NBA - Golden State Warriors mit Nr.2-Pick James Wiseman: Zwischen Jugend forscht und Playoff-Jagd

Die Golden State Warriors haben kommende Saison einen schwierigen Balanceakt zu meistern. Einerseits sind die Dubs das mit Abstand teuerste Team der Liga mit entsprechenden Ansprüchen. Andererseits soll mit Nr.2-Pick James Wiseman die Zukunft der Franchise aufgebaut werden. Kann beides gleichzeitig gelingen?

Der Name Hassan Whiteside fiel im Vorfeld des NBA Drafts 2020 wohl als unschmeichelhaftester Vergleich, als es darum ging, den Spielertypen James Wiseman zu beschreiben. Dessen Ex-Coach Penny Hardaway brachte in Chris Bosh viel lieber einen zukünftigen Hall of Famer zur Sprache, um seinen Schützling anzupreisen.

In eine ähnliche Kerbe schlug vor wenigen Tagen auch Dorell Wright, ehemaliger NBA-Spieler - inklusive Zwischenstopp bei Brose Bamberg - und nun Analyst für NBC Sports Bay Area. "Er erinnert mich an Dwight Howard", sagte der 35-Jährige über den neuen Warriors-Center, den er zudem als "beängstigend" bezeichnete.

Einen Dwight Howard früherer Jahre wohlgemerkt, als der ehemalige Superman All-Star- und All-NBA-Nominierungen sowie Awards als Defensive Player of the Year am Fließband absahnte. Das Best-Case-Szenario, das sich die Warriors für ihren Nr.2-Pick ausmalen, sieht einen ähnlichen Werdegang für Wiseman vor. Nur vielleicht ohne späteren Absturz.

Die Verantwortlichen in Golden State hoffen vielmehr, in Person von Wiseman das junge Talent gefunden zu haben, das die Warriors-Dynastie nach der Ära Stephen Curry nahtlos fortführen kann. Nun kommt aber womöglich schon in seiner Rookie-Saison mehr Verantwortung auf Wiseman zu, als es den Warriors lieb sein könnte.

Golden State Warriors: Teuerstes Team mit Ansprüchen

Die vergangene Saison mit nur 15 Siegen und der schlechtesten Bilanz der NBA sollte eigentlich nur ein kleiner Ausrutscher dieser Dynastie sein. Ein Makel, der mit der Rückkehr in den Titelkampf im Folgejahr schnell ausgebügelt werden sollte. Die Verletzung von Klay Thompson versetzte diesen Plänen aber einen kräftigen Schlag.

Der 30-Jährige riss sich kurz vor dem Draft vor gut zweieinhalb Wochen die rechte Achillessehne und wird die zweite komplette Saison in Folge verpassen. Wie durch einen Schnipser des Schicksals waren die Championship-Hoffnungen der Dubs auf einmal ausradiert. Dennoch investierte Besitzer Joe Lacob mit dem Trade für Kelly Oubre Jr. weiter in den Kader, ein erneuter Trip Richtung Tabellenkeller stand für Golden State nicht zur Disposition.

Die Warriors sind nun das teuerste Team der Liga, ohne ihren zweitbesten Spieler, dafür aber mit einem zweifachen MVP in Curry, einem DPOY in Draymond Green, einem dreifachen Championship-Coach in Steve Kerr - und eben dem frisch gebackenen Nr.2-Pick. Damit kommen Erwartungen einher, für alle Beteiligten. Auch für James Wiseman.

"Auf jeden Fall", antwortete Curry vergangene Woche auf die Frage, ob der 19-Jährige einen sofortigen Effekt auf das Spiel der Warriors haben wird. "Er wird sicherlich seinen Teil beitragen und hoffentlich können wir ihn so einsetzen, dass er uns zu einem besseren Basketball-Team macht."

