NBA, Tradegerüchte: Denver Nuggets wohl heiß auf Jrue Holiday

Trades sind zwar weiter offiziell nicht möglich, dennoch gibt es jede Menge Gerüchte. Einer der Stars, welcher auf dem Markt sein könnte, ist Jrue Holiday von den New Orleans Pelicans. Unter anderem sollen sich die Denver Nuggets mit dem All-Defense-Spieler beschäftigen.

Das berichtet Vincent Goodwill von Yahoo Sports! Demnach soll der Guard einer der begehrtesten Spieler auf dem Trade-Markt sein. Laut Goodwills Quellen sollen sich rund zehn Teams in New Orleans wegen dem 30-Jährigen erkundigt haben, darunter auch die Denver Nuggets.

Denver will sein Team nach der erstmaligen Conference-Finals-Teilnahme seit 2009 weiter verbessern und sieht in Holiday eine gute Ergänzung zu Jamal Murray, der in der Bubble von Orlando endgültig den Durchbruch zum Star schaffte.

Holiday hat noch einen Vertrag für die kommende Saison, besitzt aber auch noch eine Option für die Saison 2021/22, welche rund 27 Millionen Dollar schwer ist. Innerhalb der Liga herrscht der Konsens, dass New Orleans in der kommenden Spielzeit etwas Geld einsparen möchte, nicht zuletzt weil Brandon Ingram (aktuell Restricted Free Agent) von den Pels wohl einen Maximal-Vertrag erhalten wird.

