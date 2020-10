NBA: New York Knicks wollen wohl Fred VanVleet in den Madison Square Garden locken

Die New York Knicks haben weiterhin ein Loch auf der Spielmacher-Position. Es hält sich deswegen hartnäckig das Gerücht, dass Fred VanVleet von den Toronto Raptors ein möglicher Kandidat im Big Apple ist, solange es doch keinen Trade für Chris Paul gibt.

Laut Ian Begley von SNY.tv ist VanVleet tatsächlich ein Kandidat in New York, der Raptors-Guard wird in der Offseason Free Agent und dürfte nach einer starken Saison trotz Corona-Pandemie einen warmen Geldregen erwarten.

Entgegen anderer Berichte haben die Knicks jedoch noch kein Angebot vorbereitet. Zuletzt war berichtet worden, dass man über 20 Millionen Dollar pro Jahr bieten wolle, um den Spielmacher in den Madison Square Garden zu locken. Solch ein Betrag wäre aber wohl von Nöten, um VanVleet wirklich aus Toronto loszueisen.

Toronto will VanVleet halten, bei über 20 Millionen Dollar könnten sich die Kanadier den Guard im Hinblick auf die Free Agency 2021 und ihr Ziel, Giannis Antetokounmpo zu holen, wohl nicht leisten. Die Knicks wiederum haben diese Offseason rund 60 Millionen Dollar, die sie in Free Agents investieren können.

New York Knicks: Weiter Interesse an Chris Paul?

Das Interesse an VanVleet könnte jedoch abkühlen, da die Knicks im Moment jede Menge Trade-Szenarien durchgehen, darunter wohl auch die Möglichkeit, Chris Paul von den Oklahoma City Thunder in den Big Apple zu lotsen. Das andere Szenario wäre, dass sich die Knicks, die den achten Pick halten, im Draft einen Point Guard schnappen. Mit LaMelo Ball, Killian Hayes oder auch Tyrese Haliburton gibt es einige vielversprechende Kandidaten.

VanVleet wäre hingegen ein gestandener NBA-Spieler, der in der abgelaufenen Spielzeit, der knapp seine erste All-Star-Nominierung verpasste. Über die Saison legte VanVleet 17,6 Punkte sowie 6,6 Assists auf und traf dabei 39,0 Prozent aus der Distanz bei knapp 7 Versuchen pro Spiel.