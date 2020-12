NBA Preseason: Dominanter Luka Doncic führt die Mavs zu zweitem Sieg über Milwaukee - Zion Williamson gibt Gas

Luka Doncic hat auch beim zweiten Preseason-Duell gegen die Milwaukee Bucks eine richtig starke Partie gezeigt. Zion Williamson wiederum begeisterte ebenfalls bei seinem Debüt.

Bei LaMelo Ball wechseln sich im zweiten Spiel Licht und Schatten ab.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Cleveland Cavaliers (2-0) - Indiana Pacers (0-2) 116:106

Punkte: Dante Exum (23) - Domantas Sabonis (18)

Dante Exum (23) - Domantas Sabonis (18) Rebounds: Andre Drummond (11) - Domantas Sabonis (9)

Andre Drummond (11) - Domantas Sabonis (9) Assists: Dante Exum (5) - TJ McConnell (6)

Zum zweiten Mal in Serie setzte sich Cleveland in diesem Duell durch. Dabei war die Partie lange ausgeglichen, vor dem letzten Viertel betrug die Führung für die Cavs nur 2 Punkte und knapp zwei Minuten vor dem Ende waren die Pacers noch einmal mit 5 Punkten vorn. Die Schlussminuten gehörten dann jedoch dem starken Dante Exum (23 Punkte, 7/11 FG), der wieder und wieder den Korb attackierte und schlussendlich für den Sieg seiner Mannschaft sorgte.

Zuvor hatten bei den Cavs vor allem Darius Garland (17 Punkte) und Andre Drummond (17 und 11 Rebounds) überzeugt, auch Nr.5-Pick Isaac Okoro zeigte mit 15 Punkten wie schon bei seinem Debüt eine gute Vorstellung, während mit Collin Sexton, Kevin Love und Cedi Osman einige Leistungsträger fehlten.

Das war auch auf der Gegenseite der Fall (T.J. Warren, Myles Turner). In deren Abwesenheit waren Domantas Sabonis (18 und 9) sowie Aaron Holiday (16) die besten Akteure, bei Victor Oladipo klappte fast nichts (9, 2/11 FG).

Charlotte Hornets (0-2) - Toronto Raptors (2-0) 109:112

Punkte: Terry Rozier, Jalen McDaniels (15) - Fred VanVleet (23)

Terry Rozier, Jalen McDaniels (15) - Fred VanVleet (23) Rebounds: P.J. Washington, Miles Bridges (6) - Chris Boucher (8)

P.J. Washington, Miles Bridges (6) - Chris Boucher (8) Assists: Gordon Hayward, Devonte' Graham (6) - Fred VanVleet (4)

Auch in seinem zweiten Preseason-Spiel zeigte LaMelo Ball, dass vor allem sein Scoring noch etwas brauchen wird, um in der NBA anzukommen: Der Nr.3-Pick kam zwar auf 12 Punkte, traf dafür allerdings nur drei seiner zehn Würfe aus dem Feld. Dazu kamen 2 Assists, einer davon ein sehr sehenswerter Lobpass für Miles Bridges - wie schon im ersten Spiel: Spektakel lieferte Ball also auch.

Abgesehen vom Rookie verlief die Partie sehr offen: Charlotte startete besser ins Spiel, die Raptors blieben in Person von Fred VanVleet (23 Punkte) jedoch dran und konnten mit der Zeit dann doch die Partie drehen.

Terence Davis (14 Punkte) und Malachi Flynn (17) von der Bank schmissen im letzten Viertel den Laden und machten zeitweise aus einem 3-Punkte-Rückstand eine 13-Punkte-Führung, bevor die Hornets in den Schlussminuten noch einmal verkürzten.

Miami Heat (0-1) - New Orleans Pelicans (1-0) 92:114

Punkte: Tyler Herro (17) - Zion Williamson (26)

Tyler Herro (17) - Zion Williamson (26) Rebounds: Max Strus (8) - Zion Williamson (11)

Max Strus (8) - Zion Williamson (11) Assists: Bam Adebayo (8) - Lonzo Ball, Brandon Ingram (6)

Ohne Restriktionen sollte Zion Williamson in diese neue Saison gehen, das hatten die Pelicans und ihr junger Star vor wenigen Tagen versprochen. Im ersten Spiel hielten beide Wort: Williamson blieb 33 Minuten auf dem Court, die drittmeiste Spielzeit seiner kurzen Karriere. Und er nutzte die Zeit: Auch von Bam Adebayo war Zion nicht zu halten, traf 8/13 aus dem Feld und 10/11 von der Freiwurflinie (26 Punkte, 11 Rebounds).

Gemeinsam mit All-Star Brandon Ingram (22 Punkte) führte Williamson die Pelicans zu einem dominanten Auftritt; sukzessive wuchs die Führung im Spielverlauf an, bis es am Ende richtig deutlich wurde. Miami hatte dabei allerdings auch nicht die volle Kapelle dabei, unter anderem fehlten Jimmy Butler und Goran Dragic.

In deren Abwesenheit waren vor allem Tyler Herro (17) und Duncan Robinson (14) für die Punkte zuständig. Rookie Precious Achiuwa zeigte solide Minuten von der Bank (8 Punkte, 4/5 FG).