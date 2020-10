NBA: Startet die Free Agency am 1. Dezember?

Die NBA-Saison neigt sich dem Ende entgegen, noch steht aber nicht fest, wann die nächste folgen wird. Auch der Start der Free Agency ist noch offen. Die Spielergewerkschaftsführerin Michele Roberts erklärte nun, dass diese nicht später als Dezember beginnen dürfe.

Durch die Corona-Pandemie ist der Kalender der NBA komplett durcheinander gewürfelt worden. Fest steht bislang nur, dass der Draft am 18. November stattfinden wird.

Für den Start der Free Agency gibt es hingegen noch keinen Termin. "Wir können nicht viel später als am 1. Dezember starten", sagte nun NBPA-Chefin Michele Roberts in einem Interview mit Shams Charania (The Athletic) über einen möglichen Start der Free Agency. "Wir hatten eine Prognose für die Einnahmen und damit haben die Teams auch geplant. Wir können da beim Cap nur wenig runtergehen."

Noch im Januar wurde prognostiziert, dass der Cap in der kommenden Spielzeit bei 115 Millionen Dollar liegen würde, nach der Corona-Pandemie ist weiter unklar, ob das wirklich möglich ist.

Sollte Free Agency im Dezember beginnen, glaubt Roberts, dass die Saison auch recht bald beginnen kann. "Ende Januar oder Februar gibt Sinn", erklärte Roberts. "Wenn es später wird oder wir einen schlimmen Winter wegen des Virus haben, ist das aber auch in Ordnung. Der früheste Zeitpunkt ist aber Januar und ich glaube, dass das möglich ist."

Die NBA hatte Berichten zufolge erst Anfang Dezember für den Saisonstart angepeilt, auch Christmas Day war in der Verlosung. Commissioner Adam Silver nahm davon aber zuletzt Abstand und sprach ebenfalls davon, dass der Januar mit eine 82-Spiele-Saison wohl die bessere Option sei.