Einschränkend fügte Curry jedoch an, dass sich Wisemans Leistungen in seiner Rookie-Saison nicht zwingend in den Statistiken widerspiegeln werden: "Erfolg kann verschiedene Facetten haben. Vielleicht heißt das für ihn einfach, ein Teil eines bedeutsamen Basketball-Spiels zu sein und uns zu helfen zu gewinnen."

Golden State Warriors: Die fünf Topverdiener der Dubs (in Mio. Dollar)

Name 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Stephen Curry 43,0 45,8 UFA - Klay Thompson 35,4 38,0 40,6 43,2 Andrew Wiggins 29,5 31,6 33,6 UFA Draymond Green 22,2 24,0 25,8 27,6 (Spieleroption) Kelly Oubre Jr. 14,4 UFA - -

Wiseman bei den Warriors: Noch viel Arbeit in der Defense

Wiseman bringt hervorragende Anlagen mit, ein guter Starter in dieser Liga zu werden. Vielleicht nicht unbedingt ein Superstar, wie es die nicht immer fundierten Spielervergleiche erhoffen lassen, aber doch ein produktiver Teil eines guten Playoff-Teams. Nur kann er das schon in seinem ersten Jahr sein?

Daran bestehen berechtigte Zweifel. Trotz seiner Qualitäten in der Defense als Ringbeschützer und seines Potenzials als Defensiv-Anker muss der 2,16-Meter-Hüne mit einer Spannweite von 2,29 Meter noch einiges lernen. Vor allem, wenn es in seiner Premierensaison gegen die Los Angeles Lakers oder Denver Nuggets mit Anthony Davis und Nikola Jokic geht, wird Wiseman Lehrgeld bezahlen. Auch im Pick'n'Roll hat er als Defensiv-Center Arbeit vor sich.

Alles logisch für einen Rookie in der besten Basketballliga der Welt. Immerhin: "Man kann von keinem besseren Verteidiger lernen als von Draymond Green", sagte General Manager Bob Myers im Anschluss an den Draft. "Er wird wahrscheinlich nicht schüchtern sein, ihn zu korrigieren, wenn es nötig ist." Green bleibt Fixpunkt der Dubs-Defense und nimmt somit Druck von Wiseman.

Head Coach Kerr will in 2020/21 wieder eine Top-10-Defense in San Francisco etablieren, "das war ein unterschätzter Aspekt der Warriors-Teams der vergangenen sieben, acht Jahre", so der 55-Jährige. In der Vergangenheit hatte Golden State allerdings auch einen Klay Thompson in Topform, Oubre Jr. wird dessen Fähigkeiten als Flügelverteidiger nicht in voller Gänze ersetzen können. Curry war noch nie ein Plusspieler in der Verteidigung. Entsprechend wird viel von den Bigs abhängen.

