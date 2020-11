NBA-News: Bradley Beal von den Washington Wizards angeblich nicht an einem Trade interessiert

Bradley Beal hat die Washington Wizards bisher noch nicht um einen Trade gebeten und General Manager Tommy Sheppard ist davon überzeugt, dass sich dies nicht ändern wird. Schon seit Monaten kursieren jedoch Spekulationen, dass mehrere Teams hinter Beal her sein könnten.

"Brad hat sich uns absolut verpflichtet. Letzten Sommer hat er erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben", sagte GM Sheppard in der "Grant and Danny"-Show auf 106,7 The Fan. "Und ich denke, wir sind ihm absolut verpflichtet. Das wichtigste, was wir voneinander verlangen, ist zu gewinnen."

Letzteres war in der jüngeren Vergangenheit aber das Problem, die Wizards verpassten in der vergangenen Saison mit 25 Siegen und 47 Niederlagen deutlich die Playoffs, obwohl Beal mit 30,5 Punkten pro Spiel der zweitbeste Scorer der regulären Saison war. Der 27-Jährige verzichtete allerdings auf eine Teilnahme am Restart in der Disney-Bubble.

Aufgrund des ausbleibenden Erfolgs der Wizards kursierten zuletzt Gerüchte, dass sich Beal womöglich anderweitig umschauen könnte. Vor allem den Brooklyn Nets wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Interesse an dem Shooting Guard nachgesagt, um einen dritten Star an die Seite von Kevin Durant und Kyrie Irving zu stellen. Laut Sheppard wird es aber keinen Beal-Trade geben.

"Wir beide haben über die Offseason gut miteinander kommuniziert. Er freut sich wirklich auf die nächste Saison", betonte Sheppard. Auch eine Trade-Forderung von Beal gab es nicht. "Er hat keine solche Andeutungen gemacht und ich erwarte auch nicht, so etwas von ihm zu hören."

Die Wizards hoffen, kommende Saison mit dem Backcourt aus Beal und John Wall, der die komplette Spielzeit 2019/20 aufgrund eines Achillessehnenrisses verpasste, die Playoffs im Osten angreifen zu können. Beals Vertragsverlängerung startet erst mit der Saison 2021/22 und bringt dem Guard über zwei Jahre 71,8 Millionen Dollar ein. Für das zweite Jahr hat er eine Spieleroption.