NBA-News: Liga erlaubt offenbar Team-Training mit bis zu zehn Spielern

Die NBA hat die 30 Teams übereinstimmenden Medienberichten zufolge darüber informiert, dass die Trainingseinrichtungen wieder für Team-Aktivitäten geöffnet werden dürfen. Allerdings gibt es Einschränkungen.

Laut Shams Charania von The Athletic dürfen Team-Training, Workouts und Scrimmages nur mit höchstens zehn Spielern abgehalten werden. Adrian Wojnarowski von ESPN fügt hinzu, dass alle Spieler täglich auf das Coronavirus getestet werden und einen negativen Test vorweisen müssen, um am Team-Training teilnehmen zu dürfen.

In den vergangenen Monaten war es den Teams zumeist nur gestattet, individuelle Workouts mit den Spielern in den Trainingseinrichtungen abzuhalten. Die acht Teams, die nicht am Restart in Disney World Orlando beteiligt waren, bekamen immerhin ein zweiwöchiges Fenster Ende September/Anfang Oktober für ein Mini-Camp gestattet.

Möglicherweise steht zudem schon bald der Start des Training Camps an. Sollte die Liga tatsächlich schon kurz vor Weihnachten in die neue Saison starten, könnte die Vorbereitung bereits am 1. Dezember beginnen. Nun dürfen die Teams schon im Vorfeld des Training Camps Gruppen-Workouts durchführen.