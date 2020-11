NBA: Daigneault neuer Head Coach von Dennis Schröder bei den Oklahoma City Thunder

Dennis Schröder bekommt bei seinem Klub Oklahoma City Thunder einen neuen Head Coach. Wie die Franchise mitteilte, wird Mark Daigneault neuer Cheftrainer.

Der 35-Jährige wird Nachfolger von Billy Donovan, dessen Vertrag bei Thunder nach der vergangenen Saison ausgelaufen war.

"Die Möglichkeit, Head Coach der Thunder zu werden, ist wirklich eine ganz besondere Ehre für mich", erklärte Daigneault. General Manager Sam Presti lobte ihn als "selbstlosen und effektiven Anführer in unserer Organisation": Daigneault werde das Team auf und abseits des Courts weiterbringen.

Daigneault war zuletzt bereits Assistenztrainer Donovans, seit 2014 gehört er zum Klub und war zuvor unter anderem für das Farmteam Oklahoma City Blue in der G-League tätig. In der vergangenen Spielzeit war OKC in der ersten Playoff-Runde an den Houston Rockets gescheitert.

Daigneault hat nun drei Wochen Zeit, um sich auf den Start des Training Camps am 1. Dezember vorzubereiten. Die neue NBA-SAison startet am 22. Dezember.