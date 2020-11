NBA-Draft im Livestream sehen: So funktioniert's

Die NBA-Finals sind erst knapp seit einem Monat vorbei, doch für die 30 NBA-Teams geht es schon mit Vollgas auf die nächste Saison zu. Bedeutet konkret: Der NBA-Draft findet in der Nacht von Mittwoch (18. November) auf Donnerstag statt. Hier erfahrt Ihr, wie ihr den Draft verfolgen könnt.

NBA-Draft: Datum, Uhrzeit und Ort

Der NBA-Draft findet am Mittwoch (18. Oktober) um 18.30 Uhr Ortszeit in den USA statt - keine ganz schlechte Nachricht für deutsche NBA-Fans: Die Ziehung startet damit um 0.30 Uhr deutscher Zeit am Donnerstag.

Das liegt daran, dass der Draft in diesem Jahr an der Ostküste stattfindet. Aufgrund des Coronavirus wird es, wie beim NFL-Draft im April, ein komplett virtuelles Event aus einem ESPN-Studio in Bristol, Connecticut geben. Die ausgewählten Spieler werden per Video zugeschaltet und interviewt.

NBA-Draft im TV und Livestream sehen

Der NBA-Draft läuft nicht im Free-TV.

DAZN zeigt die Ziehung live und in voller Länge. Der Streamingdienst ist auch eure Anlaufstelle, wenn es in der NBA ab kurz vor Weihnachten wieder richtig rundgeht. Jeden Abend wird dort mindestens ein NBA-Spiel gezeigt, meistens mehrere oder sogar eine Konferenz.

Der NBA-Draft wird auch mit dem NBA League Pass zu sehen sein.

NBA-Draft im Liveticker verfolgen

Selbstverständlich wird es auch auf SPOX wieder eine ausführliche Berichterstattung zu der nächsten Generation von Superstars geben! Im Liveticker wird es direkte Reaktionen, Analysen und Diskussionen zu den Picks geben, schaut in der Nacht einfach nochmal auf der SPOX vorbei!

NBA-Draft: So läuft die Ziehung ab

Die NBA-Teams kommen nach einer festlegten Reihenfolge an die Reihe, einen Spieler aus den amerikanischen Colleges oder auch aus internationalen Ligen auszuwählen, der das Team für die absehbare Zukunft verstärken soll. Die Spieler haben sich alle für den Draft angemeldet.

Die Draft-Reihenfolge wird durch die Bilanzen der Teams im Vorjahr und eine dementsprechende Losziehung festgelegt. Dabei sollen die schlechtesten Teams des Vorjahres die besten Picks erhalten, damit sie wieder zum Rest der Liga aufschließen können.

NBA-Draft: Die Draft-Reihenfolge in Runde 1

Draft-Picks können fast unbeschränkt getauscht werden, entweder für andere Picks oder Spieler. Gerade die Picks in der zweiten Hälfte der ersten Runde, also außerhalb der sogenannten Lottery-Picks, wurden häufig schon mindestens einmal weitergegeben.

Die Teams können auch noch vor oder während dem Draft traden, teilweise werden Spieler sogar direkt getradet, nachdem sie gepickt wurden. So war Trae Young im Draft 2018 ganz kurz ein Dallas Maverick und Luka Doncic ein Atlanta Hawk, bevor die beiden Teams wechselten.