Pelicans. Doch auch im Vorfeld versorgen wir Euch natürlich mit allen wichtigen Infos zum großen NBA-Feiertag.

NBA Christmas Games: Alle Partien im Überblick

Los geht es heute ab 18 Uhr mit dem Auftritt von Zion Williamson beim amtierenden Ost-Champion, wenn die Miami Heat die New Orleans Pelicans empfangen. Anschließend folgen die Duelle Bucks vs. Warriors und Celtics vs. Nets.

In der Nacht kommt es dann mit der Partie Los Angeles Lakers gegen Dallas Mavericks zum Höhepunkt der diesjährigen Christmas Games. Den Abschluss machen die Nuggets und Clippers. Hier geht es zur Vorschau zu allen heutigen Partien.

Christmas Games: Begegnungen, Termine und Livestream

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 25.12/18 Uhr Miami Heat New Orleans Pelicans DAZN 25.12/20.30 Uhr Milwaukee Bucks Golden State Warriors DAZN 25.12/23 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets DAZN 26.12/2 Uhr Los Angeles Lakers Dallas Mavericks DAZN 26.12/4.30 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers DAZN

NBA Christmas Games heute live im Livestream auf DAZN