NBA Free Agency 2021 - Die Top 15 der verfügbaren Spieler: Der Sommer der Hochkaräter © getty 1/34 Die Free Agency 2021 steckt potenziell voller Hochkaräter. Jeder weiß von Giannis – aber womöglich sind sogar die drei besten Spieler der Welt gleichzeitig auf dem Markt! Die Top 15 des Jahrgangs. © getty 2/34 Zunächst einmal muss die Draft-Klasse von 2017 erwähnt werden: Jayson Tatum, Donovan Mitchell und Bam Adebayo (und andere) können kommenden Sommer Restricted Free Agents werden. © getty 3/34 Es ist aber anzumerken, dass viele von ihnen – sobald die Free Agency 2020 beginnt – vorzeitige Vertragsverlängerungen unterschreiben werden. Daher werden sie hier noch nicht alle einzeln gelistet. © getty 4/34 Die nun folgenden Spieler sind nicht ausschließlich nach ihrem jetzigen Leistungsvermögen sortiert, natürlich spielt auch das Alter eine gewisse Rolle. Die kommende Saison wird das tatsächliche Ranking auch noch beeinflussen. © getty 5/34 Platz 15: Mike Conley | Team: Utah Jazz | Alter (Stand: 21.10.20): 33 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 30,5 Mio.| Stats 19/20: 14,4 Punkte, 3,2 Rebounds, 4,4 Assists, 40,9 Prozent FG (47 Spiele). © getty 6/34 Conley hat schon etwas von seinem Tempo eingebüßt, auch wenn er in der Bubble noch einmal verbesserte Leistungen zeigte. Dennoch wird man ihn 2021 nicht mehr als Star, sondern als Veteran Playmaker verpflichten. © getty 7/34 Platz 14: DeMar DeRozan | Team: San Antonio Spurs | Alter (Stand: 21.10.20): 31 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 27,8 Mio.| Stats 19/20: 22,1 Punkte, 5,5 Rebounds, 5,6 Assists, 53,1 Prozent FG (68 Spiele). © getty 8/34 Da DeRozan keine Dreier werfen will und sehr stark von Freiwürfen abhängig ist, ist nicht klar, wie gut sein Spiel altern wird. Beim Restart überzeugte er aber, erstmals in seiner Karriere, als Power Forward in kleinen Lineups. Das könnte Zukunft haben. © getty 9/34 Platz 13: Andre Drummond | Team: Cleveland Cavaliers | Alter (Stand: 21.10.20): 27 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 25,4 Mio.| Stats 19/20: 17,7 Punkte, 15,2 Rebounds, 2,7 Assists, 53,3 Prozent FG (57 Spiele). © getty 10/34 Er ist vielleicht der beste Rebounder der Liga, aber Drummond hat ansonsten nicht das richtige Skillset für die heutige Zeit. Verbessert sich seine Defense, kann er trotzdem noch einmal absahnen, aber nicht mehr zu solchen Bezügen. © getty 11/34 Platz 12: Dennis Schröder | Team: OKC Thunder | Alter (Stand: 21.10.20): 27 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 17,5 Mio.| Stats 19/20: 18,9 Punkte, 3,6 Rebounds, 4 Assists, 46,9 Prozent FG (65 Spiele). © getty 12/34 Die abgelaufene Saison war die beste in Schröders Karriere und hat gezeigt, was für ein dynamischer Scorer er im richtigen Teamkonzept sein kann. Auch 2021 dürfte ihn ein Team holen, das sich vor allem Instant Offense von Schröder erhofft. © getty 13/34 Platz 11: Spencer Dinwiddie | Team: Brooklyn Nets | Alter (Stand: 21.10.20): 27 | Status: Spieler-Option (12,3 Mio.)| Gehalt 20/21: 11,5 Mio.| Stats 19/20: 20,6 Punkte, 3,5 Rebounds, 6,8 Assists, 41,5 Prozent FG (64 Spiele). © getty 14/34 Auch Dinwiddie glänzte bisher vor allem als Bankspieler. Könnte bei den Nets entbehrlich werden und so auch schon während der Saison ein Trade-Chip sein. Sein Scoring ist zu dem Preis durchaus ein Luxus. © getty 15/34 Platz 10: Kyle Lowry | Team: Toronto Raptors | Alter (Stand: 21.10.20): 34 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 30,5 Mio.| Stats 19/20: 19,4 Punkte, 5 Rebounds, 7,5 Assists, 41,6 Prozent FG (58 Spiele). © getty 16/34 Lowry altert bisher wie ein guter Wein, 19/20 war seine beste Saison seit Jahren. Der bullige Point Guard lebt weniger von seiner Schnelligkeit als vom Spielwitz, dem Hustle und dem Wurf, das sollte er sich bewahren. Kann so ein Topspieler bleiben. © getty 17/34 Platz 9: Victor Oladipo | Team: Indiana Pacers | Alter (Stand: 21.10.20): 28 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 21,3 Mio.| Stats 19/20: 14,5 Punkte, 3,9 Rebounds, 2,9 Assists, 39,4 Prozent FG (19 Spiele). © getty 18/34 Verletzungen haben Oladipo große Teile der vergangenen beiden Saisons geklaut, sein einziges All-NBA-Jahr war 2018. Kommt er wieder in diese Form, gehört er auf dieser Liste weiter nach oben. Das scheint nach einer schwachen Saison 19/20 aber ungewiss. © getty 19/34 Platz 8: Gordon Hayward | Team: Boston Celtics | Alter (Stand: 21.10.20): 30 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 34,2 Mio.| Stats 19/20: 17,5 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,1 Assists, 50 Prozent FG (52 Spiele). © getty 20/34 Hayward ist da schon einen guten Schritt weiter, diese Saison war ein Comeback-Jahr für ihn. In Boston ist sein Skillset ein Stück weit entbehrlich, an sich kann er jedoch sehr vielen Teams als dritte Geige helfen. © getty 21/34 Platz 7: Chris Paul | Team: OKC Thunder | Alter (Stand: 21.10.20): 35 | Status: Spieler-Option (44,2 Mio.)| Gehalt 20/21: 38,5 Mio.| Stats 19/20: 17,6 Punkte, 5 Rebounds, 6,7 Assists, 48,9 Prozent FG (70 Spiele). © getty 22/34 Paul steht hier aus Respekt und weil sein Spiel bisher so gut altert. Natürlich wird er aber die Option ziehen, die dafür sorgt, dass er einer der bestbezahlten NBA-Spieler bleibt - bei welchem Team dann auch immer. © getty 23/34 Platz 6: Jrue Holiday | Team: New Orleans Pelicans | Alter (Stand: 21.10.20): 30 | Status: Spieler-Option (26,3 Mio.)| Gehalt 20/21: 25,4 Mio.| Stats 19/20: 19,1 Punkte, 4,8 Rebounds, 6,7 Assists, 45,5 Prozent FG (61 Spiele). © getty 24/34 Holiday bleibt einer der besten Two-Way Guards der Liga, defensiv macht ihm fast niemand was vor. 2021 ist vielleicht seine letzte Chance, noch einen richtig großen Vertrag zu unterzeichnen. Interesse sollte da sein. © getty 25/34 Platz 5: Rudy Gobert | Team: Utah Jazz | Alter (Stand: 21.10.20): 28 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 25,5 Mio.| Stats 19/20: 15,1 Punkte, 13,5 Rebounds, 2 Blocks, 69,3 Prozent FG (68 Spiele). © getty 26/34 Der vielleicht beste Defensivcenter der Liga hat zuletzt etwas Schaden genommen: Ihm fehlt für einige Matchups die Mobilität. Ist er dann ein Max-Player? Das beschäftigt aktuell nicht nur Utah, die 2020 vorzeitig mit ihm verlängern könnten. © getty 27/34 Platz 4: Paul George | Team: L.A. Clippers | Alter (Stand: 21.10.20): 30 | Status: Spieler-Option (37,9 Mio.)| Gehalt 20/21: 35,5 Mio.| Stats 19/20: 21,5 Punkte, 5,7 Rebounds, 3,9 Assists, 43,9 Prozent FG (48 Spiele). © getty 28/34 Ja, es war kein gutes Jahr für Playoff P, die Postseason war sogar teilweise peinlich. Machen wir uns trotzdem nichts vor: Er wird auch kommenden Sommer wieder maximale Angebote bekommen, vermutlich auch von den Clippers. Und zwar zu recht. © getty 29/34 Platz 3: LeBron James | Team: Los Angeles Lakers | Alter (Stand: 21.10.20): 35 | Status: Spieler-Option (41 Mio.)| Gehalt 20/21: 39,2 Mio.| Stats 19/20: 25,3 Punkte, 7,8 Rebounds, 10,2 Assists, 49,3 Prozent FG (67 Spiele). © getty 30/34 Niemand rechnet aktuell damit, dass LeBron die Lakers noch einmal verlässt, aber wer weiß das schon so genau? Kommende Offseason geht es vor allem um die Frage, ob er einen neuen Deal will oder einfach die Option zieht. © getty 31/34 Platz 2: Kawhi Leonard | Team: L.A. Clippers | Alter (Stand: 21.10.20): 29 | Status: Spieler-Option (36 Mio.)| Gehalt 20/21: 34,4 Mio.| Stats 19/20: 27,1 Punkte, 7,1 Rebounds, 4,9 Assists, 47 Prozent FG (57 Spiele). © getty 32/34 Der Vertragsstatus der Klaue ist der Hauptgrund für die ziemlich angekratzte Stimmung bei den Clippers. Das Team muss kommende Saison liefern, sonst droht der Verlust von gleich zwei Stars ohne etwas Zählbares. Kawhi und PG haben das komplett in der Hand © getty 33/34 Platz 1: Giannis Antetokounmpo | Team: Milwaukee Bucks | Alter (Stand: 21.10.20): 25 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 25 Mio.| Stats 19/20: 29,5 Punkte, 13,6 Rebounds, 5,6 Assists, 55,3 Prozent FG (63 Spiele). © getty 34/34 Der große Preis der nächsten Free Agency – wenn Giannis nicht einfach noch in diesem Jahr den Super-Max unterschreibt. Ansonsten stehen die Abnehmer Schlange: Dallas, Toronto, Miami und Golden State sind wohl nur die Spitze des Eisbergs.

