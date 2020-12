NBA-News: Anthony Davis verlängert bei den Los Angeles Lakers und unterschreibt für fünf Jahre

Nach LeBron James hat sich nun auch Anthony Davis mit den Los Angeles Lakers auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, bindet sich der 27-Jährige für fünf Jahre an den amtierenden Champion.

Demnach finalisieren beiden Seiten derzeit den neuen Vertrag, der noch am Donnerstag unterzeichnet werden könnte. Der Free Agent wird für fünf Jahre und 190 Millionen Dollar bei den Lakers verlängern, wie dessen Agent Rich Paul gegenüber ESPN bestätigte.

Der Deal inkludiert eine Early Termination Option vor dem letzten Vertragsjahr (2024/25). Davis zog offenbar auch kürzere Vertragslaufzeiten in Betracht, beispielsweise um 2022 als zehnjähriger NBA-Veteran einen Maximal-Vertrag mit Bezügen zu 35 Prozent des Salary Caps unterschreiben zu können.

Letztlich entschied sich AD aber für mehr Sicherheit und einen langfristigen Kontrakt. Kommende Saison wird "The Brow" 32,7 Millionen Dollar verdienen, das Jahresgehalt steigt Jahr für Jahr an und könnte im letzten Vertragsjahr 43,2 Millionen Dollar betragen.

Bereits am Mittwoch einigte sich auch LeBron James auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Lakers, die ihn bis 2023 an die Franchise bindet. Damit haben sich die Lakers auf Jahre hinaus als Titelanwärter etabliert.

Davis stieß erst im Sommer 2019 per Trade von den New Orleans Pelicans zu LeBron und den Lakers. In seiner ersten Saison in Purple-and-Gold legte der Big Man 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 3,2 Assists, 2,3 Blocks sowie 1,5 Steals auf bei Wurfquoten von 50,3 Prozent aus dem Feld und 33,0 Prozent aus der Distanz. Zudem schaffte AD es ins All-NBA First Team und ins All-Defensive First Team.

