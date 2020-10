NBA - Neuer Sixers-Coach Doc Rivers überzeugt: Joel Embiid und Ben Simmons passen zusammen

Doc Rivers nahm nur wenige Wochen nach seiner Entlassung bei den L.A. Clippers den Job bei den Philadelphia 76ers an. Der Coach sprach nun über seine Beweggründe und auch über sein neues Star-Duo Joel Embiid sowie Ben Simmons, von denen einige meinen, dass sie nicht zusammenpassen würden.

"Mir gefällt es, was ich hier vorfinde", sagte Rivers bei einer Video-Konferenz. "Embiid und Simmons haben zusammen 65 Prozent ihrer Spiele gewonnen, richtig? Die beiden funktionieren also auf dem Feld."

Dennoch schafften es die Sixers dreimal in Folge nicht über die zweite Runde hinaus, in der abgelaufenen Saison setzte es sogar einen Sweep in Runde eins gegen die Boston Celtics. Jedoch konnte Simmons wegen einer Verletzung nicht mitwirken.

"Ich schaue darauf, wie viele Punkte wir als Team erzielen können", erklärte Rivers weiter. "Es ist mir dabei egal, wie wir scoren. Meine Teams waren immer unter den ersten Fünf im Angriff. Hier habe ich Ben, Joel, Tobias (Harris), Shake (Milton), Josh (Richardson), die alle scoren können. Dieses Team ist gespickt mit talentierten Spielern, nun müssen wir herausfinden, wie es am besten funktioniert."

Dennoch wurde in der vergangenen Saison deutlich, dass die Sixers oft zu wenig Shooting auf dem Feld hatten bzw. dass sich Simmons und Embiid nicht optimal ergänzen. Standen die beiden Stars zusammen auf dem Feld, erzielten sie nur 0,6 Punkte mehr pro 100 Ballbesitze als der Gegner.

Ein weiteres Dauerthema in Philadelphia war die Personalie Al Horford, der als Power Forward eingesetzt wurde und bisher nicht überzeugen konnte. Rivers wollte noch nicht verraten, ob er dies so beibehalten werde. "Sie werden zusammenspielen müssen, aber ich kann noch keine Starting Five an meinem ersten Arbeitstag benennen. Dafür brauche ich mehr Zeit."