NBA - Dennis Schröder bei den Los Angeles Lakers vor dem Saisonstart: "Eine Ehre, mit LeBron zu spielen"

Dennis Schröder ist voller Vorfreude auf den anstehenden Saisonstart in der NBA am 25. Dezember. Das bestätigte der Point Guard in einem Interview mit der Sportschau. Dort sprach er über das Zusammenspiel mit LeBron James und Anthony Davis sowie seinen leisen Abschied aus Oklahoma.

"Es ist eine Ehre mit LeBron, einem der besten Basketballer überhaupt, zu spielen. Das ist Wahnsinn", sagte Schröder, der in der Offseason per Trade von der Oklahoma City Thunder zum amtierenden Champion kam. Unerwartet war der Wechsel für ihn jedoch nicht, wenngleich er von diesem erst durch einen Anruf seines "total glücklichen" Beraters erfahren habe, als er in Deutschland bei seiner Familie weilte.

Mit OKC und General Manager Sam Presti, "einem der besten General Manager der Welt", habe er sich in ständigem Austausch befunden. Presti sei dabei "immer ehrlich" zu ihm gewesen und habe stets sein Wort gehalten.

"Er hat mir gesagt, dass er mit ein paar Teams spricht und ich ihm sagen solle, wo ich hin möchte. 'Wir regeln das dann schon', hat er zu mir gesagt. Die Kommunikation war also immer da", berichtete Schröder zu den Vorgängen bei der Franchise aus dem zentralen Süden der USA. Als Presti ihm dann gesagt habe, dass er mit Los Angeles spreche und Schröder fragte, ob er sich das vorstellen könne, habe dieser sofort zugesagt.

Als Gegenwert für den 27-Jährigen schickten die Lakers Danny Green und den 28. Pick im Draft nach OKC. Sein Abschied von den Thunder, für die Schröder seit 2018 spielte, fiel anschließend verhältnismäßig leise aus.

NBA - Ranking: Die 50 besten Spieler vor dem Start der Saison 2020/21 laut ESPN - Teil 1 © getty 1/27 Die Preseason ist in vollem Gange, bis zum Start der neuen Saison sind es nur noch gut eineinhalb Wochen. Höchste Zeit für das alljährliche ESPN-Ranking der besten Spieler 2020/21. Los geht es mit Teil 1 und den Plätzen 50 bis 26. © twitter.com/Lakers 2/27 Als einziger Deutscher hat es Dennis Schröder in die Top 100 von ESPN geschafft. Der Neu-Laker rangiert auf Platz 79 - immerhin, nachdem er vergangenes Jahr gar nicht in der Top 100 auftauchte. © getty 3/27 Platz 50: DOMANTAS SABONIS (Indiana Pacers, Power Forward, 24 Jahre) - Vorjahresplatzierung: 63 - Stats 2019/20: 18,5 Punkte, 12,4 Rebounds und 5,0 Assists © getty 4/27 Platz 49: SPENCER DINWIDDIE (Brooklyn Nets, Guard, 27) - Vorjahresplatzierung: 76 - Stats 2019/20: 20,6 Punkte und 6,8 Assists © getty 5/27 Platz 48: KEMBA WALKER (Boston Celtics, Guard, 30) - Vorjahresplatzierung: 17 - Stats 2019/20: 20,4 Punkte, 4,8 Assists und 3,9 Rebounds © getty 6/27 Platz 47: VICTOR OLADIPO (Indiana Pacers, Guard, 28) - Vorjahresplatzierung: 33 - Stats 2019/20: 14,5 Punkte, 3,9 Rebounds und 2,9 Assists © getty 7/27 Platz 46: CARIS LEVERT (Brooklyn Nets, Guard, 26) - Vorjahresplatzierung: 60 - Stats 2019/20: 18,7 Punkte, 4,4 Assists und 4,2 Rebounds © twitter.com/hornets 8/27 Platz 45: GORDON HAYWARD (Charlotte Hornets, Small Forward, 30) - Vorjahresplatzierung: 65 - Stats 2019/20: 17,5 Punkte, 6,7 Rebounds und 4,1 Assists © getty 9/27 Platz 44: DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors, Power Forward, 30) - Vorjahresplatzierung: 38 - Stats 2019/20: 8,0 Punkte, 6,2 Rebounds und 6,2 Assists © getty 10/27 Platz 43: JAREN JACKSON JR. (Memphis Grizzlies, Power Forward, 21) - Vorjahresplatzierung: 54 - Stats 2019/20: 17,4 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,6 Blocks © getty 11/27 Platz 42: NIKOLA VUCEVIC (Orlando Magic, Center, 30) - Vorjahresplatzierung: 40 - Stats 2019/20: 19,6 Punkte, 10,9 Rebounds und 3,6 Assists © getty 12/27 Platz 41: KRISTAPS PORZINGIS (Dallas Mavericks, Center, 25) - Vorjahresplatzierung: 34 - Stats 2019/20: 20,4 Punkte, 9,5 Rebounds und 2,0 Blocks © getty 13/27 Platz 40: FRED VANVLEET (Toronto Raptors, Guard, 26) - Vorjahresplatzierung: 88 - Stats 2019/20: 17,6 Punkte, 6,6 Assists und 3,8 Rebounds © getty 14/27 Platz 39: MALCOLM BROGDON (Indiana Pacers, Guard, 28) - Vorjahresplatzierung: 57 - Stats 2019/20: 16,5 Punkte, 7,1 Assists und 4,9 Rebounds © imago images / Icon SMI 15/27 Platz 38: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Oklahoma City Thunder, Guard, 22) - Vorjahresplatzierung: 64 - Stats 2019/20: 19,0 Punkte, 5,9 Rebounds und 3,3 Assists © getty 16/27 Platz 37: MARCUS SMART (Boston Celtics, Guard, 26) - Vorjahresplatzierung: 87 - Stats 2019/20: 12,9 Punkte, 4,9 Assists und 3,8 Rebounds © twitter.com/WashWizards 17/27 Platz 36: RUSSELL WESTBROOK (Washington Wizards, Guard, 32) - Vorjahresplatzierung: 12 - Stats 2019/20: 27,2 Punkte, 7,9 Rebounds und 7,0 Assists © getty 18/27 Platz 35: KHRIS MIDDLETON (Milwaukee Bucks, Forward, 29) - Vorjahresplatzierung: 36 - Stats 2019/20: 20,9 Punkte, 6,2 Rebounds und 4,3 Assists © getty 19/27 Platz 34: DE'AARON FOX (Sacramento Kings, Guard, 22) - Vorjahresplatzierung: 25 - Stats 2019/20: 21,1 Punkte, 6,8 Assists und 3,8 Rebounds © getty 20/27 Platz 33: JRUE HOLIDAY (Milwaukee Bucks, Guard, 30) - Vorjahresplatzierung: 31 - Stats 2019/20: 19,1 Punkte, 6,7 Assists und 4,8 Rebounds © getty 21/27 Platz 32: JAYLEN BROWN (Boston Celtics, Guard/Forward, 24) - Vorjahresplatzierung: 51 - Stats 2019/20: 20,3 Punkte, 6,4 Rebounds und 2,1 Assists © getty 22/27 Platz 31: JA MORANT (Memphis Grizzlies, Guard, 21) - Vorjahresplatzierung: 93 - Stats 2019/20: 17,8 Punkte, 7,3 Assists und 3,9 Rebounds © getty 23/27 Platz 30: KYLE LOWRY (Toronto Raptors, Guard, 34) - Vorjahresplatzierung: 39 - Stats 2019/20: 19,4 Punkte, 7,5 Assists und 5,0 Rebounds © getty 24/27 Platz 29: TRAE YOUNG (Atlanta Hawks, Guard, 22) - Vorjahresplatzierung: 28 - Stats 2019/20: 29,6 Punkte, 9,3 Assists und 4,3 Rebounds © getty 25/27 Platz 28: BRANDON INGRAM (New Orleans Pelicans, Forward, 23) - Vorjahresplatzierung: 56 - Stats 2019/20: 23,8 Punkte, 6,1 Rebounds und 4,2 Assists © getty 26/27 Platz 27: C.J. MCCOLLUM (Portland Trail Blazers, Guard, 29) - Vorjahresplatzierung: 13 - Stats 2019/20: 22,2 Punkte, 4,4 Assists und 4,2 Rebounds © getty 27/27 Platz 26: RUDY GOBERT (Utah Jazz, Center, 28) - Vorjahresplatzierung: 14 - Stats 2019/20: 15,1 Punkte, 13,5 Rebounds und 2,0 Blocks

Schröder im Zusammenspiel mit AD? "Eine gute Kombination"

"Normalerweise geht man nochmal durch die Organisation und bedankt sich bei allen Beteiligten. Aber durch Corona wollte ich die Tage noch in Deutschland bleiben und die Zeit mit meiner Familie genießen. Deshalb bin ich direkt aus Deutschland nach LA geflogen", erzählte Schröder, kündigte jedoch an, dass er den Abschied nachholen wolle: "Mitte Januar werden wir gegen OKC spielen und dann werde ich mich da bei allen Leuten nochmal bedanken."

Bis dahin stehen für Schröder jedoch seine ersten Pflichtspiele an der Seite von James an und die Erwartungen in L.A. sind nach dem Titelgewinn im Oktober groß: "Wir haben eine sehr gute Truppe. Die Organisation will die Titelverteidigung haben. Das ist das Ziel von LeBron und von uns allen."

Dass er in das System der Lakers passe, daran zweifelt Schröder nicht. "Die Lakers der vergangenen Jahre verteidigen, holen direkt den Rebound und zischen ab. Und das ist auch meine Stärke", erklärte der 17. Pick im Draft 2013: "Es ist egal, ob ich den Ball bekomme oder LeBron den Ball vorträgt und ich dann nach vorne sprinte. Wir werden noch stärker sein als letztes Jahr."

Schröder: "Staples Center mit Fans? Geht nicht besser"

Besonders erwartungsfroh blickte Schröder aber nicht nur auf das Zusammenspiel mit James, sondern auch auf das Pick and Roll mit dem zweiten Superstar im Team, Anthony Davis. "Er ist einer der Besten der Liga, ein Top-3-Spieler", sagte Schröder: "Mit ihm, der zum Korb rollt und mit mir, der den Korb attackiert, das ist eine gute Kombination."

Auskommen werden die Lakers und Schröder jedoch vorerst ohne Fans in der eigenen Halle. Das bedauerte der deutsche Nationalspieler sehr. "Ein Staples Center mit Fans? Das geht nicht besser. Aktuell müssen wir ohne sie klarkommen, aber wir wissen, dass sie an den Bildschirmen dabei sind."

Die Mission Titelverteidigung beginnt für die Lakers in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember ausgerechnet mit dem "Battle of Los Angeles" gegen die L.A. Clippers um Kawhi Leonard. Die Preseason verlief für die Lakers überaus erfolgreich, besonders AD hinterließ gegen die Phoenix Suns einen starken Eindruck mit 35 Punkten in 30 Minuten Spielzeit. Schröder wurde aufgrund einer leichten Knöchelverletzung für das Spiel gegen die Clippers geschont

NBA-Spielplan: Das sind die ersten zwei Spieltage

NBA Opening Night

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 23. Dezember 1 Uhr Brooklyn Nets Golden State Warriors 23. Dezember 4 Uhr Los Angeles Lakers L.A. Clippers

NBA: Der zweite Spieltag