NBA - Die Golden State Warriors im Kadercheck: Abteilung Attacke auch ohne Klay? © getty 1/32 Der erhoffte Angriff auf den Titel ist nach der Verletzung von Klay Thompson für die Warriors in weite Ferne gerückt. Dennoch hieß das Motto in der Offseason Attacke. Was ist für Stephen Curry und Co. 2020/21 drin? SPOX macht den Kadercheck. © getty 2/32 GUARDS: STEPHEN CURRY | Alter: 32 | Stats 19/20: 20,8 Punkte, 5,2 Rebounds und 6,6 Assists bei 40,2 Prozent FG und 24,5 Prozent Dreier (in nur 5 Spielen) | Gehalt: 43,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © imago images / ZUMA Press 3/32 Chef Curry muss auf höchstem Level kochen, wenn die Dubs eine Chance auf die Playoffs haben wollen - womöglich sogar in MVP-Form. Sollte immerhin ausgeruht sein, nachdem er in 19/20 nach einem Handbruch nur fünf Spiele absolvierte. © getty 4/32 KLAY THOMPSON | Alter: 30 | Stats 19/20: - (verpasste die komplette Saison aufgrund eines Kreuzbanrisses) | Gehalt: 35,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © imago images / Icon SMI 5/32 Die Anteilnahme war groß in der kompletten Liga, als die Nachricht von seinem Achillessehnenriss die Runde machte. Nach dem Kreuzbandriss 2019 nun die nächste schlimme Verletzung in seiner Prime. Wird der Splash Brother jemals wieder der Alte sein? © getty 6/32 BRAD WANAMAKER | Alter: 31 | Stats 19/20: 6,9 Punkte, 2,0 Rebounds und 2,5 Assists bei 44,8 Prozent FG und 36,3 Prozent Dreier | Gehalt: 2,3 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 7/32 Der Ex-Bamberger kam in der Free Agency, um Tiefe für den Backcourt zu liefern. Grundsolider Backup auf Point Guard, kann gleichzeitig ein wenig Shooting neben Curry liefern und auch mal gegnerische Zweier verteidigen. © getty 8/32 DAMION LEE | Alter: 28 | Stats 19/20: 12,7 Punkte, 4,9 Rebounds und 2,7 Assists bei 41,7 Prozent FG und 35,6 Prozent Dreier | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022 - ungarantiert) © getty 9/32 Kämpfte sich mit einem Two-Way-Contract in die Liga und ist ein solider Schütze und Rebounder, der Hustle in der Defense liefert. Mit der Rückkehr von Curry werden seine Minuten und Abschlüsse kommende Saison aber wohl weniger werden. © getty 10/32 JORDAN POOLE | Alter: 21 | Stats 19/20: 8,8 Punkte, 2,1 Rebounds und 2,4 Assists bei 33,3 Prozent FG und 27,9 Prozent Dreier | Gehalt: 2,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023 - Teamoptionen in den letzten beiden Vertragsjahren) © getty 11/32 Der Nr.28-Pick des Draft 2019 profitierte ebenfalls von dem Übergangsjahr der Warriors und der damit verfügbaren Spielzeit. Viele Schwankungen in seinen Leistungen, stabilisierte sich gegen Saisonende aber. Soll in der Theorie Bank-Scoring liefern. © getty 12/32 NICO MANNION | Alter: 19 | Stats 19/20: 14,0 Punkte, 2,5 Rebounds und 5,3 Assists bei 39,2 Prozent FG und 32,7 Prozent Dreier für Arizona am College| Vertrag: Two-Way © getty 13/32 Kam im diesjährigen Draft an Nr.48. Guter Playmaker und Passer, der allerdings ein paar Shooting-Tipps von Curry gebrauchen kann. Hat einen Two-Way-Contract unterschrieben und wird wohl viel Zeit in der G-League verbringen. © getty 14/32 WINGS: ANDREW WIGGINS | Alter: 25 | Stats 19/20: 21,8 Punkte, 5,1 Rebounds und 3,7 Assists bei 44,7 Prozent FG und 33,2 Prozent Dreier | Gehalt: 29,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 15/32 Sechs Jahre warten die Fans nun schon, dass der immer noch junge Forward sein Potenzial ausschöpft. Aktuell ist Wiggins-Island aber ziemlich leergefegt. Muss seine Effizienz steigern, hat dafür im Sommer wohl am Shooting und seinem Körper gearbeitet. © getty 16/32 KELLY OUBRE JR. | Alter: 24 | Stats 19/20: 18,7 Punkte, 6,4 Rebounds und 1,5 Assists bei 45,2 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier | Gehalt: 14,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 17/32 