NBA - Spielplan und Termine: Saisonstart, Playoffs, Christmas Games

Wie genau sieht der Spielplan in der NBA aus? Wann ist der Saisonstart, wann beginnen die Playoffs? Und welche Christmas Games gibt es dieses Jahr? Wir beantworten Euch alle Fragen.

NBA: Wann findet der Saisonstart statt?

Der Opening Day in der NBA steigt in diesem Jahr am 23. Dezember. Normalerweise startete die US-amerikanische Basketball-Liga stets deutlich früher. Durch die Coronapandemie wurde die vergangene Saison allerdings deutlich verlängert, sodass der Spielplan für die Saison 2020/2021 entsprechend angepasst werden musste.

Das erste Spiel der Saison findet zwischen den Golden State Warriors mit Steph Curry und den Brooklyn Nets um Kevin Durant und Kyrie Irving statt, diese Begegnung beginnt in der Nacht auf den 23. Dezember um 1.00 Uhr deutscher Zeit. Im Anschluss kommt es zum "Battle of L.A.", die Los Angeles Lakers um LeBron James und Anthony Davis spielen also gegen ihren Stadtrivalen, die Los Angeles Clippers.

NBA: Das sind die ersten zwei Spieltage

NBA Opening Night

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 23. Dezember 1 Uhr Brooklyn Nets Golden State Warriors 23. Dezember 4 Uhr Los Angeles Lakers L.A. Clippers

NBA: Der zweite Spieltag

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 24. Dezember 1.30 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks 24. Dezember 4.30 Uhr Phoenix Suns Dallas Mavericks

NBA: Das sind die Christmas Games

Durch den veränderten Spielplan in dieser Saison findet die Christmas Games bereits früh in der Saison statt: Tatsächlich stellen die Weihnachtsspiele den 3. Spieltag der neuen Saison dar.

Den Auftakt in die Christmas Games machen die Miami Heat und die New Orleans Pelicans am 25. Dezember um 18 Uhr deutscher Zeit. Im Anschluss empfangen die Milwaukee Bucks die Golden State Warriors.

Hier seht Ihr alle fünf Spiele im Überblick:

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 25. Dezember 18 Uhr Miami Heat New Orleans Pelicans 25. Dezember 20.30 Uhr Milwaukee Bucks Golden State Warriors 25. Dezember 23 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets 26. Dezember 2 Uhr Los Angeles Lakers Dallas Mavericks 26. Dezember 4.30 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers

NBA: Wann beginnen die Playoffs?

Die Playoffs werden in dieser Saison am 22. Mai beginnen. Das Ende der Regular Season wurde auf den 16. Mai terminiert. Die Postseason soll anschließend über zwei Monate gespielt werden, der 22. Juli steht aktuell als Ende der Playoffs im Kalender.

Sofern dieser Terminplan eingehalten werden kann, könnte die Saison 2021/2022 dann vermutlich wieder im gewohnten Zeitrahmen stattfinden und wie üblich Ende Oktober beginnen.

© imago images

Die wichtigsten Daten der Saison 2020/2021 im Überblick: