NBA: New York Knicks wohl an Michael Kidd-GIlchrist von den Dallas Mavericks interessiert

Michael Kidd-Gilchrist kam während der Saison via Buyout zu den Dallas Mavericks, nahm letztlich aber nur wenig Einfluss. Ein Abgang des früheren Nr.2-Picks scheint wahrscheinlich. Womöglich werden die New York Knicks sein neuer Arbeitgeber, die Traditionsfranchise soll interessiert sein.

Laut Marc Berman von der New York Post wollen die Knicks sich in der Free Agency mit Kidd-Gilchrist beschäftigen. Demnach schätzten die Knicks seine defensiven Qualitäten und sehen in MKG einen guten Veteranen für die Kabine.

Gleichzeitig gibt es zu MKG einige Verbindungen. Der Forward spielte unter dem neuen Knicks-Assistant Kenny Payne bei Kentucky und ist zudem ein Klient bei CAA, der Agentur, welche Knicks president of basketball operations Leon Rose führte, bevor er den Job bei den Knicks annahm.

MKG soll vornehmlich als Verteidiger von der Bank kommen, auch weil der im Februar gekommene werdende Free Agent Maurice Harkless wohl keine Zukunft im Big Apple haben wird.

Kidd-Gilchrist wurde 2012 hinter Anthony Davis im Draft an Nummer zwei von Charlotte gezogen, konnte die Erwartungen aber nie erfüllen. In 433 Spielen für die Bobcats/Hornets legte der Mann mit dem krummen Wurf gerade einmal durchschnittlich 8,6 Punkte und 5,5 Rebounds im Schnitt auf.