Nach der Thompson-Verletzung reagierte GM Bob Myers und holte Oubre Jr. per Trade, ein Klay-Ersatz ist er aber natürlich nicht. Dennoch sofort der beste Flügelverteidiger der Dubs, in Sachen Shooting hat er sich kontinuierlich verbessert. © getty 18/32 KENT BAZEMORE | Alter: 31 | Stats 19/20: 8,8 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,4 Assists bei 37,5 Prozent FG und 34,4 Prozent Dreier | Gehalt: 1,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 19/32 Der Rückkehrer verbrachte seine ersten 1,5 NBA-Jahre bei den Dubs und machte damals vor allem mit seinen Jubelarien auf der Bank auf sich aufmerksam. Mittlerweile ein etablierter 3-and-D-Spieler, allerdings hat er nach starken Hawks-Jahren auch abgebaut. © getty 20/32 BIGS: DRAYMOND GREEN | Alter: 30 | Stats 19/20: 8,0 Punkte, 6,2 Rebounds und 6,2 Assists bei 38,9 Prozent FG und 27,9 Prozent Dreier | Gehalt: 22,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024 - Spieleroption für 2023/24) © getty 21/32 Green hatte die vergangene Saison schnell als Übergangssaison abgehakt, entsprechend waren seine Leistungen. Nun brauchen die Dubs wieder den alten Draymond, der die Defense zusammenhält und ein tödliches Pick'n'Roll mit Curry läuft. © getty 22/32 KEVON LOONEY | Alter: 24 | Stats 19/20: 3,4 Punkte, 3,3 Rebounds und 1,0 Assists bei 36,7 Prozent FG und 7,1 Prozent Dreier | Gehalt: 4,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022 - Spieleroption für 2021/22) © getty 23/32 Mehrere Verletzungen haben seine Saison 2019/20 torpediert, ist ein starker Verteidiger an der Seite von Green, auch nach Switches. Offensiv stellt er Blöcke und schließt in Ringnähe ab - mehr brauchen die Warriors nicht von ihm. Doch kann er fit bleiben © getty 24/32 JAMES WISEMAN | Alter: 19 | Stats 19/20: 19,7 Punkte, 10,7 Rebounds und 3,0 Blocks bei 76,9 Prozent FG für die Memphis Tigers am College| Gehalt: 8,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024 - Teamoptionen in den letzten beiden Vertragsjahren) © getty 25/32 Wiseman ist eine kleine Wundertüte, absolvierte er doch nur drei Spiele am College, bevor er gesperrt wurde. Hat die Anlagen, ein hervorragender Verteidiger zu werden und ein wenig Spacing zu liefern. Braucht allerdings noch Zeit. © imago images / ZUMA Press 26/32 ERIC PASCHALL | Alter: 24 | Stats 19/20: 14,0 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,1 Assists bei 49,7 Prozent FG und 28,7 Prozent Dreier | Gehalt: 1,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 27/32 Der Zweitrundenpick von 2019 (#41) hat vergangene Saison unter Beweis gestellt, dass er den Ball im gegnerischen Korb unterbringen kann. Seine Usage-Rate wird aber sinken, Paschall muss an seinem Wurf arbeiten, um neben Curry mehr Gefahr auszustrahlen. © getty 28/32 MARQUESE CHRISS | Alter: 23 | Stats 19/20: 9,3 Punkte, 6,2 Rebounds und 1,1 Blocks bei 54,5 Prozent FG | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 29/32 Nutzte das Übergangsjahr bei den Warriors, um sich nach einem enttäuschenden Start seiner NBA-Karriere etwas zu rehabilitieren. Besitzt Potenzial in der Offensive - auch als Passer - dafür muss er defensiv noch an sich feilen. © getty 30/32 ALEN SMAILAGIC | Alter: 20 | Stats 19/20: 4,2 Punkte, 1,9 Rebounds und 0,3 Blocks bei 50,0 Prozent FG und 23,1 Prozent Dreier| Gehalt: 1,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 31/32 Smailagic ist das Experiment der Warriors, doch der Serbe zeigte in der vergangenen Saison wenig, um wirklich ein Bestandteil der Rotation zu sein. Der Wurf wackelt, hinten war es bislang eher fragwürdig, was er zeigte. © getty 32/32 FAZIT: Die Dubs sind dank Curry gefährlich, doch der Kader ist dünn besetzt. Golden State wird selbst um die Playoffs kämpfen müssen. Die Dubs hoffen auf einen Leistungssprung von Wiggins und ein gutes Rookie-Jahr von Wiseman.