Denver Nuggets: Sign-and-Trade mit Jerami Grant?

Ob die Nuggets ihre Finger an Holiday bekommen können, ist auch davon abhängig, wie hoch der Cap für die kommende Spielzeit sein wird. Stand jetzt haben die Nuggets bereits 107 Millionen Dollar verplant, Nikola Jokic sowie Murray sind bereits mit Maximal-Verträgen ausgestattet.

Michael Porter Jr. wäre dann aber wohl nicht in einem Trade, zuletzt gab es Berichte, dass der Rookie unantastbar sei. Ein anonymer Executive stellte gegenüber Goodwill stattdessen die Theorie auf, dass Denver einen Sign-and-Trade-Deal mit Jerami Grant einfädeln könnte, vorausgesetzt, dass dieser seine Spieler-Option von rund 9 Millionen Dollar fallen lässt.

Holiday absolvierte in der vergangenen Saison 61 Spiele für die Pelicans, in denen er 19,1 Punkte, 6,4 Assists sowie 1,5 Steals im Schnitt auflegte. Nachdem er 2018 ins All-Defense First Team und 2019 ins All-Defense Second Team gewählt wurde, erhielt der 30-Jährige in der abgelaufenen Saison keine Nominierung. Dafür wurde der Spielmacher von der NBA zum Mitspieler des Jahres ausgezeichnet.