James Wiseman: Im Idealfall einer wie Chris Bosh

Auf der anderen Seite des Courts sollte Wiseman dagegen von Beginn an an leichte Punkte kommen. Mit seiner Athletik bringt der Center das Versprechen mit, ein hervorragenden Rim-Runner und eine stete Lob-Gefahr zu sein. Vor allem an der Seite eines Stephen Curry. "Man sieht nur selten einen Athleten wie James", lobte Kerr bei The Ringer. "Man sieht selten einen 7-Footer, der sich so bewegt mit dieser Koordination, mit diesen Händen und mit seinem Charakter."

Das Pick'n'Roll zwischen Curry und Green wird auch kommende Saison die Hauptkomponente der Warriors-Offense sein, Wisemans Aufgabe wird zunächst sein, die beiden genau zu beobachten und zu lernen und im Dunker-Spot auf den Ball zu warten. Oder den einen oder anderen Dreier einzustreuen, das Potenzial dazu ist vorhanden. Der Bosh-Vergleich seines Ex-Coaches an der University of Memphis könnte bei einer perfekten Entwicklung Wisemans tatsächlich der treffendste sein.

Für ebendiese Entwicklung findet Wiseman in der Theorie in San Francisco mit einem hervorragenden Coaching Staff und gestandenen Veteranen wie Green und Curry gute Voraussetzungen vor. Bleibt nur die Frage: Wie viel Raum werden die Warriors Wiseman für dessen Entwicklung überhaupt einräumen?

Kerr sieht Curry, Wiggins, Oubre Jr. und Green als gesetzte Starter in seiner Rotation, wer auf der Fünf von Beginn an ran darf, wird sich wohl erst im Laufe des Training Camps entscheiden, das aufgrund von zwei Coronafällen bei den Dubs erst verspätet beginnt. Kevon Looney, der zwar verletzungsanfällig ist, aber am meisten Erfahrung an der Seite von Curry und Green mitbringt, gilt derzeit als Favorit. Auch Marquese Chriss könnte nach einer guten Vorsaison in der Rotation Minuten von Wiseman wegnehmen.

Wie viel Geduld haben die Warriors mit James Wiseman?

"Es ist wichtig für uns, James auf den Court zu bringen", betonte Kerr jedoch zuletzt. Mit dessen Athletik und Dynamik verspricht sich Kerr eine sofortige Hilfe für das Team, auch wenn Looney gerade defensiv noch einen deutlichen Vorsprung hat. "Ich freue mich auf James, aber wir wollen Geduld predigen, dass nicht jeder zu viel von ihm erwartet. Er hat drei Spiele am College absolviert. Er muss noch viel lernen."

Eine spannende Frage wird sein, wie viel Geduld Golden State in dieser Saison wirklich mit dem Rookie haben wird. Schließlich ist für die Dubs nach der Klay-Verletzung der Spielraum für Fehler deutlich kleiner geworden im vermutlich heißen Kampf um die Playoffs in der Western Conference. Wiseman wird es anfangs ohne Summer League und mit einer verkürzten Saisonvorbereitung schwer haben.

Der Erfolg der Dubs in dieser Saison steht und fällt nicht mit Wiseman, der Druck liegt in erster Linie auf Curry, der mit 32 Jahren die Show schmeißen muss, Green oder auch Wiggins. Doch auch Wiseman wird mit Argusaugen beobachtet werden und jeder Fehler oder geringe Einsatzzeiten werden die Zweifler auf den Plan rufen. Das ist das Kreuz, das ein Nr.2-Pick tragen muss.

Die Zukunft der Warriors braucht noch Zeit. Zeit, die Stephen Curry und Draymond Green in Anbetracht ihrer schwindenden Prime nicht mehr unbedingt haben. Es wird ein schwieriger Spagat, sowohl die Playoffs nicht aus den Augen zu verlieren als auch Wiseman Raum für seine Entwicklung zu geben.